Ap-toppene var ikke på møtet da Tajik ble vedtatt som nestleder-kandidat

Da fylkesstyret i Rogaland Arbeiderparti kom med et «krystallklart» vedtak om at de vil ha Hadia Tajik tilbake som nestleder i Ap, var to av de mektigste i fylket ikke med på møtet.

VIL HA MAKT: Hadia Tajik, her i samtale med Jonas Gahr Støre, under Arbeiderpartiets landsstyremøte i Oslo i september i fjor. Foto: Gorm Kallestad

Re-lanseringen av Hadia Tajik som topp-politiker i Arbeiderpartiet er forbundet med stram regi og stort hemmelighold. Etter at fylkesleder Frode Fjeldsbø og Tajik selv lanserte kandidaturet i et utspill i VG onsdag, har de begge nektet gjentatte ganger å stille til intervju eller svare på spørsmål fra andre medier.

Heller ingen andre i fylkesstyret i Rogaland Ap vil svare på noen spørsmål om lanseringen av Tajiks kandidatur.

I sine uttalelser til VG onsdag uttalte fylkesleder Frode Fjeldsbø dette om støtten Tajik har i Rogaland Ap:

– Rogaland Ap ønsker og går sterkt inn for Hadia Tajik som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Styret hadde møte mandag og har bedt meg formidle en krystallklar melding og det er at vi ønsker Hadia Tajik som nestleder i Ap igjen, sa Fjeldsbø.

Ap-topper droppet møtet

Men TV 2 kan nå fortelle at langt fra hele fylkesstyret var med på beslutningen om å forsøke å gjøre Hadia Tajik til Ap-nestleder igjen.

Hverken Stavangers populære ordfører Kari Nessa Nordtun eller Eigersund-ordfører Odd Stangeland deltok på møtet da valget formelt ble gjort sent tirsdag kveld.

Det til tross for at både Nordtun og Stangeland er nestledere i fylkesstyret.

TAUSE OM TAJIK: Nestlederne i Rogaland Arbeiderparti, Kari Nessa Nordtun og Odd Stangeland.

Etter det TV 2 får opplyst deltok Stangeland i den første delen av møtet, men forlot møtet rundt klokken 22.30 tirsdag kveld - kort tid før beslutningen formelt ble fattet.

– Kari hadde forfall og Odd forlot møte ettersom han var nevnt som kandidat, sier styremedlem Jarle Nilsen i Rogaland Arbeiderparti.

Årsaken til at de to nestlederne ikke deltok er at de begge da hadde stilt seg til disposisjon for å bli nominert overfor valgkomiteen som kandidater til sentralstyret i Ap.

Rogaland: Viktigst med Tajik

Torsdag kveld vedtok fylkesstyret at de også ønsker å innstille Nordtun og Stangeland til sentralstyret - i tillegg til Tajiks nestleder-kandidatur.

– Tirsdag vedtok vi hvem som er vår førstekandidat til sentralstyret, og også vår nestlederkandidat, og det er Hadia Tajik. I dag har vi vedtatt at på den neste plassen ønsker vi Kari Nessa Nordtun og Odd Stangeland, som to likestilte kandidater, sier styremedlem og talsperson Jarle Nilsen i Rogaland Ap til TV 2.

– Men hva hvis valgkomiteen må velge mellom Nordtun og Tajik?

– Hvis det må velges mellom disse kandidatene, så er det helt klart at Hadia Tajik er Rogaland Aps foretrukne kandidat til sentralstyret. Også hvis hun ikke blir nestleder, sier Nilsen.

Nordtun: Derfor stiller jeg til sentralstyret

Kari Nessa Nordtun har vært taus siden tirsdag om valget av Hadia Tajik som Rogaland Aps foretrukne sentralstyrekandidat. Nå bryter hun tausheten.

– For meg er det viktig ... Nei, for meg er det utrolig viktig at vi får inn noen fra Rogaland i sentralstyret. Jeg er veldig glad for å være et av navnene som er foreslått, blant flere andre gode kandidater. Så nå er det opp til valgkomiteen å foreslå det beste sentralstyret, sier Kari Nessa Nordtun til TV 2.

– Ved selv å stille som kandidat, risikerer du ikke å slå ut Hadia Tajik fra muligheten til å bli nestleder?

– Jeg vil ikke kommentere de andre kandidatene som er spilt inn.

– Hvorfor stiller du deg til disposisjon?

– Jeg stiller meg til disposisjon fordi jeg mener at jeg gjennom det jeg har gjort og jobben jeg gjør har noe å bidra med på vegne av innbyggerne i Rogaland.

– Håper du Hadia Tajik blir nestleder?

– Ja, det hadde vært veldig bra om vi hadde fått Hadia som nestleder igjen.

– Hvorfor deltok du ikke på møtet tirsdag kveld? Var det kun fordi du selv er kandidat?

– Ja, og det var også en helhetlig vurdering. Men nå må jeg legge på, sier Nordtun og avslutter intervjuet.

Odd Stangeland har torsdag ikke besvart TV 2s henvendelser.

Kan skvise ut Tajik

TV 2 har snakket med flere kilder tett på prosessen, som frem til denne uken ventet at Kari Nessa Nordtun ville gi beskjed til fylkesstyret om at hun ikke var kandidat til sentralstyret i partiet, og slik sett gjort et comeback for Tajik i partiets mektige sentralstyret enklere.

Men det skjedde ikke. I forkant av tirsdagens styremøte ga Nordtun beskjed til fylkesstyret at hun stilte seg disponibel til å bli foreslått for valgkomiteen, dersom fylkesstyret ønsket det.

TV 2 kjenner ikke til detaljene i prosessene som ledet frem til at fylkesstyret - på et ekstraordinært møte - kun gikk inn for å vedta et navneforslag utelukkende knyttet til posten som nestleder i partiet, og dermed landet på Tajik.

Men med Nordtuns navn på blokken frykter Tajiks støttespillere at valgkomiteen vil kunne finne det lettere å velge en ordfører som er populær i flere fylker og som ikke har kjente fiender internt i partiet, fremfor Tajik - som i særlig deler av Trøndelag Ap er sterkt mislikt.

TV 2s kilder holder det som lite sannsynlig at det vil være plass til både Tajik og Nordtun i Aps sentralstyre.

Valgkomiteen er i gang

Onsdag holdt valgkomiteen i Arbeiderpartiet sitt første møte - bare timer etter presselanseringen av Tajiks kandidatur.

MEKTIG: LO-leder Peggy Hessen Følsvik leder Arbeiderpartiets valgkomité foran partiets landsmøte i mai i år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Der ble det enighet om å gi partiorganisasjonen en frist på bare to uker til å komme med innspill til valgkomiteen om hvem som bør lede partiet videre.

– Valgkomiteen er opptatt av å foreslå et sentralstyre som bidrar til fornyelse, og som også representerer hele bredden i partiorganisasjonen på en god måte. I dette arbeidet ønsker vi innspill fra partiorganisasjonen, og vi vil derfor sende ut et brev til fylkespartiene om dette med frist 10. mars, sa valgkomiteens leder, LO-leder Peggy Hessen Følsvik.