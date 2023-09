Ap-byrådet lovet boligløft – slik har det gått

FOR FÅ: I en årrekke har det vært mangel på kommunale boliger. Foto: Simen Askjer / TV 2

Arbeiderpartiet lovet mindre forskjeller og en mer sosial boligpolitikk for folk i Oslo. Nå erkjenner de at de ikke har gjort nok.

I Oslo bor mange av de aller fattigste i landet, og mange av dem har behov for hjelp til å skaffe seg et sted å bo.

Da Raymond Johansen og Arbeiderpartiet tok over styringen av hovedstaden i 2015, hadde de store ambisjoner om å rydde opp i den sosiale boligpolitikken.

Det skulle bli nok kommunale boliger til alle som trenger det – i alle deler av byen.

I den første kommuneplanen fra januar 2016 sto det følgende:

«Oslo Arbeiderparti mener kommunale boliger skal spres over hele byen».

Men i dag ligger fortsatt 80 prosent av alle kommunale boliger på østkanten i Oslo, viser tall TV 2 har fått fra kommunen.

FORVENTNINGSFULLE: I 2015 tok Arbeiderpartiet, ved Rina Mariann Hansen og Raymond Johansen, over makten med store planer for boligpolitikken i Oslo. Foto: Tore Meek/NTB

Slik står det til

Snart skal osloborgere til valgurnene igjen, og ut fra de siste målingene ligger det an til å bli en valgthriller mellom Høyre og Arbeiderpartiet.

Nå kan TV 2 fortelle hvordan Ap har levert på kommunalboligfeltet i løpet av åtte år med makt:

Fra 2015 til 2022 har det blitt 816 flere kommunalboliger.

Av totalt 13.567 boliger ligger fortsatt 80 prosent på østkanten, slik Oslo kommune selv deler inn øst og vest.

De mest belastede bydelene er de som utgjør «indre øst» i Oslo, altså Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo. Bare her ligger 42 prosent av alle boliger.

Det rødgrønne byrådet har klart å flytte 69 boliger ut av disse tre bydelene på åtte år.

Ingen revolusjon i vest

Samtidig som boligmassen har økt, har også behovet økt.

For tre år siden meldte bydelene om et nettobehov på ytterligere 1000 boliger, ifølge Aftenposten. Aller størst var behovet på Frogner.

Siden den gang har det blitt 111 flere boliger på Frogner og 358 flere totalt.

Førstekandidat for Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri, mener at ting går for tregt.

– Det har dessverre vært en politikk i Oslo, under skiftende byråd, som har ført til opphoping av kommunale boliger i enkelte områder i Oslo. Det skaper store sosiale utfordringer, og der har ikke byrådet gjort nok for å hjelpe folk, sier Mobasheri.

Slik svarer de

Næringsbyråd og Aps ordførerkandidat, Rina Mariann Hansen, svarer på vegne av byrådet.

– Vi har vært opptatt av å få flere boliger i flere deler av byen. Det er behov alle steder, sier Hansen til TV 2.



– Er det nok?

– Nei, det er ikke nok. Vi trenger fortsatt flere. Men det er flere kommunale boliger nå enn for ti år siden, sier Hansen.

SAMMENSATT: Rina Mariann Hansen mener Oslo må ha kommunale boliger over hele byen, men gjennomføringen er noe vanskeligere. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun peker på markedsprisene i boligmarkedet som et hinder.

– Kommunen opererer fortsatt i et boligmarked som har høye priser. Så selv om vi bruker mange milliarder på dette, så tar det tid å hente inn etterslepet vi har.

I mellomtiden mener Hansen at kommunen må se på hvem som får bolig i enkelte områder.

– Vi vet at dette tar lang tid å snu, og vi er langt fra i mål. Vi må bruke penger på dette også i fremtiden.

Belastede områder

I TV 2-serien «Petter – der ingen vil bo» har programleder Petter Nyquist flyttet inn i en av de mange kommunale blokkene på Torshov i bydel Sagene.

Sagene alene huser heler 2251 kommunale boliger og er dermed den bydelen med flest slike boliger.

Nyquist ville finne ut av hva som skjer når så mange mennesker med ulike utfordringer bor tett på hverandre.

– Jeg tenker at det å samle veldig mange mennesker med utfordringer på samme sted, gjør at det hoper seg opp nye utfordringer.

FLYTTET INN: Petter Nyquist fikk selv erfare hvordan det er å bo i kommunal blokk i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han understreker at mange av dem han møtte også stortrives i et kommunalt bofellesskap.

– Men det er visse ting som skjer som gjør at den grunnleggende stabiliteten og forutsigbarheten vi er avhengig av for å trives, blir redusert, sier Nyquist.