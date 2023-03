Åpner for dialog med Sophie Elise

Etter flere uker med kritikk og spekulasjoner, bekreftet Sophie Elise og Fetisha Williams torsdag kveld at deres samarbeid med NRK var over.

Debatten begynte da Sophie Elise publiserte et bilde av seg selv og en annen influenser på Instagram. Vedkommende holdt i en liten pose med et hvitt pulver i.

Innlegget med bildeteksten «Livet blir cirka én milliard ganger bedre om man bare gir faen», ble imidlertid slettet etter to minutter.

RABALDER: Dette Instagram-bildet satte fyr på internett, og førte til exit for Sophie Elise i NRK. Foto: Skjermdump

Fortsetter videre

Men de to minuttene bildet lå ute, var altså nok til å skape en voldsom debatt om podkastsamarbeidet mellom NRK og Sophie Elise.

Til tross for at Sophie Elise og Fetisha sin kontrakt med statskanalen er terminert, betyr ikke det nødvendigvis slutten for podkasten.

– Vi er stolte av podkasten vi skapte sammen med fantastiske kolleger i NRK Underholdning og takknemlig for alt de har lært oss. Og mer podkast, det blir det – om enn på en annen plattform, skrev hun i en story på Instagram.

SÆREGNE AVTALER: Da Sophie Elise og Fetisha Williams inngikk et samarbeid med NRK, fikk de helt særegne avtaler. Til slutt innrømmet NRK at det ble for komplisert. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi er svært fornøyd

TV 2 har spurt en rekke kommersielle podkastprodusenter om de to influenserne kan være aktuelle profiler for dem.

– Vi kommenterer naturligvis ikke hvilke profiler som kan være aktuelle for et fremtidig samarbeid med Podme, sier ansvarlig redaktør og daglig leder Kristin Ward Heimdal til TV 2.

– Når det er sagt, så er vi svært fornøyde med den stallen vi allerede har. Det er tydeligvis lytterne også, tatt veksten vi har hatt i antall abonnenter i betraktning, fortsetter hun.

– Åpne for dialog

Markedssjef og programdirektør i Bauer Media, Kristoffer Vangen, svarer følgende på spørsmål om et potensielt samarbeid:

– Dette er ikke noe vi har tatt konkret stilling til, men vi er åpne for dialog dersom de er på jakt etter en ny mediepartner.

– Hvorfor er Sophie Elise og Fetisha interessante profiler for dere?

– Det vil vise seg etter en eventuell dialog har funnet sted, sier Vangen.

– Hun er tøff

Arne-Inge Christophersen er rådgiver og daglig leder i media og markedsbyrået Marketing Toolbox AS.

Han sier at fordi Sophie Elise har så mange følgere, så er det fortsatt mange som vil se opp til henne og lytte til hva hun ytrer.

– Jeg tror derimot at oppegående merkevarer, produkter og tjenester vil sterkt vurdere samarbeid og bruken av henne, sier Christophersen og legger til:

– Men det er alltids noen som syns at hun er tøff, og ikke har noen skrupler på å benytte henne.

VEIEN VIDERE: Sophie Elise ønsker å fortsette med podkast, men hvor det blir, er usikkert. Foto: Terje Pedersen / NTB

Til tross for at Christophersen tror Sophie Elise vil komme seg greit videre etter NRK-exiten, legger han ikke skjul på at denne saken har ført til riper i lakken for influenseren.

– Sophie Elise vil tape anseelse og troverdighet. Men det vil ikke gå i konflikt med de andre kommersielle satsningene hun har.

– Komplette amatører

Da Sophie Elise og Fetisha annonserte at samarbeidet med NRK var over, ble statskanalen tatt på senga av annonseringen.

Det bekreftet kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen overfor TV 2.

– Hun valgte å gjøre det på den måten, og det har jeg respekt for, sa hun.

Christophersen mener også at NRK har kommet dårlig ut av denne saken.

– I likhet med Sophie Elise, taper også NRK anseelse og troverdighet. Ikke minst fremstår de som komplette amatører innenfor publiseringen og ikke minst i mediehåndteringen i ettertid, sier han.

1-0

Fürst Haugen varslet til TV 2 at de kommer til å ha et oppvaskmøte.

– Vi skal sette oss ned og gjøre en grundig evaluering av denne saken.

Medieeksperten hyller Sophie Elise og Fetisha sitt grep.

– Her er det 1-0 til Sophie Elise over NRK.

TV 2 har også spurt Vrang produksjon, Podimo og Eccentric People om et potensielt samarbeid kan være aktuelt. De har ikke besvart våre henvendelser.