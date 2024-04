Åpner cannabiskafé i Oslo

20. april er samledag for cannabisbrukere verden over. Datoens skrivemåte på amerikansk, 4/20, er et slanguttrykk for inntak av hasj og marihuana.

I år på denne datoen er det ventet at flere hundre mennesker møter opp sentralt i Oslo, for å handle i det som blir Norges første cannabiskafé.

Bak arrangementet står Roar Mikalsen, leder for Alliansen for rettsorientert ruspolitikk (AROD). Han omtaler det som en sivil ulydighetsaksjon.

– Vi ønsker å løfte frem debatten om ruspolitikken i Norge ved å gjennomføre en historisk oppsiktsvekkende aksjon, sier han til TV 2.

VIL HA DEBATT: Roar Mikalsen har fått respons fra hele Norge om cannabiskaféen han skal åpne. Foto: Privat.

Lovlig i noen land

Personlig bruk av cannabis er de siste årene blitt lovlig i stadig flere land. Tidligere i april gjorde Tyskland en lovendring, som gjør at innbyggerne nå kan bruke og oppbevare det narkotiske stoffet.



I Norge har regjeringen sagt at de skal innføre en alternativ rusreform, som egentlig var ventet i 2023, men den er foreløpig ikke på plass enda.

Regjering kaller det en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet.

Mikalsen, og alliansen han er leder for, er klare på at det er ruspolitikken og jussen bak den, de vil ha klarlagt.

– Stadig flere land regulerer cannabis for å beskytte folkehelsen.

– Om et regulert marked er bedre enn et kriminelt marked, har forbudet et problem med grunnloven og menneskerettighetene. Vi ønsker ikke at Norge skal være sist i Europa når det gjelder hvordan man ser på ruspolitikk, sier han.

Bønn til politiet

Mikalsen sier åpningen av cannabiskaféen er en avslutning av en flere år lang kampanje der de har brukt sivil ulydighet.

– Vi håper politiet vil være til stede for å observere.

Mikalsen håper politiet heller vil konfiskere pengene de tjener på kafeen, enn cannabisen kundene kjøper. Han er selv klar for å ta på seg hele straffansvaret.

– Vi får se hvordan de reagerer på det den dagen, men jeg kommer til å argumentere for politiet på stedet at de lar brukerne være i fred og at det er salgsleddet som må tas for retten, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med Oslo politidistrikt, som ikke har kjennskap til saken og derfor ikke ønsker å kommentere.

420: Roar Mikalsen mener 20. april er en symbolsk god dag å gjennomføre aksjonen på. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Får overskrifter

Generalsekretær Inger Lise Hansen i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er ikke imponert over planene.

– Roar Mikalsen og ARODs strategi er å provosere og sjokkere for å få oppmerksomhet. Vi mener at å sende cannabis i posten til statsråder, røyke marihuana foran politiet og nå – åpne ulovlig cannabisbutikk, er en useriøs og dårlig strategi for å få gehør, sier hun til TV 2.

– AROD setter saken på spissen og får overskrifter på det. Men det er feil inngang til debatten.



KRITISK: Inger Lise Hansen i Actis tror ikke kafeen vil gjøre noe godt. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Hansen mener tvert imot at stuntet kan svekke ARODs sak.

– Legaliseringssiden ønsker selv en kunnskapsbasert diskusjon, noe jeg ikke kan se at AROD bidrar til. Men det er selvfølgelig opp til Mikalsen & co. hvordan de ønsker å løfte saken sin.



– Norge bør følge etter

Ina Spinnangr er daglig leder i Tryggere Ruspolitikk og sier hun forstår motivasjonen bak aksjonen.

– Jeg mener vi bør starte diskusjonen nå om hva slags cannabispolitikk som best beskytter de yngste, forebygger skader og reduserer inntektene til kriminelle gjenger. Vi har et godt grunnlag i Norge for å utvikle en ansvarlig modell.

ØNSKER DISKUSJON: Ina Roll Spinnangr er daglig leder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk. Foto: Alf Simensen / TV 2

Hun mener Norge burde følge etter andre land som gjør lovendringer for bruk av cannabis.

– I dag er det ingen aldersgrenser, kriminelle står for salget, og det er mye enklere å få tak i sterke cannabisprodukter enn milde. Men vi bør utvikle vår egen modell.

Likevel tviler Tryggere Ruspolitikk på at åpning av cannabiskafé er riktig måte å fremme budskapet på.

– Vi tror ikke denne aksjonsformen er måten å få til politiske endringer på, sier Spinnangr.