Åpner kontrollsak om regjeringens Ukraina-håndtering

– Vi har fått forslag i dag om å åpne kontrollsak mot regjeringen og det har komiteen besluttet, sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H).

Bakgrunnen er undersøkelser komiteen har gjort siden juni. De har undersøkt om regjeringen har vært for trege i behandlingen av anmodninger om bistand til skadde ukrainere.

ÅPNER KONTROLLSAK: Leder av kontrollkomiteen Peter Frølich. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Komiteen er opptatt av å finne svar på hvorfor regjeringen har brukt så lang tid i en krigssituasjon.

– Det er mange anmodninger som er blitt liggende i lang tid uten å bli besvart. Kanskje spesielt behandlingen av skadde ukrainske soldater, som har vært et rotete håndverk. Norge sa først ja, så sa de nei, så sa de ja, så sa de nei og nå har de heldigvis sagt ja igjen, sier Frölich.

Aps nestleder i komiteen, Lubna Jaffery, sier at partiet ikke motsetter seg at det blir åpnet sak.

– Nå sitter ikke jeg i regjering. Jeg har fått beskrevet dette fra regjeringen og jeg synes de har håndtert dette bra. Norge er et av de landene som har levert mest, så jeg tenker at her er vi nok litt uenige i hvordan vi ser på det spørsmålet, sier Jaffery til TV 2.

HÅNDTERT BRA: Jaffery mener regjeringen har håndtert situasjonen bra. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Komiteen håper å komme til bunns i dette gjennom skriftlig behandling, men er åpne for å revurdere dette dersom komiteen ikke finner svarene tilfredsstillende.