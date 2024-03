Åpner etterforskning av togulykken: Sendte ut nødanrop

ARNA STASJON: Et godstog sporet av på Arna stasjon i Bergen fredag kveld. Like etterpå ble det sendt ut et «akutt fare»-varsel. Foto: Elias Engevik / TV 2

ARNA STASJON (TV 2): Fredag kveld sporet et godstog med 25 vogner av i Bergen. Havarikommisjonen er på stedet og bekrefter at et av togene sendte ut et nødanrop.

Det opplyser operasjonsleder i Vest politidistrikt, Steinar Hausvik, til TV 2.

– Vi er på stedet med patrulje fremdeles og har hatt vakthold i påvente av at havarikommisjonen og krimteknikere skal være på plass, sier Hausvik.

Politiadvokat Anja Mathisen opplyser at de har flere hypoteser om hvorfor ulykken har skjedd, men kan ikke gå inn på noen av dem.



– Vi ønsker et avhør av lokføreren av godstoget og planlegger flere avhør, sier Mathisen.

Havarikommisjonen sier til TV 2 at de undersøker opplysninger om at godstoget kjørte mot rødt lys. VG omtalte dette først.

Skulle stoppe på stasjonen

«Akutt fare» sto det på varselet som ble sendt ut til alle som befant seg ved Arna stasjon fredag kveld. Stasjonen ligger omtrent åtte kilometer fra Bergen sentrum.



STORE SKADER: Bane NOR vet foreløpig ikke hvor mange av de 25 vognene som har sporet av. Foto: Elias Engevik / TV 2

Da godstoget med 25 vogner sporet av, var et passasjertog fra Vy også på vei inn til Arna, i motsatt retning.

– Godstoget hadde kjørt ut av Ulriken-tunnelen og var på vei inn på Arna stasjon, der det etter planen skulle stoppe. Det skulle stå på Arna stasjon og vente til regiontoget fra Oslo, som var på vei gjennom Arnanipatunnelen, hadde passert.

Det sier Bane NORs pressevakt, Anne Kirkhusmo.

De to togene skulle altså passere hverandre inne på stasjonen. Av bildene fra ulykken kan man derimot se at godstoget har gått forbi stasjonen, og at den fremste vognen står inne i Arnanipatunnelen.

Hvorfor godstoget sporet av, er foreløpig ikke kjent. Bane NOR opplyser at Statens havarikommisjon er ventet å være på plass klokken 11 lørdag formiddag.

Ingen siktelse

Politiadvokat Anja Mathisen sier at det foreløpig ikke er tatt ut noen siktelse i saken. Verken hun eller Bane NOR kan svare på om det er mistanke om at godstoget har holdt for høy fart før det sporet av.

FREDAG: Nødetatene var på plass på ulykkesstedet fredag kveld. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

– Vi må vente til politiet har frigitt skadestedet før vi kan undersøke Arna stasjon og infrastrukturen. Da må vi se hvor omfattende skadene er og begynne opprydningsarbeidet, sier Kirkhusmo i Bane NOR.

Det vil altså bli gjennomført et omfattende arbeidet langs toglinjene gjennom helgen, der både politiet, Bane NORs undersøkelses- og analyseenhet og Statens havarikommisjon vil være til stede.

Etter hendelsen fredag ble passasjertoget fra Vy stående inne i tunnelen, før toget ble trukket ut av et hjelpetog sent fredag kveld.

På Stanghelle ble passasjerene fraktet videre til Bergen sentrum.

Ble utløst nødanrop

På ulykkesstedet forteller Havariinspektør Håvard Sæbø til TV 2 at det ble utløst et nødanrop i forbindelse med ulykken.

– Så vidt vi vet nå, så ble det utløst nødanrop, men det er for tidlig å si hvem som utløste det, sier han.

INSPEKTØR: Håvard Sæbø i Statens havarikommisjon. Foto: Elias Engevik / TV 2

Han kan foreløpig ikke kommentere hvor nære de to togene var å kollidere.

– Det gjør inntrykk når det er vogner som er på siden og semitrailere som står opp etter tunellveggen. Det er mye krefter som har vært i sving her, sier Sæbø.

Hvis det oppstår en nødsituasjon der andre tog må varsles umiddelbart, skal fører sende nødanrop over togradioen.

Deretter skal alle førere som mottar anropet straks redusere hastigheten, som ikke kan gjenopptas før togleder har gitt tillatelse til dette.

Det er som nevnt ikke kjent hvilket tog som sendte ut nødanropet.