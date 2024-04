Åpner opp om deltakelsen: – Jeg var helt ferdig den dagen

Storsatsingen «Spillet» på TV 2 skaper både splid og eufori blant seerne og deltakerne selv. Én av deltakerne som har utmerket seg i programmets første sesong, er toller Steffen Eriksen, kjent fra TV 2-serien «Toll».

Han legger ikke skjul på at oppmerksomheten han får på jobb på Gardermoen har økt.

– Før «Spillet» ville folk ha en selfie eller tre, men nå har det jo blitt enda mer. Heldigvis jobber jeg sivilt, og jeg har andre arbeidsoppgaver på visse tider av døgnet. Da må jeg gjøre noe annet enn å stå i tollfilteret, for da blir det for mye, forteller han til TV 2.

To forskjellige verdener

Med sine 39 år i bransjen, har han blitt ekspert i å avsløre løgn og tolke kroppsspråk. Dette har han dog ikke fått dratt nytte av i spillet så langt.

– Det var to forskjellige verdener. Det var det. Det merket jeg kjapt.

Eriksens kunnskapshull har også skapt mye latter de siste ukene. I programmet blir han lært opp i «stein, saks, papir», hvordan man drikker bobler i en jacuzzi og hvordan man rer opp senga.

– Det er så mye mer artig, gøy og interessant å være inne i huset enn å se seg selv på TV, sier han og påpeker:

– Folk tror jo kanskje at jeg ikke kan skifte på senga, men jeg kan jo det. Jeg har vært i militæret i 15 måneder, bodd i Oslo i mange år som singel, og da måtte jeg gjøre sånne ting.

KAN RE OPP SENGA: Steffen Eriksen påpeker at han klarer å se opp sin egen seng. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / TV 2

I tillegg ble han filmet i et svakt øyeblikk, ifølge han selv. På samme dag gikk han fra å være i finalen i en konkurranse, til å ryke ut og havne i den berømte kjelleren.

– Jeg var helt ferdig den dagen der. Men det ender med at jeg ryker ut, skal hjem og er kjempedeppa for det egentlig, for det er ordentlig gøy å være der og bli kjent med de menneskene. Jeg trodde jeg skulle hjem, og så havnet jeg i kjelleren, sier Eriksen og fortsetter:

– Det var helt spesielt og utrolig kult! Men jeg ble ganske forfjamset den kvelden, og når da Martine sa at hun kunne hjelpe meg med sengetøyet, så sier du gjerne ja takk. Jeg skjønte at det var veldig dumt, for jeg kunne ha gjort det på min gamle måte, for da hadde det ikke sett så teit ut, men det ble som det ble og greit – jeg gjør det ikke mest hjemme.

Forsvarer medspilleren sin

Til tross for at Eriksen stort sett har fått fine tilbakemeldinger, har hans medspiller Ida Elise Broch fått hard medfart de siste dagene.

Til «Dagens» på NRK P1 på tirsdag fortalte skuespilleren at hun har fått en del hets og mange krenkende kommentarer på sosiale medier.

– Det er ordentlig stygge ting som går rett på privatperson; hvor mye de misliker og hater meg, uttalte hun.

MOTTAR HETS: Skuespiller Ida Elise Broch har fått gjennomgå de siste dagene. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Tolleren forteller at han ikke har snakket med henne direkte, men at alle deltakerne er med i en chattegruppe, hvor stemningen har gått fra å være hyggelig til å bli alvorlig.

– Jeg skal være ærlig på det. Jeg ble overrasket selv når jeg ser Ida gjøre det motsatte av det vi ble enige om i kjelleren. Men hva så liksom? Unnskyld meg, men hva faen er greia? Det kan jo ikke være livets undergang som mange skal ha det til, sier han og fortsetter:



– Jeg kjenner at jeg blir så engasjert at underleppa dirrer litt. Jeg blir ordentlig forbanna for at det er nettroll der ute, som man ikke klarer å få bukt med.