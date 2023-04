Ap-veteranens knallharde oppgjør med Støre: – Det er noe som heter karisma

SLITER: Partiledelsen i Arbeiderpartiet, her på et pressemøte. Fra venstre: partisekretær Kjersti Stenseng, partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Bjørnar Skjæran. Foto: Javad Parsa

Syverinsen fortviler over at Ap ifølge ham «rotner på rot». I et innlegg i Hamar Arbeiderblad etterlyser han en dyptpløyende debatt om Aps organisasjon, og det han kaller en «klippekortkultur» til maktposisjoner for 20-25 personer.

«Men vi kommer heller ikke utenom elefanten i rommet: Jonas», skriver han.

– Det er noe som heter karisma, og det er dessverre viktig. Dette må vi kunne diskutere åpent. Vi blir ikke noe skikkelig parti igjen hvis alle skal holde kjeft om dette! sier Ap-veteranen til Hamar Arbeiderblad.

Syverinsen mener at hvis Ap skal kunne gjenreises som er levende folkeparti over hele landet, må man kunne diskutere om Støre er den rette til å lede partiet blant annet ut fra hans bakgrunn fra Oslo vest.

Han understreker overfor TV 2 at han ikke har krevd Støres avgang, men han mener det er nødvendig med en åpen debatt, der ingen i partiledelsen eller sentralstyret er fredet.

– Det at det har blitt dørgende stille i en tid der oppslutningen om partiet har dalt til 15 prosent blir det ingen løsning av, sier Syverinsen til TV 2.

– Det at det er så stille, kan ikke det være fordi folk er rimelig fornøyd?

– Nei, jeg er overbevist om at det ligger et sterkere engasjement under, ikke minst har tilbakemeldingene jeg har fått på innlegget vist det. Jeg er blitt oppringt av folk jeg ikke aner hvem er!

– Hva sier de?

KRITISK: Dag Arne Syverinsen. Foto: Privat

– De sier takk skal du ha, det var godt sagt. Det blir å skryte, men det er de meldingene jeg har fått.

Mange er opptatt av om Støre er den rette til å lede Ap, sier han.

– Han gjør så godt han kan, men som en som ringte meg sa; han er en av de beste utenriksministrene Norge har hatt, men ikke best til å representere nord, sør, øst vest, lav og høy.

Aps oppslutning på 15 prosents oppslutning taler for seg selv, mener partiveteranen.

Mener Ap råtner på rot

60-åringen meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 1976 og har vært folkevalgt både lokalt og på fylkestinget og er kjent som 1. mai-general på Tangen.

Han etterlyser et grasrotopprør i Arbeiderpartiet foran partiets landsmøte 4.-6. mai, der det skal velges ledelse og sentralstyre.

Syverinsen mener tillitsvalgte, lokallag og fylkeslag i dag ser ut til å oppfatte seg seg selv nærmest som « misjonærer for ledelsen», og at organisasjonen ligner en «persondyrkende sekt.»

Grasrota og tillitsvalgte burde nærmest har en konkurranse om å være flinkest i klassen til å komme på banen og mene noe, oppfordrer han.

– I den grad det har vært en debatt, så dreier den seg om å få inn Tonje Brenna og kanskje ha to nestledere, og kanskje vi skal bli kvitt Stenseng. Det blir så smått og stusselig, Det er for lite, for sent, sier den tidligere lokalpolitikerne.

«En organisasjon som råtner på rot og knapt har båret frukt på mange år og en økende misnøye i den gjenværende medlemsmassen, er bakteppet når Stenseng proklamerer at hun ønsker gjenvalg», skriver han i innlegget.

– Stenseng har soleklart et ansvar, men de som tror krisa kan løses med å kaste Stenseng og få to nestledere, det blir å male utenpå møkka. Det blir overflatebehandling.

Syverinsen tror velgerne straffer Ap for høye strømpriser, manglene politisk styring av sykehusene etter at helseforetakene ble opprettet, og økte forskjeller mellom de som har lav og høy inntekt.

– Det ligger en lengsel blant folk om å oppleve at nå går det min veg, sier han.

TV 2 har bedt Støre og Stenseng om kommentar til uttalelsene, men har foreløpig ikke fått svar.

Elitistisk sentralstyre

Syverinsen går løs på sammensettingen av Aps sentralstyret, der fire medlemmer er på Stortinget og sju sitter i regjeringen. Av 20 representanter er 16 folkevalgte, tre fra LO og kun partisekretæren representerer partiorganisasjonen, påpeker han.

– Et sentralstyre som stor sett består av stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer bli elitistisk og innavl, sier han.

Problemet er at de som utfører politikk, er de samme som setter mål for politikken, som igjen er de samme som evaluerer resultatet, fastslår han.

«Det medfører dvaske målformuleringer, at utførelsen blir bare unntaksvis optimal og evalueringen vil bestandig være: «bestått og vel så det», heter det i det krasse innlegget.

– Sentralstyret skal kunne si til stortingsgruppa, at hallo, nå må de stramme buksesæla, men det kan ikke sentralstyret gjøre når sentralstyret består av stortingsgruppa, sier Syverinsen til TV 2.