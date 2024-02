Ap rykker frem: Støre ønsker mindre støy

Jonas Gahr Støre gleder seg over at Ap går mest frem på TV 2s februarmåling, men innrømmer at han er irritert over uro rundt Ingvild Kjerkols masteroppgave.

Ap svinger seg opp til 22 prosent på meningsmålingen selskapet Verian har gjort for TV 2 i februar.

Høyre er fortsatt største parti med 27,6 prosents oppslutning, men Ap får klart størst fremgang, med et hopp på 2,8 prosentpoeng fra januar.

– Det er løfterikt at det peker den veien, sier Støre til TV 2.

Han tror fremgangen har sammenheng med at regjeringens budskap om at vi står foran et økonomisk vendepunkt, med bedre råd for folk, har slått igjennom.



– Det er tøft for mange nå hvis du har en rente som biter på lån på hus og hjem, men utsiktene til at vi kan få rentene og prisene ned på litt sikt, det tror jeg folk får med seg, sier Støre.

Statsministeren sier det er dette regjeringen har jobbet for.

– Vi har jobbet for at du skal få en pluss på kjøpekraften, og det tror jeg vi er kommet nærmere, og det har folk fått med seg.

Ingen er garantert bedre råd, sier Støre, og viser til at det er krig i Midtøsten og mange usikkerhetsmomenter, men han har troen på at folk flest skal få mer igjen for lønna i 2024.

Frustrert over master-uro

Uroen etter anklagene mot helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om plagiat og juks i masteroppgaven skulle han gjerne ha vært foruten.

– Det er ikke ønskelig å få oppmerksomhet om det. Det tar oppmerksomheten bort fra det vi er på jobb for å gjøre, slår han fast.

TAR OPPMERKSOMHET: Helseminister Ingvild Kjerkol på besøk i Tromsø. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Støre vil heller ha mer oppmerksomhet om sakene regjeringen leverer til Stortinget som angår hverdagen til folk.

– Nord universitet får avgjøre studenten Ingvild Kjerkols oppgave, så skal jeg ta med meg spørsmålet om tillit, men jeg ønsker jo å få oppmerksomhet om det vi leverer.

–Blir du ikke veldig frustrert når alt handler om masteroppgaven til Ingvild Kjerkol?

– Litt ja, svarer Støre kort med et smil.

Mindre støy

Han avfeier bryskt den ferske meningsmåling i Nettavisen der et klart flertall svarer at Kjerkol bør trekke seg som helseminister.

– Det er altså ikke flertall og mindretall i målinger som avgjør dette over tid. Det er jeg som avgjør tilliten til de som er i regjering, og de som er i regjering nå har tillit, og det forventes at de jobber hardt, og det gjør de.



Støre sier oppslutningen i målingen på 22 prosent nå er et godt utgangspunkt for å vinne valget i 2025.

– Hva må til, tror du, for at dere skal løfte dere ytterligere?

– Nei, at folk ser resultater av politikken, kjenner igjen Arbeiderpartiet og vet at de får igjen for at vi sitter og styrer.

– Kanskje litt mindre støy?



– Støy er aldri ønskelig, det kan jeg bekrefte.

– Borch gjorde det vi liker

SV går mest tilbake i målingen, med 2 prosentpoeng til 8,7 prosent oppslutning blant de spurte i målingen.

Det er små endringer for de fleste partier.

Tidligere Sp-statsråd Sandra Borchs avgang har ikke gitt noen rystelser i målingen. Sp får 6,6 prosent, en tilbakegang på 0,3 prosentpoeng, som er langt innenfor feilmarginen.

– Sandra Borch gjorde det som vi liker, altså hun tok ansvar for sine egne handlinger, gikk av, beklaget det, og da mener jeg at i Norge så skal det selvfølgelig være mulig å gjenvinne tillit. Vi har gjort en feil og tatt konsekvensen av det, og det er det Sandra Borch har gjort, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

PRIVAT SPØRSMÅL: Partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener Ingvild Kjerkol må svare for seg selv. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Når det gjelder Kjerkols situasjon, legger han vekt på at det er blitt ro rundt akuttilbudet både i Lofoten og Narvik.

– Det betyr mye mer at vi opprettholder et godt akuttilbud, for eksempel i Lofoten eller i Narvik, også for den enkelte statsråd. Svaret på mer sånne private spørsmål, det får helseministeren svare på selv, sier Vedum.





Om målingen TV 2s stortingsbarometer er utarbeidet av Verian. Et landsrepresentativt utvalg på 997 personer er intervjuet i perioden 29. januar til 3. februar . Usikkerhetsmarginen er mellom +/-1,4 og +/-2,8 prosentpoeng.

Blant andre partier