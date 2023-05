Ap-veteraner tordner mot Støres telefonsamtale: – Det er bare trist

KRITISERES: Flere Ap-profiler kritiserer Jonas Gahr Støre etter at partilederen ringte Helga Pedersen i forbindelse med hennes kandidatur som partisekretær. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Halvannet døgn før Arbeiderpartiets landsmøte, fortsetter den interne uroen i partiet. Til tross for en overveldende støtte blant partiets velgere, valgte tidligere nestleder Helga Pedersen å trekke sitt kandidatur som partisekretær søndag.

Det skjedde etter at Tana-ordføreren ble oppringt av Jonas Gahr Støre, og Pedersen erkjenner at samtalen bidro til at hun trakk seg fra kampen.

– Jeg har ikke lyst til å karakterisere hverken tone eller innholdet i den samtalen. Men det er klart at den bidro til at jeg trakk meg fra å stille til votering på landsmøtet, sier Pedersen til TV 2.



Selv nekter Støre for å ha presset henne:

– Nei, det gjorde jeg overhodet ikke. Vi kjenner hverandre godt og snakker godt sammen, og så synes jeg at forklaringen hun har gitt om det som har ledet til hennes avgjørelse står seg godt, sa Støre til TV 2 mandag.

– Dette er ille

Likevel reagerer flere Ap-profiler kraftig på at Støre ringte Pedersen søndag. Først ut var partiets tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal, som rettet kritikk mot partilederen:

– Som et sterkt forstyrrende element i Maidagens budskap har vi i kveld sett på mediene at partilederen anbefaler valgkomiteens innstilling og endog har telefonert en mulig partisekretærkandidat, Helga Pedersen, for å støtte valgkomiteens innstilling. Hun trakk seg etter alt å dømme som følge av samtalen. Dette er ille, slår Godal fast.

Han legger til:

– Jonas er selv på valg og er ingen instans mellom valgkomiteen og landsmøtet. Hans rolle er begrenset til å takke ja til forslaget om seg selv, IKKE å ytre seg om andre kandidater, skriver Godal.

Støtte fra veteraner

I kommentarfeltet under Godals Facebook-innlegg får den tidligere utenriksministeren støtte av flere profilerte partiveteraner.

– Jeg er enig, Bjørn Tore. Dette er ille, skriver Grete Faremo, var statsråd under tre ulike Ap-statsministre.

VETERAN: Grete Faremo har blant annet vært forsvarsminister, justisminister og olje- og energiminister under ulike Ap-statsministre. Foto: Jon Olav Nesvold/NTB

Også tidligere statsråd Reidar Sandal kommer med støtte til Godals kritikk av Støre:

– En viktig og riktig kommentar, Bjørn Tore🌹,skriver Sandal under innlegget.

– Det er bare trist

Tove Strand, to ganger statsråd under Gro Harlem Brundtland, kaller telefonsamtalen mellom Støre og Pedersen trist:

– Helt enig, Bjørn Tore! Dette er ille og det er bare trist at det har blitt tatt en slik kontakt. Landsmøtet er rette stedet for å avgjøre hvem som skal velges, skriver Strand under innlegget.



Heller ikke Svein Fjellheim, som var statssekretær for tidligere statsminister Jens Stoltenberg, er nådig i sin omtale av saken:

– Jeg tenker at jeg ikke liker svarene som Helga Pedersen gir til TV 2 i kveld, som må bety at Jonas har bedt henne om å ikke stille som kandidat til partisekretær på landsmøtet, innleder Fjellheim.

Han mener mange partimedlemmer lenge har ønsket seg et skifte av partisekretær, uten å bli hørt.

– Jeg mener partiet har et problem som vi må finne en bedre løsning på enn å «holde kjeft»!!, skriver Stoltenbergs tidligere statssekretær.

Siterer Gerhardsen

Mest tydelig i sin kritikk er kanskje tidligere partisekretær, stortingsrepresentant og statsråd Dag Terje Andersen. Han velger å sitere Einar Gerhardsen for å illustrere hva han tenker om Støres telefonsamtale:

«Men enstemmighet i alle saker gir lett medlemmene inntrykk av at sakene i virkeligheten er avgjort på forhånd. Dersom det er delte meninger i et styre eller en valgkomité, kan det gjerne komme en delt innstilling. En trenger ikke tvile på medlemmenes evne til å velge det rette. Og det viktigste i denne sammenhengen er at medlemmene får en sterkere følelse av at det er de som avgjør saken», skriver Andersen. Sammen med sitatet har han en henvisning til Gerhardsens bok «Tillitsmannen: En håndbok for tillitsvalgte».



REAGERER: Tidligere partisekretær, statsråd, stortingsrepresentant og stortingspresident Dag Terje Andersen er én av flere Ap-profiler som kritiserer Støres telefonsamtale. Foto: Terje Pedersen/NTB

Også tidligere statsråd Anne-Lise Bakken, så vel som tidligere Oslo-byråder Victoria Marie Evensen og Tone Tellevik Dahl har trykket «liker» på innlegget til Godal.

– Trist at vi har nådd dette nivået



Anne Rygh Pedersen er Aps sittende ordfører i Tønsberg. Hun skriver i en kommentar:

– Siden jeg tilhører et fylkeslag som har vært helt tydelige på at vi nå trenger et skifte i partisekretærvervet, er dette nedslående lesning. Partidemokratiet er viktig.



Også gruppeleder Ottar-Jan Løvoll i Vanylven Ap kommenterer Godals innlegg:

– Heilt enig Bjørn Tore og trist at vi har nådd dette nivået.Det er landsmøte og kun landsmøte som skal velge partisekretær.Vi må huske på at alle på landsmøte er tillitsvalgte og fullt oppegående til å ta det rette valget



TV 2 har bedt statsminister Jonas Gahr Støre om en kommentar til kritikken som rettes mot ham.