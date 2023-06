Ap mister grepet om storbyene

THRILLER: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, mangler et mandat for å få rødgrønt flertall på denne prognosen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Med under 100 dager igjen til høstens kommunevalg, er storbyene i ferd med å glippe for Arbeiderpartiet.

Det er kun rødgrønt flertall i én av landets fem største byer.

Det viser TV 2s store prognose over de 50 største kommunene i Norge.

Og det er flere klare trender:

Det er borgerlig flertall i 35 av de 50 største kommunene.

Det er rødgrønt flertall i totalt 7 kommuner.

I 8 kommuner er ingen av de tradisjonelle blokkene i flertall. Se full oversikt over de 50 største kommunene nederst i saken. Makten på flyttefot Dermed ligger alt til rette for en massiv forskyving av makt i de store kommunene, fra rødgrønn side og over til den borgerlige. I dag styres 32 av de 50 største kommunene av Arbeiderparti-ordførere. Svært mange av disse står i fare for å miste sine verv. Det gjelder også byrådsleder Raymond Johansen i Oslo, som ikke kan ikke stille til intervju onsdag – men som stiller til gjenvalg. Gruppeleder for Ap i Oslo bystyre, Andreas Halse, kan i hans sted forsikre om at det ikke er viljen det står på. – Vi har veldig lyst til å vinne dette valget, vi har veldig mye vi har lyst til å gjøre for Oslo fremover, sier han til TV 2.



I hovedstaden leder borgerlig side med et enkelt mandat ifølge prognosen, og det er duket for en thriller.

Både Ap-Halse og byrådslederkandidat for Høyre, Eirik Lae Solberg, svarer «eldreomsorg» først på spørsmål om hva som er deres viktigste sak.

– Få orden på eldreomsorgen, få en skole som løfter alle elever, og ta på alvor at mange sliter økonomisk, sier Solberg, som selvsagt er strålende fornøyd med den lille Oslo-ledelsen i borgerlig favør.

SOLBERG X 2: Det er altså Solberg til venstre som skal vinne valget for Høyre i hovedstaden. Foto: Terje Pedersen / NTB

Halse mener det følgende er grunnen til at velgerne bør stemme fram deres visjon for eldreomsorgen over Høyres.

– Det handler først og fremst om å satse på kompetansen, og satse på å ha nok ansatte i eldreomsorgen. Og ikke prøve å tyne lønningene til de som jobber i eldreomsorgen gjennom å konkurranseutsette driften av sykehjem for eksempel, sier Halse.



Sjekk din kommune!

Det bor 3,6 millioner nordmenn i de 50 største kommunene. Er du en av dem?

Da kan du finne TV 2s prognose for din kommune i søkefeltet under. Prognosen viser hva resultatet mest sannsynlig blir, hvis det var valg i dag.

Les mer om TV 2s arbeid med prognosen her.



Blå Bergensbølge



Det skyller en blå bølge innover Bergen.

Høyres byrådslederkandidat jubler over prognosen, som vil øke partiets mandater i bystyret fra 14 til 26, hvis den slår til.

– Det er et fantastisk resultat. Vi er veldig fornøyde med det. Det viser en stabil høy prognose for Høyre i Bergen, sier Christine Meyer.

I Bergen får den borgerlige siden 37 mandater, mens venstresiden får 28 mandater. Det trengs 34 for flertall i bystyret.

– Høyre ønsker å samarbeide med alle de fire borgerlige partiene, Frp, Venstre og KrF. Vi har gode samtaler så jeg har et godt håp om en konstellasjon med oss fire, sier Meyer.

I dag er det Ap og Venstre som sitter i byrådet.

– Venstre er med Ap nå, men de har også sagt at de kanskje vil samarbeide med oss. Da må vi være en attraktiv partner, sier Meyer.

VIL KJEMPE: Linn Kristin Engø håper på nok en periode med ordførerkjedet på. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Sittende ordfører i Bergen, Linn Kristin Engø, er helt klar på at denne prognosen er altfor dårlig for Ap.

– Det må vi være ærlig på, sier hun.

Engø mener det er «for tidlig å kommentere på konstellasjoner», slik utfordrer Meyer gjør.

– Vi har ambisjoner om å samarbeide med alle som ønsker å ta Bergen i en grønnere og mer rettferdig retning. For oss er offentlig, eldreomsorg, fortsatt klimavennlig byutvikling og fortsatt sosial utjevning, de viktigste sakene, sier hun.

Tilbake til blått Stavanger

Det ble skrevet historie da Ap-ordfører Kari Nessa Nordtun sikret makten i Stavanger i 2019. Da hadde Høyre styrt byen siden 1995. Hvis TV 2s prognose slår til, blir det slik igjen til høsten.

Og Nordtun har attpåtil bursdag når TV 2 viser henne de svake tallene.

– Vi ligger for dårlig an og vi har en stor jobb foran oss. Men det skal vi klare. Vi må vise hva vi har fått til i Stavanger og hva vi vil få til i fremtiden, sier Ap-ordføreren.

– Det siste store er gratis kollektivtilbud. Klarer du det til 1. juli?

– Ja, det får jeg til, sier en selvsikker Nordtun.

Men dersom Nordtuns utfordrer tar over roret, kan gratis kollektivtransport i oljebyen ryke.

Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal vil ikke svare på om dette skjer, men mener andre tiltak er bedre for å utjevne forskjeller.

Mest av alt er hun storfornøyd med prognosen.

– Det er helt fantastiske tall, og det er veldig gledelig at vi har så mange velgere i ryggen nå når vi virkelig skal inn i den intense valgkampen, sier Hegdal.