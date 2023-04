Den 20. hver måned får de ansatte ved Rema sitt distribusjonslager i Sandnes lønn for strevet.

Men torsdag fikk de 55 arbeiderne, som ikke hadde vært i streik, en lønnsslipp som skapte raseri.

– Det var amper stemning, for å si det mildt, sier klubbleder Bernhard M. Thomassen til TV 2.



Saken ble først omtalt av Stavanger Aftenblad.

KLUBBLEDER: Bernhard M. Thomassen sier denne uka har vært den mest hektiske han har hatt som klubbleder. Foto: Privat

Etter planen skulle Rema Distribusjon Stavanger-arbeiderne tas ut i streik fra og med fredag 21. april, men streiken ble avblåst før den varslede opptrappingen.

Dermed var sjokket desto større da de fikk lønnsslippen samme dag som streiken var over.

Fikk streikevilje av lønnsslippen

– Det gikk i ett i går, sier Thomassen.

Han snakket med frustrerte klubbmedlemmer hele gårsdagen.

Klubblederen forteller at enkelte ansatte i utgangspunktet ikke var spesielt motiverte til å streike, og at de jobbet litt ekstra dagene før uttaket for å ikke sette bedriften i en for vanskelig situasjon når de ble tatt ut.

– Men etter dette er det nå mange som kunne tenkt seg å streike.



OVER: Streiken varte i fire dager. I flere bedrifter ble ansatte trukket for resten av måneden. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Thomassen sier han er glad streiken er over, og opplever å ha kommet godt utav streiken. Broen mellom klubben og ledelsen i bedriften er ikke brent.

– Bedriften snudde heldigvis ganske fort. Nå må vi gå videre, vi skal jo jobbe sammen, sier han.

Daglig leder ved Rema Distribusjon Stavanger, Ole Anders Johnsplass skriver til TV 2 at lønnen er utbetalt samme dag, men i to omganger:

– Ingen har blitt trukket i lønn. Alle har fått utbetalt både lønn og forskudd på lønn for resten av april som vanlig. Men det ble gjort vurdering underveis, i samarbeid med tillitsvalgte, som sikret at de som eventuelt skulle ut i streik ikke måtte bli trukket i lønn i etterkant.



– Det er jo ulovlige trekk



Rema er ikke den eneste bedriften som har tatt i bruk denne strategien, opplyser Morten Larsen, regionleder i Fellesforbundet Rogaland.

– Vi har fått tilbakemelding om dette fra flere bedrifter, og mener det gjelder over hele landet, sier Larsen.



Han påstår det var en del av NHOs strategi for å få bukt med streiken.

SNAKKET MED FLERE: Morten Larsen i Fellesforbundet har hatt kontakt med flere klubbledere i Rogaland, som forteller om utfordringer når lønnsslippen skulle komme den 20. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Les NHOs svar lenger nede i saken!



Vanligvis skjer oppgjøret mellom bedrift og ansatte i etterkant av en streik, forteller Larsen. Tapte arbeidsdager som følge av streiken skal trekkes, og så gir fagforeningen streikebidrag.

Larsen har aldri hørt om at noen trekkes i lønn uten å ha streiket i det hele tatt.

– NHO har sagt til bedriftene at de kan trekke dem i månedslønnen som skulle utbetales nå, og da har kanskje bedriftene drukket litt vel mye tran og tatt resten av dagene i måneden, påstår han.

Regionlederen i Fellesforbundet understreker at årets streik er et mellomoppgjør, altså at det kun forhandles som lønn, og ikke om hele teksten i arbeidsavtalene.

– Alle har jo en avtale, og den har de ikke brydd seg om, tordner han.

I tillegg sier Larsen at flere bedrifter i leverandørindustrien har trukket offshorearbeidere som er i rotasjon og langtidssykemeldte i lønn, uten at de har vært i streik.

Han har vist e-poster til TV 2 fra én bedrift som bekrefter denne opplysningen. Larsen mener bedriftslederen klart antyder til oppfordring fra NHO.

NHO kjenner seg ikke igjen

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) stiller seg uforstående til anklagene fra Larsen.

Organisasjonen velger å svare TV 2 per e-post.

– Vi kjenner ikke til hva som ligger bak Larsens påstander. NHO anerkjenner og respekter fullt og helt arbeidstakers rett til å streike i en arbeidskonflikt, og råder alle medlemsbedrifter til å legge forholdene til rette for at det kan foregå i henhold til spillereglene som er avtalt mellom partene i arbeidslivet, skriver Kurt Weltzien, avdelingsdirektør for NHOs advokat-tjenester i en e-post til TV 2.

Etter saken ble publisert har NHO tatt kontakt på nytt, og presiserer at de mener bedriften har opptrådd helt riktig.

– Vår oppfatning er at dette er gjort på en korrekt måte, sier Sigbjørn Mygland, direktør for lønn og tariff i NHO.

Oppdatering 19:25: Etter publisering har NHO tatt kontakt og presisert at de mener bedriften har opptrådt korrekt. I tillegg har TV 2 vært i kontakt med forbundssekretær i Fellesforbundet, Knut Øygard, som ikke kan slå fast at bedriften har opptrådt ulovlig, samt Rema 1000 som presiserer at lønnen ble utbetalt samme dag, den 20. april, men i to omganger. Tidligere stod det at utbetalingen skjedde dagen etter.