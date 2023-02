Ap om omstridt strømkabel: – Kommer til å bli nei

Mandag ettermiddag ble det kjent at regjeringen gjenopptar konsesjonsbehandlingen av den omstridte strømkabelen NorthConnect til Storbritannia.

Stein Erik Lauvås i Aps energifraksjon på Stortinget er helt tydelig på hva som vil skje med søknaden.

– Vi fikk stoppet dette i 2017, for Solberg-regjeringen var innstilt på både behandling og konsesjon av NortConnect. I ettertid har vi høstet erfaringer, og nå gjør departementet jobben sin slik de skal gjøre, sier Lauvås til TV 2.

NEI: Stein Erik Lauvås i Aps energifraksjon på Stortinget er helt tydelig på hva han tror svarer på søknaden vil bli. Foto: Stortinget

– Ikke sjans

Lauvås mener at denne konsesjonen ikke har sjans til å overleve.

– Svaret kommer til å bli nei, det er jeg helt sikker på. Det kommer ikke til å bli gitt noen konsesjon og jeg kan også legge til at det ikke kommer til å bli gitt konsesjon til en eneste ny utenlandskabel. Hvis noen vil prøve å søke, så er mitt råd at de kan spare seg for den jobben.

I Hurdalsplattformen står det også: «Regjeringen vil ikke godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden».

– Bedre grunnlag

NorthConnects styreleder Tore Olaf Rimmereid sier til Teknisk Ukeblad at han har notert seg at saken skal opp til ny behandling, men vil ikke si om han har håp om å få ja.

– Jeg har ikke noen kommentar til det. Vi ser at behandlingen er gjenopptatt og at vi skal komme med innspill som er relevant for behandlingen. Den vil vi selvfølgelig gjøre, sier Rimmereid.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier at saken gjenopptas fordi det nå er et bedre grunnlag for å behandle søknaden.

– Alle konsesjonssøknader som ligger i departementet, skal selvfølgelig behandles på en ordentlig måte. Det går vi i gang med nå, sier Aasland.

I GANG: – Alle konsesjonssøknader som ligger i departementet, skal selvfølgelig behandles på en ordentlig måte, sier olje- og energiministeren. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Ønsker rask avgjørelse

Olje- og energidepartementet ønsker en rask avgjørelse. Departementet har bedt NorthConnect om å få eventuelle nye opplysninger som kan være relevante for behandling av saken innen 24. februar.

– Arbeiderpartiet sørget i 2018 for at søknaden om utbygging av NorthConnect ble midlertidig lagt i skuffen, blant annet fordi vi ville vite mer om effektene på det norske kraftsystemet av økt utvekslingskapasitet. Bakgrunnen for at vi gjenopptar behandlingen, er at vi nå har bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere virkningen på kraftsystemet av økt utvekslingskapasitet, sier Aasland.