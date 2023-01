Antonsen i comeback: – Har gått fra idiot til kronidiot

Fredag klokken 10 ble det røde lyset i studioet til P4 i Oslo tent. Under comebacket snakker Antonsen om tiden etter hendelsen på Bar Boca.

Programmet «Misjonen» er tilbake på lufta med den faste duoen Johan Golden og Atle Antonsen.

I to timer skal de to kameratene underholde det norske folk.

– Denne gangen har vi valgt å ha den med både Antonsen og Golden, slik som vi har prøvd på før. Vi vet ikke hvordan det kommer til å gå, men vi satser på at det blir suksess, sier Johan Golden i årets første «Misjonen»-sending.

– Skammet meg noe voldsomt

Golden kalte «Misjonen» for «Permisjonen» under Antonsens fravær. Fredag foreslår han at det bør kalles «Havarikommisjonen».

SNAKKER UT: I årets første sending av «Misjonen» snakker Atle Antonsen om hendelsen på Bar Boca i fjor. Foto: P4

– Jeg er enig. jeg har jo på en måte den siste tiden tatt en etterutdanning. Jeg har fått det siste opprykket fra idiot til kronidiot, sier Antonsen.

Golden lurer på hvordan Antonsen har hatt det.

– Det har gått bedre før, det skal jeg være ærlig og si. Jeg har skammet meg noe voldsomt. Jeg har kjent på skyld, skamfølelse og selvforakt, legger han til.

Han skammet seg så fælt at han ikke klarte å gå ut av huset, forteller Antonsen videre.

– Men det er ikke synd på meg. Jeg er langt ifra noe offer her.

Siden han ikke ønsket å vise seg utendørs i Oslo, dro han etter et par uker innendørs på en biltur til København.

– Det er ganske mange nordmenn som reiser til København i helgene. Jeg oppdaget det da jeg gikk inn døra på hotellet. Jeg fikk skrekken igjen. Jeg gikk inn på hotellrommet og ble der i fire dager.

Da saken kom ut tenkte Antonsen at han kom til å få støtte fra «feil» folk.

Han bekrefter på spørsmål fra Golden at han ikke ønsker støtte fra ytre høyre-siden, men det har han fått.

– De meldingene leste jeg ikke. Jeg myste og slettet alt jeg fikk inn. Jeg fulgte ikke med på sosiale medier, men leste noen kronikker. De var ikke til fordel for meg, forståelig nok, sier Antonsen.

Golden avslutter den første sekvensen av episoden med at det har vært mye Antonsen i monitor i det siste.

– Vi må bare komme oss videre, sier han.

Antonsen svarer at han nå endelig har papirer på å være kronidiot.

– Jeg får en helt annen tyngde når jeg skal uttale meg om andre idioter, sier han.

Deretter går duoen videre til et av sine favorittemaer: Partiet Rødt.

Tilbake i offentligheten

Dette er første gang Antonsen er tilbake i offentligheten siden samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali i november fortalte om en hendelse på Bar Boca 23. oktober i fjor.

Antonsen sa blant annet at Ali var «for mørk til å være her», noe som resulterte i en politianmeldelse og en sak der han ble etterforsket for hatefulle ytringer.

Selv har han offentlig beklaget og betegnet det hele som et dårlig forsøk på humor.

I kjølvannet av hendelsen ba Antonsen om å bli fritatt fra programmet, men tidligere denne uka varslet han sitt comeback etter at Riksadvokaten henla saken.