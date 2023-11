Åpner for å støtte Venstre-Guri som statsminister

– Miljøpartiet De Grønne åpner for å støtte Guri Melby som statsminister etter neste valg. Da jeg leste at Guri Melby åpnet for å være statsministerkandidat, så tenkte jeg at det er en god idé, sier Berg.

Søndag åpnet Guri Melby i et intervju med TV 2 for å stille som statsministerkandidat foran valget i 2025.

– Jeg er Venstres partileder, og hvis partiet og folk vil ha meg som statsminister, så skal jeg stille som kandidat, sa Melby.



En god leder

Nå får hun altså støtte for sitt kandidatur fra MDG:

– Hvorfor ville Melby være en god statsminister?

– Først og fremst fordi hun tar klimakrisen på alvor. I tillegg kjenner jeg henne som en løsningsorientert, saklig og fagsterk politiker som er god på å samarbeide. I tillegg fremstår hun som en god leder, som partileder i Venstre, og det er også en viktig egenskap, sier Nguyen Berg.

Ved stortingsvalget for to år siden, i 2021, pekte MDG på Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister.

PARLAMENTARISK LEDER: Lan Marie Nguyen Berg i Miljøpartiet De Grønne. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Heller Guri enn Jonas og Erna

Men Støre er ikke lenger populær hos De Grønne.

– MDG er blokkuavhengige og sånn sett åpne for å støtte en statsminister på borgerlig side, hvis vi får mest gjennomslag for grønn politikk der. Og i en situasjon hvor borgerlig side ligger an til å få statsministeren, så er Guri Melby åpenbart en god kandidat for MDG.

– Hva om valget står mellom dagens statsminister Jonas Gahr Støre og Melby?

– MDG foretrekker åpenbart Guri Melby foran partilederne til Arbeiderpartiet og Høyre. Guri Melby og Venstre ønsker, som MDG, en grønnere politikk som kutter klimagassutslippene. Utfordringen i dag er at de store partiene på hver side av blokkgrensen har en ganske lik klimapolitikk, sier Nguyen Berg.

Skal avklare statsministerkandidat

Venstre-leder Guri Melby, som for tiden er på reise i Taiwan og derfor ikke kunne stille til intervju, skriver dette i en tekstmelding til TV 2.

– Det er fint at MDG setter pris på jobben vi gjør, vi samarbeider godt med dem om klima og miljø i Stortinget. Venstre er tydelige på at vi vil bytte ut Støre/Vedum-regjeringen i neste stortingsvalg. Hvem som blir statsministerkandidat på borgerlig side skal bestemmes nærmere 2025, sier Melby.