Åpner for ny skatt

LOFOTEN (TV 2): Erna Solberg er for tiden i Nord-Norge på valgturne. Med seg har hun et frieri til kommunene med stor pågang av turister.

– Vårt landsmøte har vedtatt at vi skal være for lokal turistskatt, at det skal være mulig for kommunene, sier Solberg til TV 2.

Turistskatt vil si at turister betaler en avgift til området de ferierer i.

Dette kan være kjærkomne kroner for kommuner med stor pågang enkelte tider i året, mener leder i Høyre, Erna Solberg.

HØYRE: På Høyre sitt landsmøte tidligere i år, vedtok de at kommuner som ønsker det, skal kunne innføre turistskatt. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Hun legger til at avgiften må avveies mot allemannsretten, så det gjelder å finne gode løsninger.



– Men å bidra til brukerbetaling for å sørge for at det er toaletter, ryddig, også videre på store utfartssteder, tror jeg alle kan tåle, mener Solberg.

Kritisk til forslaget

Ole Michael Bjørndal er næringspolitisk fagdirektør i NHO Reiseliv. Han mener man skal være forsiktig med å innføre avgiften.

– NHO Reiseliv er i utgangspunktet kritiske til turistskatt, og mener dette er en litt overdreven løsning i Norge, sier Bjørndal til TV 2.

KRITISK: Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv frykter konsekvensene av å innføre turistskatt. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Regjeringen ønsker å gi kommunene mulighet til å innføre skatten, og vil sette i gang pilotprosjekter.

– Vi er veldig klare på at en eventuell turistskatt bør legges på forurensningsleddet, og bidra til å løse eventuelle utfordringer med logistikk og masseturisme de få stedene det er et problem, mener Bjørndal.

Han er tydelig på at han ikke synes skatten bør legges til hoteller.

– Det vil gjøre Norge dyrere, og mindre tilgjengelig som reiselivsdestinasjon, mener han.



Ikke forberedt på turismen

Kjersti Ruud Walaas er førstelektor på reiselivsledelse og opplevelsesutvikling ved Høyskolen Kristiania.

Hun mener det vil komme flere turister til Norge i årene fremover, og at vi ikke er forberedt.

– Vi er i en gunstig posisjon både klimamessig og fordi valutaen vår er billig. Vi er et land som regnes som trygt, og det er mye opplevelsesturisme å tilby, sier Walaas til TV 2.



TROMSØ: Det kan også bli turistskatt for reisende til Tromsø. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Hun mener en turistskatt vil være gunstig for å regulere strømmen av turister, slik at de heller sprer seg utover.

– Jeg tror det lønner seg når man har for mange turister i høysesongen. Da har du et middel til å si at om du kommer i denne perioden, må du betale en sum, men kommer du for eksempel i september, koster det ingen ting, sier Walaas.



Løsning til neste år

Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med å få ferdigstilt et forslag til hvordan turistskatten i Norge vil fungere i praksis.

Om noen måneder vil forslaget være klart.

– Vi har sagt at vi skal presentere en løsning i løpet av året, og det kommer vi til å gjøre, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Anne Marit Bjørnflaten til TV 2.

LØSNING: Nærings- og fiskeridepartementet holder på med å ferdigstille en løsning. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Hun forteller at det har vært vanskelige avveiinger.

– På den ene siden er vi nødt til å få på plass en løsning som både sikrer at penger faktisk går til fellesgodeproblematikk. Det kan være toaletter til turister for eksempel, sier Bjørnflaten til TV 2.



Hun opplyser om at løsningene som er foreslått utfordrer dagens lovverk på noen områder.

– Så vi er nødt til å ha en ordentlig grundig gjennomgang av dette, så vi får på plass gode løsninger.