Ap-veteran om nestlederstrid: Brenna og Tajik kan utfylle hverandre

– Jeg mener Tonje Brenna er en veldig god kandidat, men det er jo Hadia Tajik, også. De er to litt forskjellige typer, sier Berntsen.

Ap-veteranen er kjent for klar tale. Han har 26 år bak seg som stortingsrepresentant, og var miljøvernminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering fra 1990 til 1997.

DUELL: Nestlederstriden står nå mellom Hadia Tajik og Tonje Brenna. Foto: Erik Edland / Alf Simensen / TV 2

I Berntsens tidligere fylkeslag Oslo Ap går flertallet i styret inn for at både Tonje Brenna og Hadia Tajik skal få plass i Ap-ledelsen, ifølge kilder. En av dem er stortingsrepresentant og tidligere leder i LO-forbundet Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes.

– Hadia Tajik og Tonje Brenna er to av de aller dyktigste politikerne Arbeiderpartiet har. Partiet bør finne plass til de begge i ledelsen, sier Sundnes til TV 2.

Berntsen vil ikke ta stilling til om Tajik bør inn som nestleder i tillegg til Brenna, men slik situasjonen er nå med en oppslutning nede på 20 prosent, må det tas grep, mener han.

– Begge jentene er dyktige, det er ikke noen tvil om det. De kan jo utfylle hverandre, sier Berntsen.

Men han påpeker at slik situasjonen er i dag, så er det bare plass til en av dem, fordi partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran ønsker gjenvalg.

– Problemet er at det skal være to kvinner, og det er ikke noe forslag om å kaste Stenseng, så da blir det ikke plass til mer enn en, og da støtter jeg Brenna fra mitt fylkeslag. Men min posisjon er at begge er gode kandidater, sier han.

Ikke Gros favoritt

Det er ikke første gang det er strid i Arbeiderpartiet om nestlederverv, fastslår veteranen. Han stod selv i stridens sentrum foran Aps landsmøte i 1989.

Da stilte Berntsen som motkandidat mot Rogalands stortingsrepresentant Gunnar Berge. Han var partileder og statsminister Gro Harlem Brundtlands klare favoritt til nestledervervet.

– Det var et påtrykk om at jeg skulle trekke kandidaturet, men jeg fikk veldig mange oppfordringer om å stille som nestleder etter at Einar Førde trakk seg som nestleder, forteller han.

Valgkomiteen ble den gang som nå ledet av LO-lederen, som var Leiv Haraldseth.

– Han ba meg trekke meg, og sa at det var mange som var urolige for at jeg skulle bli valgt. Haraldseth påstod de var redd for at jeg ikke hadde de «intellektuelle forutsetningene», sier han.

Berntsen ler og forklarer at dette var en språkbruk som ikke var vanlig for LO-lederen, og mener han må ha fått det fra noen andre.

Kriseforlik i Gros suite

Det ble jobbet hardt i kulissene for å finne en løsning, slik at nestlederstriden ikke skulle endte i en åpen kampvotering på landsmøtet. Samtidig kartla partisekretæren støtten de to kandidatene hadde i fylkespartiene, forteller han.

– I valgkomiteen var det flertall for Gunnar Berge, men jeg hadde et klart flertallet i landsmøtesalen og ville ha vunnet en votering, sier Berntsen.

Men det kom aldri til åpen strid, for de to kandidatene ble innkalt til et møte med partilederen på SAS-hotellet i Oslo før landsmøtet, minnes Berntsen.

– Det ble et kriseforlik i 9. etasje i suiten til Gro. Der og da ble det bestemt at partiet skulle ha to nestledere, og det ble satt i gang en prosess for å endre vedtektene, sier han.

KRISEMØTE: Gro Harlem Brundtland sørget for å unngå kampvotering mellom Gunnar Berge og Thorbjørn Berntsen ved å ta begge inn som nestledere. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)

Berntsen påpeker at han og Berge hadde ulikt syn på forsvars- og utenrikspolitikken den gang. Han stod på venstresiden i partiet, og var EU-motstander og kritisk til norsk Nato-medlemskap.

– Men det gikk bra å være parhest med Gunnar. Vi var stort sett enige om alt, unntatt i utenrikspolitiske saker, men det var ikke toppsaker i media på den tiden.

Da den nye partiledelsen diskuterte regjeringsposter kommenterte statsministeren at Berntsen var som poteten, og kunne brukes til alt.

– Takk og pris ble det miljøverndepartementet for min del, og de mest givende årene for meg som politiker, sier han.

Brenna og Tajik godt kvalifiserte

Erfaringen fra politikken og maktkampen den gang gjør at Berntsen føler seg trygg på at Ap lander dagens lederstrid på en god måte.

Og Brenna og Tajik kan bli et godt nestlederteam for Ap, hvis landsmøtet tross dagens situasjon likevel skulle ende opp med å velge dem, mener han.

– De er forskjellige personer, men godt kvalifiserte og gode kandidater begge to. Det gikk bra med Gunnar og meg, selv om vi var litt forskjellige, så det kommer til å gå bra, sier Berntsen.