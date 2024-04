Ap-nestlederen tegnet privat helseforsikring for sine egne ansatte

HELSEMINISTER: Jan Christian Vestre, her foran inngangen til Helse- og omsorgsdepartementet fredag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Aps kronprins og nye helseminister Jan Christian Vestre inngikk avtale om privat helseforsikring for de ansatte i familieselskapet Vestre AS, opplyser selskapet til TV 2.

Da Vestre tiltrådte som helseminister fredag, sa han at han ikke kunne huske når Vestre AS inngikk avtalen om privat helseforsikring for de ansatte.

Han ba pressen undersøke med selskapet.

– Ble forsikringen tegnet mens du var daglig leder? spurte Aftenposten.

– De detaljene husker jeg ikke så det må eventuelt selskapet svare på.

TV 2 har gjort dette, og fått til svar at det var med nettopp Vestre som daglig leder i 2018 at avtalen ble inngått.



«Ansatte i Vestre har behandlingsforsikring. I Norge leveres dette gjennom Gjensidige. Forsikringen kom på plass i 2018 etter ønske og forslag fra de ansatte i forhandlinger om total kompensasjonspakke i selskapet» skriver nåværende daglig leder Bjørn Fjellstad i en epost til TV 2 mandag.

I 2018 var Vestre daglig leder i selskapet. Han eier fortsatt 70 prosent av selskapet.

Fjellstad legger til:

«Forsikringen dekker elementer rundt lovbestemt yrkesskade og yrkessykdom, samt behandlingsforsikring.»



Arbeiderpartiet gikk i 2021 til valg på en sterk, offentlig helsetjeneste og til kamp mot en todeling av helsevesenet der private tilbydere utgjør en større del av helsevesenet.

På partiets landsmøte i fjor vedtok de en uttalelse der de gikk til kamp mot private helseforsikringer.

– Vi trenger en nødbrems for privatisering der private tilbud truer vår felles helsetjeneste, sa daværende helsepolitisk talsperson, nå næringsminister, Cecilie Myrseth den gang, ifølge NTB.



Jan Christian Vestre har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse om saken.

Saken utvides.