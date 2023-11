Åpner ikke etterforskning: – Jeg er ikke overrasket

NEI TIL ETTERFORSKNING: Økokrim mener at de ikke har funnet noe som tilsier at Erna Solberg enten bevisst eller ubevisst har gitt Sindre Finnes innsideinformasjon. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Økokrim besluttet fredag hvorvidt Høyre-leder Erna Solberg og hennes ektemanns aksjekjøp skal etterforskes.

Finnes gjorde over 3000 aksjehandler for cirka 125 millioner kroner i de åtte årene Solberg var statsminister.

Etter at omfanget av handlene ble kjent i september, er det flere som har stilt spørsmål ved om Finnes kan ha handlet på grunnlag av innsideinformasjon.

– Ikke funnet noen mistanke

Han har hele veien avvist kategorisk at noen av handlene ble gjort på bakgrunn av innsideinformasjon eller at det knytter seg andre uregelmessigheter til dem.

Det er Økokrim enig i. De mener altså at handlene ikke bør etterforskes.

– Jeg er ikke overrasket over at de lander der. Det betyr at de ikke har funnet noen mistanke om at det har foregått noe straffbart, sier TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud.

Han understreker at Økokrim i realiteten har etterforsket saken i syv uker.

– Ville blitt umulig

Men hva betyr dette for Erna Solberg og hennes videre karriere?

– Politikk dreier seg om tillit. Denne saken er vanskelig for Erna Solberg uansett. Den ville blitt umulig dersom det hadde blitt etterforskning, siktelse, ransakelse og beslag, sier Eriksrud.

Til tross for at Økokrim landet på at saken ikke skal etterforskes, mener han at saken uansett er ekstremt krevende for Solberg.

– Det er vanskelig å se for seg at Erna Solberg og Sindre Finnes skal flytte inn i statsministerboligen i 2025.

– Ikke opplagt

Overrasket er heller ikke kommentator i E24, Sindre Heyerdahl.

– Det var ikke opplagt hvilken vei Økokrim ville gå. Økokrim måtte finne konkrete holdepunkter for å gå løs på en etterforskning, forklarer han.



IKKE OVER: Selv om Økokrim ikke åpner etterforskning, er ikke dramatikken over, mener økonomisk kommentator Sindre Heyerdahl i E24. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Heyerdahl sier at Økokrim har sett på de mest oppsiktsvekkende kjøpene Finnes har gjort, og prøvd å se om det er mistanke om at det har foregått innsidehandel.



– Med unntak av ett tilfelle, har de ikke funnet det.

Dette gjelder aksjekjøpene i Nordic Mining fra 2013. Beløpet her var uansett så lite, at det ikke var betydelig, ifølge Økokrim.

Heyerdahl er klar på at denne saken er langt fra over.

– Jeg tror ikke det er veldig sannsynlig er Erna Solberg er statsministerkandidat i 2025, men hun har kjøpt seg litt armslag, sier kommentatoren.

– Ganske raske

Økokrim brukte en time på å etterforske aksjehandlene til tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt sin mann Ola Flem.

Førsteamanuensis ved institutt for finans på Handelshøyskolen BI, Kjell Jørgensen, mener derfor det er bra Økokrim har tatt seg god tid i dette tilfellet.

– Jeg er glad for at Økokrim gjør det vi kan forvente at de gjør for å opprettholde tillitten. Jeg synes de var ganske raske med Huitfeldt-saken, men det er også kanskje derfor de har brukt syv uker på å etterforske Finnes-saken, sier Jørgensen.

TILLIT: Jørgensen mener det er bra for tilliten at Økokrim har tatt seg god tid i sine undersøkelser. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han mener denne saken er å anse som over nå.

– Det håper jeg også for markedets del. Det er ekstremt viktig at innsidehandel ikke har foregått. Er det snakk om innsidehandel rokker det også med kvaliteten på markedene, og det er svært alvorlig.