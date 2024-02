Antatt drapsvåpen ble prøveskutt – politiet har tatt med seg treet

Noen uker før Jonas Aarseth Henriksen (30) ble skutt og drept, skal flere av de siktede ha prøveskutt et våpen i skogen. Da politiet fant et tre fullt av kulehull, tok de det med seg.

Det bekrefter politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt.

– Vi har tatt med oss et tre i forbindelse med at det skal være skutt med det vi antar er drapsvåpenet, sier han til TV 2.

Ifølge TV 2s opplysninger var det en rekke kulehull og prosjektiler i treet.

Politiet hadde trolig aldri funnet frem til treet uten at en av de siktede hadde fortalt om hva som skjedde i skogen noen uker før Jonas Aarseth Henriksen (30) ble drept.

FRA LUFTEN: Et tre fra denne skogen er hogget ned av politiets krimteknikere. Foto: Ole Edvin Tangen

Nå er treet undersøkt av Kripos' våpeneksperter i Oslo.

Fem siktet



Fem menn er siktet for drap eller medvirkning til drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30), som ble funnet skutt og drept i nærheten av en hytte i Nes i Ådal 17. august i fjor.



Alle de siktede nekter straffskyld for drap eller medvirkning til dette.

Ifølge TV 2s opplysninger har politiet utpekt en 32-åring som ble pågrepet i nærheten av Noresund nesten omtrent seks uker etter drapet, som hovedmann.

DREPT: Jonas Aarseth Henriksen ble bare 30 år gammel. Foto: Privat

32-åringen skal ha hatt et sjalusimotiv overfor Aarseth Henriksen. Han nekter straffskyld for drap, men erkjenner at han har bestilt et overfall.

I dag er 32-åringen og tre av de andre siktede løslatt. Den eneste som fortsatt sitter fengslet, er mannen som politiet mener skjøt Aarseth Henriksen.

Den utpekte skytteren forsvares av advokat Ellen Tvedten Jorem. Hun ønsker ikke å kommentere denne artikkelen.

Sammenligner prosjektiler

Det var lokale krimteknikere som hogget ned treet, før det ble levert til Kripos sitt laboratorium på Bryn i Oslo.

– Det er tatt med inn til Kripos for å se om vi kan kan sikre prosjektiler som stemmer overens med andre prosjektiler som er funnet i saken, sier Kostveit.

Våpenet som drepte Jonas Aarseth Henriksen (30) er ennå ikke funnet.

Ifølge TV 2s opplysninger var det den 32 år gamle antatte hovedmannen og to av de andre siktede, alle tilhørende Ringerike, som var ute i skogen og prøveskjøt det aktuelle våpenet. Dette skal ha skjedd i slutten av juli, noen uker før drapet.

GODT GJEMT: Politiet hadde trolig ikke funnet treet uten at en av de siktede hadde fortalt om prøveskytingen. Foto: Ole Edvin Tangen

Politiet fant det aktuelle treet etter at en av de siktede fortalte om prøveskytingen i et avhør.

TV 2 har også forsøkt å komme i kontakt med advokat Andrea Wisløff, uten hell. Hun forsvarer mannen som fortalte om prøveskytingen i avhør.

Advokat Jon Anders Hasle, som forsvarer den utpekte hovedmannen, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Kjøpte våpen av venninne



Selv om politiet ikke har funnet våpenet som drepte Aarseth Henriksen, så har de likevel en sterk formening om hvilket våpen som ble brukt.

En kvinne i 20-årene har erkjent at hun i juni solgte to våpen hun hadde arvet til den 32 år gamle antatte hovedmannen.

Kvinnen erkjente forholdet i Buskerud tingrett i november. Hun ble dømt til ubetinget fengsel i 30 dager, i tillegg til at hun måtte betale en bot på 10.000 kroner.

ÅSTEDET: Politiet mener at Aarseth Henriksen ble lurt opp til denne hytta i Nes i Ådal, i tro om at han skulle utføre et jobboppdrag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge dommen betalte den drapssiktede 32-åringen 15.000 kroner for de to våpnene - en gammel Ruger-revolver og en Baikal-pistol.

I tillegg kjøpte 32-åringen en pakke med patroner, som skal ha passet til Baikal-pistolen.



TV 2 er ikke kjent med hvilken type prosjektiler politiet har funnet i det aktuelle treet i skogen.

– Hvordan så treet ut?

– Jeg kan si så mye som at det var preget av å være skutt på. Så har vi fått det undersøkt og fått den mistanken bekreftet. Vi har fått svar på undersøkelsene, men jeg kan ikke gå inn på detaljene, sier Odd Skei Kostveit.

Snart ferdig etterforsket

Etterforskningen av hva som skjedde med Jonas Aarseth Henriksen har vært svært omfattende, og politiet har tidligere vært åpne om at saken har krevd mye ressurser.

Det tok nesten en måned før politiet gikk til den første pågripelsen i saken, men deretter har det gått nokså radig.

Tirsdag sier Odd Skei Kostveit at de håper å være helt ferdig med etterforskningen i løpet av våren.

BARE STUBBEN: Politiets krimteknikere har tatt med seg hele treet. Foto: Ole Edvin Tangen

– Vi regner med at mye skal være gjort før påske, så fremdriften er som planlagt. Vi er stort sett ferdig med etterforskningen til påske, med en plan om å overføre saken til Statsadvokaten i april, sier politiinspektøren.

Alle de fem siktede i saken nekter straffskyld for drap eller medvirkning til dette. Fire av dem er løslatt for varetekt, mens den antatte skytteren, som fortsatt ikke har forklart seg for politiet, fortsatt er fengslet.

I tillegg får TV 2 opplyst at politiet fortsatt har en sjette mann på radaren, mistenkt for flere skadeverk og trusler mot Aarseth Henriksen i tiden før drapet.

Den mistenkte mannen befinner seg ifølge TV 2s opplysninger i utlandet.



I 2023 leverte Aarseth Henriksen elleve anmeldelser til politiet. Anmeldelsene gjaldt skadeverk, trusler og vold. Gjennom drapsetterforskningen har politiet konkludert med at alle de elleve sakene kan knyttes til drapet.