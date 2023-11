– Antisemittismen sykeliggjør samfunnet

Ervin Kohn (68) mener vi må ta antisemittismen på alvor, uavhengig av angrepene i Midtøsten.

Antisemittismen øker etter at Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober 2023. Da «God morgen Norge» skulle lete etter jødiske gjester til et innslag om Krystallnatten, var det ingen av de som ble kontaktet som turte eller ønsket å komme.

Det har Kohn, som tidligere har ledet Det Mosaiske Trossamfund, forståelse for. Selv lever Kohn med politibeskyttelse, men velger likevel å bruke stemmen sin for å minne oss på hvordan jøder har blitt forfulgt.

BRANT SYNAGOGER: Nazister sto bak massive ødeleggelser av et tusentalls jødiske synagoger og forsamlingshus under Krystallnatten i 1938. Foto: Arkiv

– Nå er det et veldig press. Hatet mot jøder blomstrer av forskjellige grunner, men det er ikke noe nytt. Antisemittismen er vår eldste fordom og vårt eldste hat, og daterer seg 2500 år tilbake i tid, sier Kohn til TV 2.

– Skjedde i fredstid

Natt til 10. oktober 1938 ble jøder og jødisk eiendom målskive for vold, hærverk og angrep i Tyskland.

Ifølge Store norske leksikon ble rundt 91 personer drept denne natten, og 7000 jødiske forretninger og boliger ble ødelagt.

Datoen har fått kallenavnet Krystallnatten, trolig på grunn av de knuste vinduene som ble liggende igjen etter hærverket på jødiske forretninger og hjem.

– Det som er viktig å huske, er at dette skjedde i Europa i fredstid. Det var ikke krig, og det var ennå ikke noe holocaust. Allikevel kunne det skje, sier Ervin Kohn.



«ACHTUNG JUDEN»: Tagging på et bygg i Tyskland i 1938, sannsynligvis på et jødisk hjem eller en forretning. Det tyske ordet «achtung» kan oversettes med «fare» eller «pass deg». Foto: Arkiv

– En aksept for hat

I tillegg til ødeleggelsene på boliger og bedrifter, ble også 1400 synagoger og forsamlingshus brent, ifølge den tidligere lederen.

I desember 2022 undersøkte Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) hvilke holdninger nordmenn har til jøder og muslimer.

ENIGE: Bildet viser resultatet fra undersøkelsen til Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Faksimile: HL-senteret

Ett av spørsmålene var «Når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne, kan trakassering og vold rettet mot jøder forsvares», hvorpå ti prosent av befolkningen var enig i påstanden, og 17 prosent i det muslimske utvalget.

Imidlertid oppga rundt 48 prosent av befolkningen at vold mot jøder først og fremst er ekstremisters verk.

– Du merker at det på en måte er en legitimering og en aksept for et hat som vi ikke burde akseptere. Det å stigmatisere jødiske barn i norsk skole burde ikke tillates, understreker Kohn.

I tillegg trekker han frem sosiale medier som én av plattformene hvor hat kan bli spredt:

– Informasjonsflyten der er ikke mulig å kontrollere, og den er mye raskere – mye mer voldsom.

Den tidligere jødiske lederen beskriver det som skjer i Gaza som «helt forferdelig».

– Israel ville ikke ha denne krigen. Og vi har jo tall på at når konflikten i Midtøsten blusser opp, så «peaker» antisemittismen i Norge. Men helt uavhengig av det som skjer i Midtøsten, har vi antisemittisme i Norge vi må passe oss for.

– Vi må revaksineres årlig

Den tidligere lederen mener at antisemittismen ikke har noe med jødene å gjøre – men heller at problemet ligger hos alle andre.

– Noen omtaler antisemittismen som en slags sykdom, som jøder ikke lider av – men riktignok dør de av den sykdommen. Vi må vaksineres, forteller han og bruker «vaksinen» som en metafor.

Komponentene består av kunnskap og holdninger, men Kohn fastslår derimot at en evigvarende «vaksine» ikke finnes.

– Det beste beviset for det er nettopp holocaust. Når ikke engang dét klarte å få bukt med antisemittismen en gang for alle, så er ikke jeg kreativ nok til å finne på noe annet. Vi må revaksineres årlig for å beskytte samfunnet.

– Så vi skal ikke bekjempe antisemittismen, fordi at det er synd på jødene. Vi skal bekjempe antisemittisme fordi den sykeliggjør samfunnet. Sykeliggjør i betydningen at den gjør oss usiviliserte.

Mener vi har en «aksept»

I forbindelse med årets markering av Krystallnatten, publiserte Kohn en kronikk i Aftenposten, hvor han mener at det fortsatt er ting vi kan lære – 85 år senere.

– I 1938 var det fred i Europa – det er viktig å si når vi minnes Krystallnatten. Ting skjer i krig som ikke skjer i fred. Og vi har på en måte en aksept for at ting skjer i krig som ikke skal skje i fred.

LÆRING: Ervin Kohn mener at befolkningen fortsatt har mye å lære – 85 år etter «Krystallnatten». Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

68-åringen trekker dog frem at volden ikke kommer som lyn fra klar himmel, og at det startet med ord før det førte til hat:

– Og hvordan kommer det til hat? Jo, gjennom fordommer og frykt eller sinne. I Tyskland hadde det vært antisemittisme i hvert fall 600 år i forkant. Når du kombinerer fordommer som allerede eksisterte i Europa, sammen med frykt eller sinne, får du en potent kombinasjon.

Han forteller at det er her historien om «frosken» kommer inn i bildet:

– Hvis du slipper en frosk i en gryte med kokende vann, så hopper den ut med en gang. Men dersom du legger en frosk i kaldt vann og varmer gradvis opp, så merker den ikke de gradvise temperaturendringene og til slutt blir den kokt og drept.

– Og sånn er det også med hatefull tale. Vi skal passe oss for ikke å tåle mye hatefulle tale, selv om det er veldig lite om gangen – for til slutt så dør frosken.