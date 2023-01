Antonsen i avhør: Slik husker han kvelden på Bar Boca

TV 2 har fått innsyn i det mer enn fem timer lange avhøret som ble gjort med Antonsen da Oslo-politiet etterforsket rasismeanklagene mot ham før jul.

Bakgrunnen var at samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali anmeldte 53-åringen for hatefulle ytringer etter en hendelse på Bar Boca i Oslo den 23. oktober i fjor.

Antonsen sa blant annet til Ali at «du er for mørkhudet til å være her», ifølge Ali og flere vitner på stedet.

Selv har han offentlig beklaget og betegnet det hele som et dårlig forsøk på humor.

«Skravla, kakla og lo»

Snaut to uker etter hendelsen, på formiddagen 3. november i fjor, gikk Antonsen og hans advokat Marianne Klausen i avhør på politihuset i Oslo.

Der fortalte Antonsen nesten umiddelbart at han ikke er noen rasist. Han er heller en antirasist, sier han to ganger i avhøret. Samtidig beskriver han rasisme som noe primitivt og meningsløst.

SKJEDDE HER: Atle Antonsen og Sumaya Jirde Ali møttes på Bar Boca på Grünerløkka i Oslo omkring klokken to natt til 23. oktober i fjor. Foto: Per Haugen / TV 2

Slik Antonsen husker kvelden, hadde han vært på baren Chat Noir i Oslo sentrum sammen med sin mangeårige kamerat Bård Tufte Johansen (53) og drukket vin tidligere på kvelden.

Da de kom til Bar Boca, forlot Johansen stedet raskt. Antonsen ble sittende med Johan Golden (48) og en annen kamerat. Han beskriver at han var «i toppform».

De tre kameratene «skravla, kakla og lo» i omkring halvannen time, sier han i avhøret.

Forklarte spøken

Etter hvert fikk han øye på «Sumaya sitt blide åsyn», forklarer han. Også komiker Magnus Devold (36) var til stede.

«Da han så Sumaya hadde han tydeligvis lyst til å snakke med henne», heter det i politiets avhørsrapport.

Antonsen mener han «slengte ut en vits eller en fleip». Sånn han selv husker det, med forbehold om at han på dette tidspunktet hadde drukket vin, øl og sprit, sa han noe sånt som «jøss, de slipper inn brune folk her og».

ANMELDTE: Forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali (25) politianmeldte Atle Antonsen (53) etter hendelsen. Saken er nå henlagt. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Politiets avhører lurer på hva som var meningen med spøken.

Antonsen forklarer at han hadde sittet sammen med sin gode kamerat Golden, som også er mørk i huden, og at spøken lå i at han likevel spilte overrasket over at de slapp inn mørkhudede.

Han trodde også han hadde et ansiktsuttrykk som gjorde det umulig å misforstå at dette var en spøk.

Antonsen husker at Ali gikk fra blid til svært alvorlig på kort tid. Det øyeblikket vil han aldri glemme, sier han.

«Det stråler av henne»

Han er åpen om at han ikke husker detaljene, men han mener han «fikk kjeft», og at Ali og venninnen hennes forlot stedet. Antonsen rakk derfor ikke å forklare at han «mente det i beste mening».

Før hendelsen har han aldri møtt Ali, sier han. Likevel beskriver han at han har «en empatisk relasjon» til henne på den måten at han har fått med seg all rasismen hun har vært utsatt for.

Neste dag hadde han fortrengt alt sammen, forklarer han. Først da Devold ringte ham noen dager senere og fortalte om hendelsen, husker han deler av det.

«Da falt det et godt søkk ned i kroppen til mistenkte», gjengir politiet.

Antonsen er skuffet over seg selv fordi han ikke tenkte på dette bakteppet da han slang en kommentar til henne.

Hans inntrykk er at hun er smart og et godt forbilde for mange. «Det stråler av henne», sier han.

På spørsmål om hvordan han opplever å være anmeldt for rasisme, sier Antonsen at det er «helt forferdelig». I avhøret sier han at han har «bommet radikalt».

Samtidig er han skuffet over at Ali ikke «visste bedre hvem han er eller hva han står for».

I det hele tatt tenker Antonsen at han har hatt «for høye tanker om hva folk vet om ham».

«En køddesituasjon»

Et stykke ut i avhøret blir Antonsen forelagt forklaringene til Ali og andre vitner på stedet. Blant annet har Ali forklart at Antonsen satte seg ved dem og hadde en flørtende modus.

Antonsen sier i avhør at han synes det høres rart ut. At han skal ha sagt snakket til henne på engelsk, «kan godt hende», sier han.

Slik Ali og de andre har beskrevet hans oppførsel, mener Antonsen at han må ha vært i «sketsjemodus». Han er 100 prosent sikker på at han ikke var sint, så han mener at han må ha spilt aggressiv.

Han tror han må ha «vaset rundt i en eller annen køddesituasjon».

BAR BOCA: Det fantes ikke videoovervåkning på Bar Boca den aktuelle kvelden. Foto: Per Haugen / TV 2

Ali og vitnene har forklart at Antonsen gjentok flere ganger at hun var «for mørkhudet til å være her». Også dette sier han at kan stemme, men at han ikke husker.

Hvis han gjentok det flere ganger, antar han det må ha vært fordi han tenkte at Ali ikke forstod vitsen, sier han.

På spørsmål om hvordan han tenker at kommentaren ble oppfattet av folk som satt i lokalet, sier han at det «kan sikkert høres kjipt ut» om man bare hører kommentaren og ikke kjenner konteksten.

Antonsens advokat ønsker ikke å kommentere denne saken.

Ble henlagt av Riksadvokaten

Straffesaken mot Antonsen ble henlagt av Oslo statsadvokatembeter i november.

«Det må finnes bevist at han har handlet med den nødvendige grad av skyld, ved at han forsettlig eller grovt uaktsomt har forhånet Ali», skrev statsadvokat Ingelin Hauge.

Hun vurderte det slik at ytringen ikke er kvalifisert krenkende i den sammenhengen den er fremsatt.

Av dokumentene som TV 2 har fått innsyn i, fremgår det at han var siktet både for en hatefull ytring og for hensynsløs atferd.

Antirasistisk senter påklaget henleggelsen, men i forrige uke besluttet Riksadvokaten å opprettholde henleggelse.

Ali har ikke ønsket å la seg intervju om anmeldelsen, men fortalte selv sin historie i offentligheten da hun publiserte et innlegg på Facebook kort tid etter anmeldelsen.

I etterkant har hun også sluttet som redaktør i Fett.

«Jeg har slitt med å sove og spise, fokusere på jobb og være ordentlig til stede i både profesjonelle og private sammenhenger. Etterdønningene av episoden er synlige både for meg og alle rundt meg», skrev hun.