TRUAMATISK: Her ble ansatte slått og bundet mens gullsmedforretningen ble brutalt ranet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

To på frifot etter brutalt gullsmedran:

Eier Hans Kristian Tyrholm Hagen (63) beskriver ranet som brutalt.



– Det er synd at noe så dramatisk skjer med folk som er på jobb mens Bryggen er full av turister.

Det var kun to av seks ansatte på jobb i Van Bergen Design på grunn av påskeavvikling.

SYND: Gullsmedeier Hans Kristian Tyrholm Hagen sier det er synd at ansatte blir utsatt for brutalt ran. Foto: Privat

– Han ene ble slått ned, før han og kollegaen ble bundet på hendene på gulvet.

Klarte å komme seg løs

Ifølge politiet tok det nærmere 20 minutter før de ble varslet like etter klokken 12.30 fredag ettermiddag.

Det var tiden det tok for de to ansatte å lirke seg løs fra knutene, forklarer Hagen.

– De var bundet med skolisser. Det tok en stund før de klarte å komme seg løs.

Hagen sier ranet var en traumatisk opplevelse for de to, men at det etter forholdene går bra med mannen og kvinnen som var i forretningen da ranet skjedde.

– Jeg har ikke snakket med mine ansatte i dag, men vi skal lande dette på en god måte og de skal få tid før de kommer tilbake. Vi skal klare dette.



ROS: Gullsmedeieren roser politiets håndtering av ansatte. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Etter gullsmedranet har politiet sikret spor.

I helgen fikk Hagen vaske og rydde forretningen.

Nå har Van Bergen stengt til etter påske. Da skal kollegene samles igjen etter å ha fått profesjonell hjelp.

Han overlater til politiet å uttale seg om hendelsesforløpet, men bekrefter at det var et basketak og at ranerne fikk med seg ransutbytte.

Butikken er kjent for håndlagede smykker til spesielle anledninger.

– Ranet kommer ikke til å gå utover kundene våre. Deres bestilte varer ble ikke stjålet, forsikrer Hagen som ikke vil gå nærmere inn på hvilke verdier ranerne fikk med seg.

Fortsatt på frifot

Ifølge BA etterlyser politiet en mann med asiatisk utseende med skjegg, lue merket «Norge», og en fiolett jakke og en mørkhudet mann i hvit genser, grå bukse, hvite/blå sko og en Kiwi-pose.

Hagen roser politiet for innsatsen. Vest politidistrikt har ikke noe nytt å melde mandag ettermiddag klokken 15.

– Vi skal gå gjennom rutinger og sikringstiltak, men det er synd at det blir sånn at vi må ha gitter på utsiden av vinduet, avslutter Hagen.