Åpner om utfordringene: – Vet ikke om jeg skal ta en periode til

HJEMME: Stortingsrepresentant i Rødt, Mímir Kristjánsson, er glad for at årets landsmøte er i hjembyen hans Stavanger. Foto: Sunny Sharma / TV 2

Mens stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Rødt) og hans partifeller lander på Sola flyplass i Stavanger for å delta på årets Rødt-landsmøte, henter tobarnsfaren døtrene sine i barnehagen.

PENDLERPAPPA: Kristjánsson forteller at det vanskeligste med pendlerlivet er å være borte fra barna sine. Foto: Sunny Sharma / TV 2

– Det er barna som er det store høydepunktet når jeg er her. Jeg er fra Stavanger, så jeg synes Stavanger er en mye finere by enn Oslo, sier Kristjánsson til TV 2.



Savner barna

Stortingsrepresentanten erkjenner at pendlerlivet tar på, spesielt når man har små barn.

– Det som er stress er å bo i Oslo, når du har en unge på to år i Stavanger. Det er ikke noe kjekt å være borte fra dem over lengre tid, sier han.

Dagsplanen er å forberede seg til hete debatter om våpeneksport til Ukraina og lage fiskepinner.

MIDDAG: Seks år gamle Ásta og to år gamle Kitti, er fornøyde med at pappa lager fiskepinner til middag. Foto: Sunny Sharma / TV 2

– Dette er en veldig pendler- og skilsmissepappa middag, altså fiskepinner og pommes frites, men jaja, sier tobarnsfaren.



– Nå blir jeg flau

Fordelen med at årets landsmøte er i Stavanger er at hans største støttespiller, hans mor, bor kun noen kilometer fra landsmøtet.



– Da Mímir var yngre leste han utrolig mange bøker. Så han har levd opp til navnet sitt. Mímir betyr kunnskapens brønn, sier Marit Wilhelmsen.

STOLT: Moren til Kristjánsson, Marit Wilhelmsen, er veldig stolt av sønnen sin. Foto: Sunny Sharma / TV 2

– Utrolig pretensiøst navn å gi ungen sin. Nå blir jeg flau, mamma, sier 36-åringen.

Kristjánsson forteller at mye av grunnen til at han er politiker er hans mor.

– Mamma har vært uføretrygdet i syv år etter en kreftdiagnose. Måten vi behandler folk som går på trygd er på mange måter helt skammelig. Det er noe som motiverte meg til å begynne i politikken, sier han.



Allerede før Kristjansson ble født, hadde moren hatt brystkreft.

Da Mimir var ti år gammel kom kreften tilbake. Hun overlevde kreften mot alle odds, men har vært trygdet siden sønnen var 16 år

OVERLEVDE: Wilhelmsen overlevde brystkreften mot alle odds. Foto: Sunny Sharma / TV 2

For våpenleveranser til Ukraina

Rødt er det eneste partiet på Stortinget som er imot norsk våpenstøtte til Ukraina.

Derfor er det knyttet stor spenning til om partiet vil endre syn i spørsmålet under helgens landsmøte.

Det skjer enten lørdag kveld eller søndag morgen.

– Jeg synes det er riktig av Norge å sende våpen til Ukraina. De forsvarer seg mot en imperialistisk invasjon fra Russland, og de trenger våpen for å forsvare seg, sier Kristjánsson.

Også hans mor er for at Norge bør sende våpen til Ukraina.

DELT MENING: Wilhelmsen mener at Norge bør sende våpen til Ukraina, men er i bunn og grunn ikke for at land skal blande seg inn i kriger. Foto: Sunny Sharma / TV 2

– Det er en vanskelig sak. Jeg synes egentlig ikke at vi skal blande oss inn i kriger. Jeg er et fredsmenneske. Men jeg synes også at Ukraina fortjener hjelp, sier Wilhelmsen.

Splittet parti

Rødt har lenge ment at Norge ikke bør sende våpen til Ukraina, fordi Norge grenser til Russland og at våpenhjelp vil gjøre Norge til en «medkrigerstat».



Flertallet i sentralstyret vil at partiet skal snu. Men det vil ikke alle i partiet, blant dem stortingsrepresentant for Rødt, Geir Jørgensen.

– Vi mener det er viktig at minst ett parti fremmer en konsekvent fredsstrategi som krever våpenhvile umiddelbart. De fleste land ønsker fred og er imot våpen-leveranser. Det er svært viktig at Rødt opprettholder denne posisjonen, sier Jørgensen.



Han forteller at partiet er delt på midten rundt spørsmålet.

IMOT: Stortingsrepresentant for Rødt, Geir Jørgensen, mener ikke Norge bør sende våpen til Ukraina. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

– Vi har støttet Ukraina økonomisk, politisk og humanitært siden begynnelsen. Norge bør heller bidra som initiativtaker til fredssamtaler og våpenhvile enn å sende våpen, sier han.

Norge bør bidra

I sin åpningstale til Rødts landsmøte forklarer partileder Bjørnar Moxnes at partiets holdning til våpenstøtte til Ukraina ikke lenger gir mening. Nå håper han partiet vil snu.

– Når en stormakt invaderer et annet land stiller vi oss solidarisk med dem som blir angrepet og kjemper, og støtter etter beste evne. Vi stiller oss ikke nøytrale, sier Moxnes og fortsetter:

VIL STØTTE: Partileder Bjørnar Moxnes (Rødt) håper partiet sier ja til norsk våpenstøtte til Ukraina. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

– Vi vet at Norge har mye å bidra med når det kommer til luftvern mot russiske bombeangrep. Uten militær motstand hadde Ukraina vært overkjørt. Deres legitime forsvarskamp avhenger av våpenstøtte. Og de har bedt oss om den støtten, sier Moxnes.

Vet ikke om han vil fortsette

Uansett hva som blir utfallet rundt våpenleveranse-spørsmålet, er Mímir Kristjánsson redd for at politikken gjør han til et dårligere menneske.

– Fordi politikken er så mye triks og slagord. Før jeg drev med politikk, kunne jeg snakke med naboer og venner på en normal måte. Når to politikere møtes i et TV-studio, klarer vi ikke det, sier han.

Kristjánsson mener ingen har godt av å drive politikk hele livet.

– Til slutt klarer man ikke å komme ut av det og mister kontakt med verden utenfor.

– Når ser du for deg at du vil slutte med politikken?

– Nei, jeg vet ikke om jeg skal ta en periode til eller ikke. Det handler om ungene og pendling. Men jeg har ingen plan om å drive med politikk i mange år, det orker jeg ikke.

USIKKER: Kristjánsson er usikker på om han vil fortsette som politikker i fremtiden. Foto: Sunny Sharma / TV 2

– Er det så slitsomt?

– Det er ikke slitsomt. Det er på mange måter en behagelig jobb, men jeg blir lei av det politiske spillet og lei av meg selv. Altså hvem jeg blir i dette greiene, sier Kristjánsson.

Moren hans synes at han burde gjøre det han vil.

– Men jeg synes det er kjekkest når du er her i Stavanger, sier Wilhelmsen.

– Da burde vi kanskje flytte Stortinget til Stavanger, sier Kristjánsson.

– Nei, vi vil ikke ha Stortinget her, sier hun.