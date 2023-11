Åpner etterforskning etter TV 2-avsløring

Det skriver Spesialenheten i en pressemelding:

– Spesialenheten for politisaker har etter innledende undersøkelser funnet at det er rimelig grunn til å iverksette etterforskning i saken hvor politiet, etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra Fossumkollektivet, unnlot å spore mobiltelefonene til Mina og Mille Hjalmarsen, heter det i pressemeldingen.

Spesialenheten skriver videre at formålet med etterforskningen er å avklare spørsmålet om ansatte i politiet har foretatt en straffbar handling eller unnlatelse av sådan i tjenesten.

Saken er nå overført til etterforskningsavdelingen.

Tilfredse foreldre

Bakgrunnen er TV 2s historie om hva som skjedde da tvillingjentene Mina og Mille Hjalmarsen rømte fra barnevernsinstitusjonen Fossum ung fredag 6. januar.

Da tvillingene Mina og Mille rømte fra institusjonen, mente behandlerne at det var fare for livet deres. De ba om sporing av telefonene, men fikk nei fra politiet.



– Jentene hadde blitt reddet om mobiltelefonene hadde blitt sporet, sier daglig leder Mona Spakmo i Fossumkollektivet.

Natt til 8. januar ble jentene funne døde i en leilighet i Spydeberg, trolig som følge av en overdose. En person er siktet for uaktsomt drap, men nekter straffskyld.

Bistandsadvokat Inger Marie Støen opplyser til TV 2 at både mor Kristi Skogsholm og far Kim Hjalmarsen er tilfreds med at den manglende mobilsporingen nå blir etterforsket.

TILFREDS: Inger Marie Støen er bistandadvokat for foreldrene til Mina og Mille Hjalmarsen Foto: Olav Wold / TV 2

– Det betyr veldig mye for dem at dette blir tatt på alvor med de konsekvensene det medførte. De mistet barna sine. Nå håper foreldrene etterforskningen fører til at praksis og instrukser for mobilsporing blir endret slik at ikke andre barn og unge kommer i samme situasjon, sier Støen.



Mamma Kirsti Skogsholm tar imot nyheten om Spesialenhetens etterforskning med blandende følelser.

– På den ene siden er jeg livredd for at etterforskningen til Spesialenheten skal konkludere med at politiet burde ha sporet de telefonene. Da kunne Mille og Mina vært i live i dag. På den annen side ønsker jeg jo like mye å vite om politiet kunne gjort mer for å redde jentene mine, sier Kirsti Skogsholm til TV 2.

MAMMA: Kirsti Skogsholm er tilfreds med at politiet nå skal etterforskes av spesialenheten. Foto: Arne Rovick / TV 2

Uansett utfall av etterforskningen er det også viktig for henne at politiet ser på egne rutiner og praksis rundt nødsporing av mobiltelefoner.

– Jeg synes det er for risikabelt at politiet skal ta beslutninger uten at de har lyttet til fagfolk som barnevernsinstitusjoner, og tatt disse med i beslutningsgrunnlaget, mener mammaen til tvillingene.