Ap-topper i Trondheim samlet mot Giske

ORDFØRERKANDIDAT: Emil Raaen var ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Trondheim, og er i dag gruppeleder for Ap i kommunestyret.. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Gruppeleder Emil Raaen, som var Aps ordførerkandidat i fjorårets valgkamp, advarer mot å kaste sittende leder Gunn Elin Høgli på Trondheim Aps årsmøte fredag og lørdag.

«Jeg har for egen del ingen opplevelser med Gunn Elin som er av en slik art at hun fortjener årsmøtets mistillit. Jeg har tvert imot opplevd god støtte gjennom hele valgkampen», skriver Raaen i et notat i dag.



PÅ TALERSTOLEN: Det er knyttet spenning til om Emil Raaen tar ordet i den betente striden rundt Trond Giske i Trondheim Ap. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Notatet ble først omtalt av Adresseavisen.

TV 2 har tidligere skrevet at valgkomiteens leder, Giske-allierte Eva Kristin Hansen, har spurt Høgli om hun vil trekke seg, og åpnet for å drøfte navn på etterfølger i valgkomiteen, selv om Høgli ikke er på valg.

Torsdag gikk Trondheim Aps veteran Roar Aas og den profilerte Ap-toppen Trude Basso hardt ut i Adresseavisen mot Giske og forsøket på å fjerne Høgli.

Bakgrunnen for presset mot Høgli skal være at hun kom på kant med Giske under valgkampen i fjor.

Elefanten i rommet

Raaen advarer mot å kaste Høgli og reagerer sterkt på at Østbyen arbeiderlag to dager før årsmøtet har sendt inn mistillitsforslag på leder, med det han oppfatter som vage begrunnelser.

«Det å kaste lederen nå på årsmøtet, mener jeg også umuliggjør en god prosess for å finne en ny leder på det samme årsmøtet», skriver Raaen.



Adresseavisen omtalte notatet først.

Nestleder i styret i Trondheim Ap, Jørn Arve Flått, ser også sterkt kritisk til prosessen med å skulle kaste lederen rett før årsmøtet.

– Hva har skjedd som tilsier at vi må ha et plutselig skifte av styreleder? spør han retorisk.

Han oppfatter prosessen som rigget, med et vedtak i Giskes lokallag Nidaros forrige fredag med hard kritikk av Trondheim Ap, fulgt opp av en henvendelse fra Hansen om Høgli vil treffe seg frivillig, og deretter et mistillitsforslag mot henne.

– Elefanten i rommet er Trond Giske, sier han.



Usikkert utfall

I mistillitsforslaget blir hele styret bedt å stille sine plasser til disposisjon.

– Kommer du til å gjøre det?



– Jeg er på valg, men har sagt at jeg ønsker gjenvalg. Hvis det blir vedtatt mistillit mot sittende leder, må jeg vurdere hva jeg skal gjøre, sier Flått.

Flått sier han kjenner seg igjen i uttalelsene fra Aas og Basso om at alle i Trondheim Ap lever på Giskes nåde.



– Han holder seg i bakgrunnen, men hvis det er noe han er uenig i, så viser han vilje og evne til å blande seg inn, sier han, og viser til at Nidaros har flertall i Trondheim Ap.



TRAKK SEG: Jørn Arvid Flått trakk seg kandidat til ledervervet i fjor, da Giske ringte lederen i valgkomiteen og sa at Nidaros ville ha Gunn Elin Høgli som leder i Trondheim Ap. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Flått mener det er grunn til å tro at det blir flertall for mistillitsforslaget hvis det ikke blir trukket, men at flere lag har varslet at de støtter Høgli. Utfallet er derfor ikke gitt, mener han.

Det brøt ut konflikt mellom Høgli og Giske i sommer i forbindelse med ansettelsen av den tidligere AUF-lederen Emilie Græsli som valgkampmedarbeider for Trondheim Ap, ifølge TV 2s kilder. Græsli ledet AUFs oppgjør med metoo og Trond Giske i 2020.



TV 2 har bedt Trond Giske om kommentar til kritikken både i dag og tidligere i uken, men han har ikke svart på henvendelsene.

Fredag innleder Kjersti Stenseng til politisk debatt på årsmøtet, mens valget skjer lørdag.