Ap-utvalg vil ikke konkludere i sak som kan svekke Giske

Aps vedtektsutvalg ble nedsatt våren 2021 og skal levere sine anbefalinger til partiets sentralstyre 1. desember.

Men når det gjenstår ett avsluttende møte med finpussing av formuleringer, har utvalget fortsatt ikke konkludert når det gjelder forslag om å endre vedtektene som kan begrense Trond Giskes makt.

Utvalget vil ikke komme med noen anbefaling av en bestemt løsning, bekrefter utvalgslederen.

– Sånn som det ser ut nå, så kommer vi til å legge fram ulike modeller som sentralstyret kan se på, og så kan sentralstyret vurdere om det basert på dette er grunnlag for å gjøre endringer i vedtektene, sier Jaffery til TV 2.

Giske-dominans

Det omstridte spørsmålet er om alle medlemmer skal telle med når det blir bestemt hvor mange delegater hvert lokallag skal få på årsmøter i partilaget og hvert fylke skal få på landsmøter.

Styret i Trøndelag Ap har i et høringsinnspill gått inn for å endre vedtektene for å sikre lokaldemokratiet.

Den sterke tilstrømmingen av medlemmer fra hele landet til Nidaros har nemlig ført til at Giskes støttespillere vil få rent flertall i Trondheim Ap framover.

Trøndelag Ap anser det som en trussel mot lokaldemokratiet at medlemmer fra andre deler av landet skal kunne få stor innflytelse og makt i Trondheim og Trøndelag.

Halvparten av medlemmene i Nidaros er ikke fra Trøndelag, ifølge VG.

Med et medlemstall på rundt 2000 kan et Giske-dominert Trondheim Ap styrke seg i Trøndelag Ap, og medlemsveksten sikrer videre at fylkespartiet vil få langt flere delegater til Aps landsmøte til våren.

En av vedtektsendringene utvalget har vurdert er at du fritt skal kunne kunne melde deg inn i et lokallag i en hvilken som helst kommune, men du må ha bostedsadresse i kommunen for å være et fullverdig medlem som teller likt med de lokale.

Avviser at det handler om Giske

Jaffery sier det dreier seg om prinsipielle spørsmål, og ikke om å begrense Giskes makt gjennom Nidaros.

– Dette handler ikke om Trond Giske. Dette handler om partidemokratiet vårt, og det handler om representasjon. Det er 45.000 medlemmer i Arbeiderpartiet, og de fleste er ikke medlem i Nidaros. Så dette handler om hvordan vi kan få folk til å bli aktive og ønske å være medlem av partiet vårt, og det er sånne ting vi ser på i utvalget. Så vet jeg at det blir en diskusjon rundt dette, sier Jaffery.

STYRKER MAKTBASEN: Tidligere nestleder i Ap, Trond Giske, har bygget opp Nidaros sosialdemokratiske forum i Trondheim Ap fra 16 til 2000 medlemmer fra hele landet. . Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– Men vil det være demokratisk at medlemmer melder seg inn i et parti i en kommune som for eksempel da i Nidaros, og kan ta over styringen overfor de som bor i denne kommunen?

– Det er akkurat dette vi ser på nå i utvalget, og så skal vi da komme tilbake på hvilke anbefalinger vi gir sentralstyret med bakgrunn i det.

Trenger flere medlemmer

Medlemmene i utvalget er bekymret for at en endring av reglene kan få uheldige virkninger og føre til konflikt.

– Altså, det er jo dette med organisasjonsfrihet, altså at du skal kunne være medlem der du vil. Vi trenger flere medlemmer i Arbeiderpartiet, så vi må se på løsninger for aktive partier, der medlemmene kan påvirke og utforme politikken. Det er viktig, sier Jaffery.

Samtidig peker hun på at fordelen med et kommunepartilag er at man kan engasjere seg der man bor.

– Men det er viktig at man også ivaretar det hensynet at folk også ønsker å engasjere seg i stedet der de ikke bor, sier hun.

Jaffery-utvalget lander ikke på noe, og overlater til sentralstyret å trekke konklusjonene. Dersom sentralstyret går inn for endringer i vedtektene, blir det opp til Aps landsmøte til våren å gjøre vedtak.