Åpner om farens dystre historie

Pappaen til Lan Marie Berg (MDG) kom til Norge fra Vietnam som et krigsskadd barn på 60-tallet. Nå håper hun Norge vil åpne dørene for palestinske barn.

På slutten av 60-tallet tok Norge imot noen av de krigsskadde barna fra Vietnamkrigen. Målet var å gi disse barna medisinsk behandling og opptrening. Blant barna var faren til stortingsrepresentant Lan Marie Berg.

TETTE BÅND: Lan Marie Berg og faren Khanh Thanh Nguyen. Foto: Privat

Nå har Berg fremmet et forslag i Stortinget om å gjøre det samme igjen, men denne gangen å ta imot krigsskadde barn fra Gazastripen.

– Det er veldig mange barn som har fått skader, store amputasjoner og brannskader. Noen barn har mistet alle familiemedlemmene sine. Da tenker jeg at vi kan bidra til å gi dem et trygt og nytt hjem her, sier Berg til TV 2.

– Noen av dem vil ha så stort behandlingsbehov at jeg mener europeiske land må ta imot dem så de kan få opplæring og trening.



Faren mistet begge foreldrene

Det var Norges vilje til å ta imot skadde barn fra et krigsherjet Vietnam som gjorde at Bergs far, Khanh Thanh Nguyen, kom til Norge.

Berg forteller at faren vokste opp under Vietnamkrigen. Han mistet begge foreldrene i ung alder og ble etter hvert adoptert bort til en familie vest i Vietnam.

– En dag måtte de flykte fra landsbyen. Fordi han var adoptert, så var han tjenestegutt, så han måtte stå bak på et lasteplan og passe på bagasjen.

Lite visste han at de neste sekundene skulle endre livet hans.

– Så bråbremset bilen. Han falt ned. Ryggen brakk.

Berg forteller at faren havnet på et feltsykehus i landsbyen hvor han ble liggende mye alene. Selv da det ble bombet i nærområdet og de andre på sykehuset løp ned i kjelleren ble han liggende igjen.

Faren til Lan Marie Berg kom til Norge som 13-åring. Foto: Privat

Redningen ble den internasjonale organisasjonen Terre des Hommes. De ga skadde barn en mulighet til å bli med til Europa, slik at de kunne få medisinsk behandling.

De amerikanske sykepleierne som jobbet på feltsykehuset der faren lå, meldte ham inn til organisasjonen. Deretter ble han sendt til Saigon og så videre til Norge. Da var han 13 år gammel.

Det var til sammen 13 barn som landet på Fornebu den dagen i 1968. I tillegg til hjelp fra organisasjonen hadde en gjeng engasjerte frivillige i Norge samlet inn penger slik at Bergs far og de andre barna ble sendt til behandling på Sunnaas sykehus.

– Jeg er veldig glad for at pappa og de som kom sammen med han har klart seg så bra, sier Berg og forteller at Sunnaas blant annet hadde et program med vietnamesiske sykepleiere og besøksforeldre for å gjøre overgangen til Norge lettere.

– De besøksforeldrene har blitt min farmor og farfar, forteller hun.

Mener Europa har et ansvar

– Det jeg er bekymret for, er at nå har vi en befolkning på Gazastripen hvor tusenvis er på flukt, og alle har opplevd store krigstraumer.

– Det er da jeg mener at også Europa har et ansvar og at ikke bare det ansvaret skal ligge på landene i nærområdet. De landene har mange store flyktninggrupper allerede. Jeg er redd for at de barna ikke skal få god omsorg.

Berg understreker at det selv den gang ikke var sikkert at barna fra Vietnam skulle få bli i Norge. Avtalen med norske myndigheter var at de skulle få behandling i et par år, og så skulle de senders tilbake til Vietnam.

– Da argumenterte de norske frivillige med at hvis de ble sendt tilbake til et Vietnam som fremdeles var i krig, så ville ikke de barna ha en stor sjanse til å overleve. Vietnam ville ikke kunne gi dem den behandlingen de trengte.

– Det tror jeg også vil gjelde veldig mange av de barna som er krigsskadde på Gaza-stripen nå.



Satt av 200 millioner

Berg beskriver seg selv som en bindestreks-nordmann, en betegnelse som brukes om de som er bosatte i Norge, men som har røtter fra et annet land. Hun er overbevist om at farens historie påvirker hennes politiske arbeid.

FAMILIEN: Lan Marie Berg sammen med foreldrene. Foto: Privat

– Å ha det med meg i bagasjen, å vite litt om hvordan krig påvirker mennesker og hvordan forholdene er i andre land, det tar jeg med meg i mitt politiske arbeid, bekrefter Berg.

– Derfor er mangfold og representasjon viktig i politikken.

Per nå har regjeringen avsatt 200 millioner kroner for humanitær hjelp til palestinere – 25 millioner er til FNs barnefond (Unicef).

– Jeg tror ikke det holder. Skadene er for kompliserte. De trenger oppfølging og behandling over tid, og det er for stor risiko å overlate det til land som også er belastet med store flyktninggrupper fra før.

– Vi i Europa har et ansvar, mulighet og kapasitet. Vi må vise at vi bryr oss om folk som bor alle steder i verden og ikke bare i Europa, avslutter Berg.