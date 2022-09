Åpner for at Kristiansen ikke forgrep seg på jentene

Da politiet konfronterte Baneheia-dømte Jan Helge Andersen (41) med paradoksene i hans forklaring, åpnet han for et helt nytt hendelsesforløp.

FERDIG FOR DAGEN: Her er Jan Helge Andersen (41) på vei ut fra Grønland politistasjon etter et avhør mandag 20. juni. Da var han halvveis i det avsluttende todagersavhøret med Oslo-politiet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det får TV 2 opplyst.

I sommer, 20. og 27. juni, var Andersen igjen inne til omfattende politiavhør.

Det var de siste avhørene som ble gjort før Baneheia-etterforskningen ble sendt til Riksadvokaten, som snart skal avgjøre hva som skjer videre i saken.

Siden Andersen ble pågrepet i september 2000, har han vært tydelig på at kameraten Viggo Kristiansen (43) tvang ham til å være med på voldtektene og drapene i Baneheia.

Dette er Baneheia-saken * Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere. * Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene. * Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene. * Andersen anket straffen til Høyesterett fordi han mente strafferabatten han fikk for å ha oppklart saken mot Viggo Kristiansen var for liten, men anken ble forkastet. Andersen ble prøveløslatt i 2016 etter å ha sonet 16 år i fengsel. * Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. Etter fire tidligere forsøk fikk han straffesaken sin gjenåpnet 18. februar i år. 1. juni ble han som følge av en avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg, løslatt etter nesten 21 år i fengsel.

Andersen sier at han stort sett satt med ryggen til mens voldtektene fant sted.

Etter at Kristiansen i fjor fikk saken sin gjenåpnet, har Oslo-politiet tatt over etterforskningen. De har gjort flere funn.

Det viktigste er funnet av Andersens DNA flere intime steder på begge jentene.

Fikk klar beskjed fra politiet

Politiet anser DNA-funnene som svært mistenkelige ettersom Andersen forklarer at Kristiansen var den mest aktive på åstedet.

I tillegg har Andersen hele tiden sagt at han kun forgrep seg på én av jentene, og at han kun drepte én av dem.

Denne forklaringen står han fortsatt ved, selv om han i avhør i oktober i fjor åpnet for at han kan ha fått et blackout.

I avhøret som ble gjort mandag 20. juni i år, snakker Andersen og politiets etterforsker blant annet om at politiet i 2000 presenterte en teori om at Andersen kunne være et slags offer.

Da sier avhøreren til Andersen at bevisene i saken tyder på at han ikke er et offer i Baneheia-saken, ifølge TV 2s opplysninger.

Andersen får opplyst at det ikke er politiet som bestemmer hva som skjer videre i saken, men at hvis man ser for seg at Kristiansen blir frikjent, så innebærer det at Andersen blir stående igjen med ansvaret alene.

LØSLATT: I fjor sommer forlot Viggo Kristiansen (43) Ila fengsel etter å ha sonet i 21 år. Foto: Frode Sunde / TV 2

Når avhøreren spør om hva han tenker om dette, svarer Andersen at det ikke er bra.

Håper på DNA-funn

Gjennomgående i avhørene er han tydelig ukomfortabel med situasjonen. Han bruker i perioder svært lang tid på å svare på spørsmålene, får TV 2 opplyst.

Flere ganger blir Andersen konfrontert med det politiet opplever som paradoksene i forklaringene hans.

Det knytter seg særlig til alle DNA-funnene fra Andersen, som er gjort på begge jentene, sett opp mot to sentrale ting ved hans forklaring:

At Kristiansen var den desidert mest aktive på åstedet og forgrep seg på begge ofrene.

At Andersen kun forgrep seg på den ene jenta.

I avhøret får Andersen beskjed om at politiet ikke har funnet noen tekniske spor fra Kristiansen. I avhørsrapporten, der Andersen omtales som «mistenkte», står det videre:

«Når man ser på de objektive sporene, plasseres mistenkte på åstedet. Noen kan oppleve dette som at mistenkte har gjort det som skjedde helt alene og avhører spør hva han tenker om dette».

Andersen svarer at han «håper det kommer noe som sier noe annet».

I SENTRUM: Jan Helge Andersen (41) har blitt avhørt en rekke ganger av Oslo-politiet i den nye etterforskningen. Advokat Svein Holden (i forgrunnen) har vært med i avhørene. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Avhøret ble gjort før politiet fikk de endelige svarene fra et laboratorium i Sveits, som har gjort de siste DNA-undersøkelsene i saken. Nylig kunne TV 2 fortelle at det heller ikke i dette materialet er funnet spor etter Kristiansen.

«Jeg vet da pokker»

Andersen forklarer, som tidligere, at han satt med ryggen til og at han ikke så alt som skjedde mens ugjerningene pågikk.

Han tenker at han burde ha «snudd seg og sett litt mer etter», men at han «bare kan si det han så». Andersen synes også det er «rart» at politiet ikke har funnet spor fra Kristiansen.

På spørsmål om hva han synes er rart med det, svarer Andersen: «Fordi han var der».

Deretter blir det stille, før han legger til: «Jeg vet da pokker». Andersen gir også uttrykk for at han ikke vet hva han skal si.

Avhøreren påpeker at Andersen i tidligere avhør har forklart seg om hva Kristiansen gjorde, mens han nå sier at han ikke vet hva Kristiansen gjorde mens han satt med ryggen til.

TILBAKE: Jan Helge Andersen var i april 2001 på åstedet sammen med politiet for å rekonstruere Baneheia-drapene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Andersen svarer at han så at «Viggo dro ned buksa si "og det"», men han vet ikke om Kristiansen faktisk utførte overgrep.

«Han vet rett og slett ikke hva han skal si til det at det ikke er funnet noe fra Viggo», står det i avhørsrapporten.

Stiller seg undrende

Etter et kvarters pause fra avhøret setter Andersen seg ned igjen og sier at han ikke kan skjønne hvorfor det ikke er funnet DNA fra Kristiansen.

Flere ganger gjentar han at det «bare surrer» i hodet hans.

Andersen får spørsmål om hvordan han tenker at det fremstår når politiet har funnet DNA fra ham og ingenting fra Kristiansen. Han svarer at han forstår at det ser ut som at Kristiansen ikke var der.

Avhøreren er åpen om at hun «stiller seg undrende» til DNA-funnene sett opp mot Andersens forklaring.

«Han svarer at man bare får feste lit til de siste DNA-prøvene, fordi DNA-messig ser det ut som Viggo ikke var der», skriver politiet.

Samtidig gjentar Andersen tydelig at Kristiansen var på åstedet.

Gjentar spørsmål

Andersen får spørsmål om «ting kan ha skjedd annerledes enn slik han forklarer det».

«Jeg tror ikke det, for da ville jeg ha husket det», svarer han.

Deretter påpeker avhøreren igjen at Andersens forklaring ikke stemmer overens med bevisene i saken. Deretter gjentar hun spørsmålet.

HJEMME: Pressen stod klar utenfor huset til Viggo Kristiansens foreldre da han kom hjem sent på natta i juni i fjor. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Andersen svarer at han ikke vet. «Alt bare surrer i hodet», sier han.

«Han ville trodd at det ville bli funnet DNA fra Viggo, og når man ikke finner det så vet ikke siktede. Han har tydeligvis blokkert noe. Dersom det bildet fra DNA-funnene stemmer, så har det skjedd ting siktede ikke har i hodet», står det i rapporten.

Senere, helt til slutt i avhøret, får Andersen spørsmål om han vil legge til noe. Han rister på hodet og sier han bare kan fortelle det han husker. Om han kommer på noe, skal han ta kontakt.

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere opplysningene i denne saken.

Det ønsker heller ikke Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin, statsadvokat Andreas Schei eller advokat Håkon Brækhus, som er er bistandsadvokaten til de etterlatte i saken.