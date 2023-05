– Åpenbart at det smugles mer

SANDNES (TV 2): De mystiske posene krysset landegrenser og ble liggende åpent på et lasteplan i flere dager. – De som smugler har en enorm kreativitet, sier Tolletaten.

MYSTISKE: Disse gule ballongene inneholdt noe som gjorde at politiet ble tilkalt umiddelbart. Foto: Politiet

31. oktober i fjor skulle en ansatt hos en bilprodusent vaske en nyimportert hjullaster.

Da oppdaget han noe som ikke stemte.

På lasteplanet lå det fem gule poser, med samme farge som hjullasteren.

Politiet ble tilkalt med det samme.

– Det er veldig, veldig spesielt hele greiene, sier Narve Toppe, avsnittsleder i Sør-Vest politidistrikt.

OVERRASKET: Beslaget ble funnet liggende på lasteplanet til hjullasteren. Det hadde ligget ute i over en uke. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det hersket lite tvil om innholdet i de gule posene, og politiets analyser av det hvite pulveret bekreftet mistanken:

– Ved nærmere øyesyn og analyse er det totalt cirka 5,2 kilo kokain med en renhetsgrad på 97 prosent, forteller Toppe.

Verdensomspennende etterforskning

I nasjonal sammenheng er det ikke det største funnet, men det føyer seg inn i rekken av store kokainbeslag den siste tiden. Tolletaten kaller mengden historisk.

BESLAG: Det var «dyr» kokain som ble funnet på Forus i Sandnes. Politiets analyser viser en renhetsgrad på 97 prosent. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Toppe sitter på politistasjonen i Stavanger og blar gjennom et tynt hefte. Innholdet er resultatet av informasjon samlet fra omtrent hele verden.



Politiet måtte finne svar på to helt sentrale spørsmål:

Når ble posene sneket på lasteplanet, og hvem skulle hente dem?

En verdensomspennende etterforskning starter for å svare på det første spørsmålet.

Fra å bli produsert i Brasil, har hjullasteren blitt sendt til Antwerpen i Belgia, videre til Ghent i samme land.

Politiet henter inn overvåkingsbilder fra de ulike stoppestedene.



– Derfor har vi kunnet definere at det ikke var noe i hjullasteren før den ankom havna i Brasil, begynner Toppe, og fortsetter:



– Men kokainen var der da den ankom Ghent i Belgia, forteller Toppe.

BRASIL: Overvåkinsbildene viser at de fem posene med ren kokain ikke lå på lasteplanet da hjullasteren ble transportert til havna. Foto: Politiet

Tolletaten: – Vi ligger alltid litt etter



– De som smugler disse varene har en enorm kreativitet, sier Bård Ynnesdal, avdelingsleder i Tolletaten.

2023 har så langt vært et rekord-år når det gjelder kokainbeslag. De massive bananbeslagene, hvor over halvannet tonn kokain ble funnet hos Bama, utgjør en stor del.

– De kan litt av hvert om logistikk og transport, men vi jobber stadig med å avdekke deres metoder, sier Ynnesdal.



MER I OMLØP: Tolletaten merker at det er mer kokain i omløp rundt om i Europa nå for tiden. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Likevel er ikke de som kontrollerer hva som krysser grensene et steg foran. Heller tvert imot.

– Vi ligger alltid litt etter dem, men vi jobber med det, sier Ynnesdal.

Ynnesdal sier at de er spesielt observante på direkteruter fra Sør-Amerika.

– Men det er ikke sånn at vi tenker at alt kommer fra Sør-Amerika, men for kokainen sin del er det Sør-Amerika som er mest aktuelt, utdyper han.

Nøyaktig hvor mye mer det smugles, er det vanskelig for Tolletaten å si noe om. Grunnen er at mørketallene kan være store.

– Det som har vist seg gjennom alle år er at vi ikke avdekker alt, det kan vi være 100 prosent sikre på. Vi avdekker kanskje en liten del, så det er grunn til å tro at mørketallene er store, sier Ynnesdal.

I likhet med Sør-Vest politidistrikt vet ikke Tolletaten om beslagene som er gjort i Norge faktisk skulle ende opp i Norge, eller om det er forsendelser på avveie.

– Vi har ikke sett så store mengder tidligere. Etterforskningen i både Bama- og Husnes-sakene kan avdekke om det er Norge som er stoppestedet, eller om et annet sted er mer aktuelt, sier Ynnesdal.

LIK FARGE: Slik lå posene med kokain da de ble funnet. Etterforskerne har merket seg at posene har samme farge som lasteplanet, som kan peke på at de ikke endte der tilfeldig. Foto: Politiet

Henlegger saken

Politietterforskningen i Rogaland har kommet så langt den vil komme, og selv om politiet ikke sitter tomhendte, har de heller ikke fått svar på det kanskje viktigste spørsmålet.

– Etter vi har gjort våre undersøkelser, og vi ikke klarer å knytte det til noen personer eller nettverk, har vi gjort det vi kan, forklarer Narve Toppe.

For den omfattende etterforskningen betyr det dermed at saken vil ende opp med å bli henlagt, ifølge Toppe.

– Dermed kommer vi til å anmode om henleggelse, ettersom vi ikke har noe mer å gå på.