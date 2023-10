Antall legestudenter bekymrer: – Vi må tenke på kvaliteten

Norge skriker etter flere leger, og det jobbes hardt på et politisk plan for å få dette på plass.

Men løsningen er ikke nødvendigvis så lett som å bare opprette flere studieplasser.

Da Margrethe Berntsen (22) i 2020 startet på det prestisjefulle medisinstudiet i Tromsø, var hun og 135 andre klar for et seks år langt studieløp fylt med mye teori, men også mye praksis.

Men siden hun startet på studiet, har det hvert år blitt opprettet flere studieplasser. Høsten 2023 er det 181 studieplasser på profesjonsstudiet i medisin ved Universitet i Tromsø (UiT).

Nå er Berntsen bekymret for den perioden hun skal jobbe som lege i spesialisering (LIS).

– Mye kan googles

Berntsen er nå fjerdeårsstudent. Til TV 2 forteller hun at hun er bekymret for at økningen av studenter vil gå ut over LIS-stillingene.

For selv om det har blitt flere studieplasser på medisinstudiet, har det ikke blitt opprettet flere LIS-stillinger.



– Det er bra at vi utdanner flere leger, men vi må tenke på kvaliteten på de vi utdanner. Det er ikke slik at sykehusene blir større eller pasientene blir flere, forteller hun.

STUDENTBY: Tromsø er målet for flere nye studenter i år. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

I 2017 ble den tidligere tradisjonelle turnustjenesten byttet ut med ordningen kalt lege i spesialisering. Studentene må gjennom to LIS-perioder, hvor de peiler seg inn mot den spesialiseringen de vil søke seg mot.



Margrethe Berntsen understreker at LIS1 er en veldig viktig del av studieløpet.

– Det er en veldig teoretisk studie, men i bunn og grunn er det praksisen som skiller oss fra andre. For det aller meste kan man google seg til. Så da er det veldig viktig å ha gode praksisperioder.

Selv om det er tre år igjen før hun skal søke om LIS1-stillinger, er studenten allerede nå bekymret.

Berntsen frykter at de legene som skal følge studentene i praksisperiodene, ikke har tid til dem fordi det er en ekstra belastning i en allerede hektisk arbeidshverdag.

Leder for Norsk medisinstudentforening, Erlend Sæther, sier at de er bekymret for den desentraliserte ordningen som UiT baserer seg på.

Ved UiT er det ikke bare Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som tar imot studenter i praksis.

Også sykehus i Finnmark og Bodø brukes som praksissteder for sisteårsstudentene. Men ifølge dekan ved det helsevitenskapelige fakultetet, Gunbjørg Svineng, jobbes det nå for å samarbeide med enda flere sykehus i nord.

DEKAN: Gunbjørg Svineng er dekan ved det helsevitenskapelig fakultet på UiT. Foto: Gry Berntzen / UiT

– Vi har god dialog med Helse Nord og vi starter nå med å utrede muligheten for å ta i bruk sykehusene i Narvik, Harstad og på Helgelandskysten for sjetteårsstudentene.

– Så vi håper å kunne plassere flere sjetteårsstudenter andre steder, slik at presset på UNN skal synke noe.

– Må bygges fagmiljø

Men ifølge Erlend Sæther er det ikke så lett. Lederen for Norsk medisinstudentforening frykter det ikke er nok tid før studentene som ikke enda har vært ute i LIS-stillinger, skal ut i disse stillingene.

Det tar nemlig ganske lang tid å opprette et godt nok forskningsmiljø på disse sykehusene.

– UiT gjør så godt de kan. Men vi må ikke glemme at den allerede eksisterende desentraliserte ordningen har tatt lang tid å få på plass.

STUDENT: Erlend Sæther er selv medisinstudent ved UiT. Foto: Privat

– Vi må ha mange med forskningskompetanse og det må bygges opp et fagmiljø. Jeg forstår ikke hvordan de skal klare å få på plass dette så raskt som det må skje for å kunne ta imot disse studentene, sier Sæther.

Gunbjør Svineng sier at det er UiT som har ansvar for å kvalitetssikre at studentene får den opplæringen de skal ha i praksisperiodene. Men hun forteller og at det ikke er slik at de er nødt til å vente på at det skal bli et forskningsmiljø på de mindre sykehusene.

– Vi har mange dyktige undervisere i kliniske fag som ikke er aktive forskere, men vi ønsker selvfølgelig at undervisningen som gis skal være forskningsbasert og at så mange som mulig av de som underviser har forskningskompetanse, sier dekanen.

181 nye medisinstudenter

Men det er mange studenter som skal ut i LIS-stillinger. Førsteårsstudentene har forelesninger sammen med både ernæringsstudenter og odontologistudenter.

Når de i år er 181 nye medisinstudenter, blir de så mange til sammen i forelesningene at det ikke finnes store nok forelesningssaler til å huse alle. Dermed er det noen studenter som må belage seg på å se forelesningen på video.

HARSTAD: Et av sykehusene som det nå vurderes å sende studenter til er Harstad. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dekanen sier til TV 2 at det ikke er universitetets jobb å skaffe LIS-stillinger, fordi dette er stillinger ved ulike sykehus. Studentene følger samtidig et undervisningsopplegg med både teori og praksis.

UiT har satt ned en rekke arbeidsgrupper som nå jobber med å finne en gode løsninger for praksisordningen.

Svineng støtter at det med fordel kan opprettes flere LIS1-stillinger slik at flere av de som er ferdig med legeutdanningen, får anledning til å starte på sin spesialisering.

– Det er klart at vi er enig i at når antallet studieplassene øker, så bør regjeringen også opprette et større antall LIS1-stillinger slik at de som ønsker det kan gå videre til spesialisering.

– Må utdanne flere leger

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Oddmund Hoel sier at de 45 nye studieplassene som blir opprettet i nord over de to siste statsbudsjettene er en stor økning.



– Vi er helt nødt til å utdanne flere leger i Norge, og i nord er fastlegekrisen størst. Derfor har vi valgt å satse her.

Alle plassene ble opprettet i samarbeid med universitetet, og tilbakemeldingene de har fått fra universitetet har vært bra.

Han forteller at de tre andre universitetene i Norge hvor det utdannes leger, vil bli prioritert i statsbudsjettet for 2024.

MÅL: Regjeringen jobber med å utdanne flere leger. Oddmund Hoel forteller at de får gode tilbakemeldinger. Foto: Ragne B. Lysaker

– De tilbakemeldingene vi har fått fra UiT tyder på at studentene ikke har noen grunn til å være bekymret. Vi har tillitt til at UiT trapper opp studiekapasiteten på en god måte, der studentene får både et godt læringsmiljø og god kvalitet i undervisningen.

– Dette studieåret er det snakk om å øke kapasiteten på første studieår. Etter hvert som dette prosjektet med å utdanne flere leger får rulle og gå, vil kapasiteten bli utvidet også på de neste fem studieårene.

En sentral del av å utdanne flere leger, er å ta i bruk sykehus som ikke ligger sentralt til.

– Vi vet at studenter ofte begynner å jobbe der de har studert. Derfor er det viktig at vi tar i bruk disse sykehusene. Alle fire medisinutdanninger i Norge satser nå på desentrale utdanningsmodeller og tar i bruk sykehus utenfor universitetsbyene. Det er helt nødvendig for å øke kapasiteten på medisinutdanningene, forteller Hoel.

Innfører flere stillinger

I statsbudsjettet for 2023 halverte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol antall LIS1-stillinger. Dette fikk regjeringen i ettertid mye kjeft for.

Derfor ble det i statsbudsjettet i 2024 besluttet å få tilbake disse stillingene, i tillegg til å bevilge penger til 35 nye stillinger.

PENGER SATT AV: Det er satt av penger til LIS1-stillinger i Statsbudsjettet for 2024. Ingvild Kjerkol mener det er et skritt i riktig retning. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det løser ikke alle problemer, og det vil fortsatt være noen som må vente. Men det er et betydelig skritt i riktig retning, sier Kjerkol til NTB.

Det vil bli satt av 33,3 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024 til de nye LIS1-stillingene.

Med de allerede eksisterende stillingene og de nye stillingene som nå opprettes, vil det til våren bli lyst ut 1185 nye LIS1-stillinger.