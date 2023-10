Ap-topper reagerer: – Helt uforståelig

Fredag kveld kom beskjeden fra Jonas Gahr Støre, ifølge TV 2s kilder:

Utenriksminister Anniken Huitfeldt får sparken i førstkommende statsråd, som kan skje allerede på mandag 16. oktober – på dagen to år etter at hun ble utnevnt.

Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon i Viken, stiller store spørsmålstegn ved avgjørelsen.

– Huitfeldt er en veldig dyktig utenriksminister for Norge. Det er spesielt og helt uforståelig hvis hun nå har fått beskjed om at hun må gå av, sier Søvik.



UFORSTÅELIG: Edvin Søvik (Ap) mener det er uforståelig dersom Huitfeldt må gå av. Foto: Heiko Junge

–Et politisk spill



I august ble det kjent at Ola Petter Flem (53), som er gift med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), hadde handlet aksjer i blant annet Kongsberg-gruppen.

Søvik mener det er veldig spesielt dersom Huitfeldt nå har fått sparken på grunn av dette.

– Statsminister Jonas Gahr Støre sa da saken ble kjent at han hadde tillit til henne som minister. Hvis han nå gir henne sparken virker det mer som et slags press for at Erna Solberg skal måtte gå av.



– Arbeiderpartiet må heller jobbe med å bedre sin egen politikk, ikke drive med et sånt politisk spill, sier han.

– Et tap



Søvik postet lørdag et innlegg på Facebook hvor han reagerte på Huitfeldts avgang.

Der skrev han blant annet Arbeiderpartiet aldri vil vinne tillit og oppslutning på trekk som virker å ha som hensikt å fjerne andre partiers ledere.

Innlegget har blitt likt av en rekke Ap-politikere, deriblant Heidi Westbye Nyhus, leder for kvinnenettverket i Akershus Arbeiderparti.

ET TAP: Ap-politikere Heidi Westbye Nyhus mener det er et tap dersom Huitfeldt må gå av. Foto: AP

– Jeg synes Huitfeldt er en svært dyktig utenriksminister. Derfor synes jeg det er fryktelig synd om hun ikke får fortsette, sier Nyhus til TV 2.

På spørsmål om hun mener det er en gal avgjørelse å sparke Huitfeldt, svarer hun at hun ikke er godt nok kjent med detaljene i saken.

– Det jeg kan si, er at jeg synes det ville vært et tap, og det er så tydelig som jeg kan være.

–Det ville vært et tap for regjeringen, for arbeiderpartiet og for Norge, sier hun.

– Men sett i lys av habilitetssaken, hadde det vært riktig å la henne fortsette?

– Det kan ikke jeg stille meg til dom over. Jeg synes det er forbilledlig at hun la alle kortene på bordet umiddelbart og har vært tydelig på at habilitet er hennes ansvar, sier Nyhus.