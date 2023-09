Ap vraket Sp - valgte Høyre og MDG i stedet

Stemningen mellom de to regjeringspartiene Ap og Sp er på frysepunktet i Innlandet etter at Ap til manges store overraskelse har inngått et valgteknisk samarbeid med erkerivalen Høyre og MDG i fylkestinget. Avtalen sikrer at Aps Thomas Breen blir ny fylkesordfører, mens Høyres Hanne Alstrup Velure blir fylkesvaraordfører.

Miljøpartiet De Grønne får nestlederen i samferdselsutvalget. I tillegg til ett medlem i fylkesutvalget.



Den sittende fylkesordføreren Aud Hove (Sp) føler seg ført bak lyset.

Tilliten brutt

– Allerede klokken 09.00 morgenen etter valget satt vi i møte med Ap om videre samarbeid i fylket. Det var et godt møte, hvor vi snakket om et rød-grønt samarbeid. Men bare timer senere kunngjør Ap at de har inngått valgteknisk samarbeid med Høyre og MDG. De har sikret Høyre makt!

SKUFFET: Avtroppende fylkesordfører for Sp i Innlandet, Aud Hove, føler seg sviktet av regjeringspatner AP i hjemfylket. Foto: Thomas Evensen

Aud Hove gjør det klart at et tilliten til et fremtidig samarbeid med Ap fra sak til sak er kraftig svekket.

– Vi har en rød-grønn regjering. Vi har snakket mye om behovet for å styrke forbindelsen til sentrale myndigheter, desentraliserte tjenester og å bygge hele landet. Da er det vanskelig å forstå at de inngår samarbeid med Høyre, sier Hove.



Gikk til Høyre

Påtroppende fylkesordfører Thomas Breen benekter at Ap har sveket og snudd.

– Etter folkeavstemningen om å splitte Innlandet og reetablere Hedmark og Oppland valgte Senterpartiet å trekke seg fra den samarbeidsavtalen vi hadde i forrige periode. Jeg har hele tiden vært klar på at vi kom til å søke forhandlinger med flere andre partier. Det har vi nå gjort, og i de aller største utfordringene for Innlandet har vi mer til felles med Høyre og MDG enn med Senterpartiet sier Thomas Breen til TV 2.



Videregående skolestruktur og næringspolitikken ble avgjørende for Aps veivalg denne gangen.

For dyre skoler

– Innlandet fylke subsidierer en uhensiktsmessig skolestruktur med flere titalls millioner kroner i året. Skole utgjør halve fylkesbudsjettet og elevtallet har falt kraftig i flere år. Dette må vi gjøre noe med. Sp nektet å gjøre noe gjennom åtte år. Nå krevde de frys i fire nye år. Det var umulig for oss å akseptere. På næringspolitikk og etableringen av nye arbeidsplasser kunne vi nok blitt enige, men også der har vi mer til felles med Høyre og MDG, sier Thomas Breen.



Han vedgår at det krevde mye arbeid internt i Ap for å svelge et valgteksnisk samarbeid med Høyre og MDG, men mener gevinsten - et styringsdyktig flertall, ble det avgjørende.

– Innlandet trenger en ny retning. Vi må løfte regionen inn i det nasjonale politiske landskapet, og slutte å ha kretskamper internt som kranglingen om nytt sykehus var et eksempel på. Dette er de tre samarbeidene enige om. Vi kan ikke starte en ny periode med at ingenting skal skje, sier Breen.



Forberedt på bråk

– Men nedleggelser av videregående skoler i Hedmark og Oppland vil vel også skape lokalt bråk?



– Helt sikkert. Men noe må gjøres både med struktur og tilbud. Alt annet ville vært uansvarlig, sier Thomas Breen. En omfattende politisk avtale med Høyre og MDG ville ikke vært mulig, mener den påtroppende fylkesordføreren. Men et valgteknisk samarbeid er Arbeiderpartiet villig til å akseptere for å få gjennomslag på de viktigste politikkområdene i Innlandet de kommende fire årene.