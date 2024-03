Åpner for at Frp-topp Per-Willy Amundsen kan fortsette i Stortinget

KAN KOMME TILBAKE: Amundsens eget fylkeslag holder døren åpen for at han kan gjenvelges til Stortinget i 2025. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Strengt, men jeg tar det til etterretning, sier Per-Willy Amundsen (Frp) til NRK onsdag.



Organisasjonsutvalget i Frp avgjorde i går at Amundsen midlertidig blir fratatt alle verv og rettigheter i partiet, som straff for uttalelser han har kommet med om kvinner og muslimer på Facebook.

I kommentarfeltet på sin egen profil skrev Amundsen blant annet at «Islam har en hel gjeng med psykopater som dreper», samt «med Norge og Israel mot arabere som dreper, slik dere har for vane å gjøre».



Senere la han også ut et innlegg om kvinner der han blant annet skrev:

«Skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori. Skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis».



Kan bli gjenvalgt

Men straffen fra partiet stenger ikke muligheten for at Amundsen kan gjenvelges til Stortinget i 2025.

– Han har gjort en tabbe nå og tar sin straff. Samtidig er han en dyktig politiker og gjør en god jobb for Troms fylke, sier medlem av nominasjonskomiteen og politisk nestleder John Roald Karlsen i Troms Frp til TV 2, og legger til:

– Hans muligheter for gjenvalg er gode. Han kan stille til valg som alle andre i fylket. Denne saken er ikke til hinder for at han kan gjenvelges. Det må være rom for tilgivelse for alle, også Per-Willy, sier Karlsen.

Organisasjonsutvalget i partiet har vedtatt at den tidligere justisministeren kun får lov til å representere partiet sitt på Stortinget fram til 31. januar 2025.

– Dersom Frp legger sitt nominasjonsmøte før 31. januar 2025 kan han ikke nomineres, men dersom de legger nominasjonsmøtet etter 31. januar neste år, kan han det, opplyser Frps assisterende generalsekretær Helge Fossum til TV 2.

Amundsens selv avviser ikke at han vil stille til valg igjen.

– Vil snakke med mine velgere i Troms, sier Amundsen til NRK.



Har fått hets og trusler

Lederen i Troms Frp, Eivind Stene sier til TV 2 at han venter at Amundsen fortsetter som stortingsrepresentant.

– Vi må alle nå se fremover. Troms Fremskrittsparti er sikker på at Per-Willy Amundsen også i fremtiden vil gjøre en god jobb på Stortinget, og for landsdelen vår, sier Stene til TV 2.

– Samlet sett er dette en streng reaksjon, og vi regner med at dette setter endelig punktum for saken. Per-Willy Amundsen har gjennom mange år gjort en god jobb for Troms og Fremskrittspartiet tross aktualiteten i denne enkeltsaken, og den jobben vil han fortsette med, sier Stene.

Han sier det er viktig å ta vare på enkeltmennesket i slike situasjoner.

– I denne saken har Amundsen vært gjenstand for enorme mengder hets og trusler, som ikke bare har gått utover ham, men også hans familie. Det er helt uakseptabelt, og det i slike situasjoner også helt nødvendig å ta vare på enkeltmennesket.