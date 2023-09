Anniken Huitfeldt møtte selskap to uker før ektemannen kjøpte aksjer

HANDLET AKSKJER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt sammen med ektemannen Ola Flem under banketten for Nobels fredspris Oslo i 2019. Siden august har de to fått mye oppmerksomhet for ektemannens aksjehandler. Foto: Tore Meek / NTB

Huitfeldt møtte seismikkselskapet Magseis Fairfield i India to uker før hennes ektemann kjøpte seg opp i samme selskap. Handlene tjente han 384.095 kroner på.

26. april 2022 var utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på reise i India. Den dagen deltok hun på et møte sammen med indiske og norske energibedrifter.

Ett av selskapene hun møtte var seismikkselskapet Magseis Fairfield – et selskap som leter etter olje og gass på havbunnen.

Møtet sto ikke oppført i hennes offisielle kalender.

PÅ REISE: Utenriksminister Anniken Huitfeldt, her sammen med Indias utenriksminister S. Jaishankar. Det er ukjent for TV 2 om han deltok i møtet hvor Magseis Fairfield deltok. Foto: Utenriksdepartementet

Kun to uker etter møtet, 10. mai 2022, kjøpte hennes ektemann Ola Flem seg opp i samme selskap. Denne dagen kjøpte han totalt 25.000 aksjer til en verdi av over 145.000 kroner.

Det viser oversikten over Flems aksjer som Utenriksdepartementet selv har delt.

Tre uker senere, 30. mai 2022, gjorde han et nytt kjøp på ytterligere 10.000 aksjer til en verdi i overkant av 58.000 kroner. Deretter gjorde han en rekke kjøp og salg av aksjen.

TV 2 har spurt Huitfeldt om hun fikk informasjon om Magseis sin fremtid og hvorvidt ektemannen var kjent med møtet.

Hun svarer følgende:

– Å fremme norsk næringsliv i utlandet er en viktig del av jobben som utenriksminister. 16 norske bedrifter deltok under India-besøket i april 2022, skriver Huitfeldt i en e-post til TV 2.

– Jeg deltok i to rundebordssamtaler med indiske myndigheter og en rekke norske selskaper, blant annet Magseis Fairfield. Jeg hadde ikke eget møte med selskapet. Ingen selskaper deler innsideinformasjon på slike offentlige arrangementer, fortsetter hun.

Solgte med fortjeneste

29. juni 2022 skjøt Magseis-aksjen i været etter at det ble kjent at oljeselskapet TGS ville kjøpe opp hele selskapet for 2,3 milliarder kroner. Samme dag solgte Flem seg helt ut.

Ifølge DN steg aksjen mer enn 40 prosent etter at budet ble kjent.

Se full oversikt over Flems aksjehandler i selskapet i 2022 nederst i saken.

Totalt har Flem tjent 384.095 kroner på handlene i Magseis-aksjen, basert på handlene han gjorde i 2022.

– Har eid aksjer i flere år

TV 2 har spurt Flem om hvorfor han kjøpte seg opp i Magseis-aksjen på tidspunktet han gjorde, altså kort tid etter at ektefellen var i et møte med selskapet.

I en e-post til TV 2 svarer hans advokat Farmakis følgende:

– Flem har eid aksjer i Magseis Fairfield i flere år, også i mange år før Huitfeldt tiltrådte, og han kjenner aksjen godt. I mai 2022 ble han oppmerksom på en rekke anbefalinger fra analyseselskapet Investtech. Basert på anbefalingene utførte han flere kjøp for å redusere tapet han hadde i aksjen. Etter at det kom et overraskende bud på selskapet 29.06.2022, valgte han å selge hele aksjeposten.

– Visste du at Anniken Huitfeldt hadde møtt Magseis Fairfield i India 26.04.2022?

– Nei, svarer Farmakis på vegne av Flem.

Farmakis legger til følgende analyse fra Investtech i svaret til TV 2:

I 2022 tok Flem ut et utbytte på 600.000 kroner fra investeringsselskapet hans Flemo AS.

Flems advokat, Pan Farmakis, har tidligere opplyst at han også eide aksjer i Magseis før Huitfeldt tiltrådte som utenriksminister. TV 2 kjenner ikke til beholdningens verdi i forkant av 2022.

Handelen i Magseis Fairfield skulle vise seg å bli en av hans mest lønnsomme handler.

Handlet på egen hånd



Sist onsdag sa Huitfeldt til VG at ektemannen stort sett fulgte Investtechs modellportefølje da han gjorde investeringsbeslutninger.

Investtech er en analysetjeneste som ukentlig leverer en portefølje bestående av seks til ni aksjer. Porteføljen kan brukes til inspirasjon av de som bruker tjenesten.

– Flem har tidligere lagt fram all informasjon om sin aktivitet i aksjemarkedet. Der vil dere se at han har hatt to store aksjeposter i Magseis Fairfield og REC Silicon. Aktivitet utover disse to selskapene har i stor grad vært basert på Investtech sine anbefalinger, men selvsagt ikke bare det, har Flems advokat Farmakis tidligere skrevet i en kommentar til TV 2.

Magseis Fairfield var aldri inne i modellporteføljen til Investtech.



Ukjente detaljer

TV 2 har bedt Utenriksdepartementet (UD) om innsyn i møter Huitfeldt har hatt med aktører i våpen-, lakse- og solcelleindustrien, som ikke fremkommer i hennes offisielle kalender.

Det er ikke uvanlig at regjeringsmedlemmer har møter som ikke står i den offentlige kalenderen.

I en e-post til TV 2 opplyser UD blant annet at Huitfeldt deltok på to møter i India 26. april 2022. Det var i et av disse møtene Magseis var med.

I det første møtet var Aker, Equinor, Yara, Clara Venture Labs, Magseis Fairfield, SEID, Crown LNG, Cambi og Kongsberg, samt en «indisk minister» til stede.

På det andre møtet deltok Aker, Equinor, Statkraft, Scatec, Greenstat, Norfund, Clara Venture Labs, NEL, DNV og Hydrogen Pro, samt en «indisk minister».