Annijor fortviler: – Jeg føler jeg sitter igjen med svarteper

Hun har hatt mensen sammenhengende i halvannet år. Så satte et brev henne helt ut. – Sinnssykt provoserende.

Influenser Anniken Jørgensen har vanskelig for å finne ordene når hun skal beskrive hvordan det siste året har vært.

– Hele året mitt som 25 år gammel bare forsvant fra meg. Det føltes ut som jeg skulle visne bort, blø bort. Det knakk meg nesten helt. Jeg klarte ikke se meg i speilet til slutt.

Jørgensen har stilt opp en rekke ganger i media, og kjempet for at kvinner som har opplevd det samme som henne skulle bli trodd.

Hun har hatt svært kraftige menstruasjonsforstyrrelser, som hun er overbevist om at skyldes bivirkninger av koronavaksinen.

For noen uker siden feiret hun at hun endelig hadde fått eggløsning igjen etter å ha gått halvannet år uten. Så fikk hun et brev, som punkterte gleden helt.

Flere tapte oppdrag

I et år og seks måneder var Jørgensen plaget med svært kraftige blødninger, utmattelse og uutholdelige smerter.

Det gikk hardt utover fritiden og samlivet med kjæresten. Det resulterte også i flere tapte jobber.

DELER: Jørgensen skriver detaljert om plagene sine på sosiale medier. Foto: Skjermdump/Instagram Les mer

– Jeg ble blant annet spurt om å delta i et TV-program nå i våres, men det måtte jeg si nei til fordi jeg så vidt klarte å komme meg opp av senga, sier Jørgensen til TV 2.

Utallige legebesøk kunne ikke gi henne et sikkert svar på hva menstruasjonsforstyrrelsene skyldtes, og ingen av behandlingene hun har blitt anbefalt har hatt effekt.

– Til tider trodde jeg nesten at jeg kom til å blø i hjel, men ingen ville høre på meg. At jeg ikke ble innlagt på sykehus, er helt uforståelig, mener hun.

Hun har prøvd å få oppmerksomhet om blødningene sine gjennom media, men opplever ikke at hun har blitt tatt på alvor.

Rundt påsketider i år gjorde moren henne oppmerksom på at flere personer hadde fått medhold etter å ha søkt erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter koronavaksinen.

SYK: Annijor forteller at blødningene har gjort henne ekstremt utmattet. Smertene har vært så kraftige at det har vært vanskelig å fungere i hverdagen. Foto: Privat

– Jeg bestemte meg for å søke, først og fremst for å få hjelp. Jeg håpet at det kunne nå noen høyere opp, som hadde mer kunnskap, for jeg visste jo ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, sier hun.

– Luften gikk ut av meg

Da brevet fra NPE endelig kom i slutten av november, hadde de gitt Jørgensen avslag på erstatning.

Da hun leste begrunnelsen, trodde hun ikke sine egne øyne.

– Det føltes som om luften gikk ut av meg. At opplevelsene jeg har hatt den siste tiden skal ende med dette her, er nesten surrealistisk. Alt jeg har vært gjennom, for ingenting, sier Jørgensen.

SKUFFET: Annijor ble svært skuffet etter å ha lest gjennom avslaget. Foto: Privat

Ifølge NPE må to krav være oppfylt for at personer skal få godkjent erstatning: Vaksinen kan ha forårsaket plagene, og det er ikke funnet andre mer sannsynlige årsaker.

NPE begrunner i avslaget at blødningsforstyrrelsene til Jørgensen kan skyldes vaksinen, men at det er mer sannsynlig at de skyldes p-sprøyten.

– Sinnsykt provoserende

P-sprøyten er en type prevensjon, som settes som en injeksjon hver tredje måned.

Jørgensen fikk to injeksjoner, cirka på samme tid som hun tok dose en og to av koronavaksinen.

NPE vektlegger også to av undersøkelsene Jørgensen var på hos gynekolog i slutten av 2021, hvor det ble vurdert at blødningsforstyrrelsene skyldtes prevensjonen.

– Dette er så sinnsykt provoserende. Jeg sitter igjen med svarteper fordi jeg stolte på noen med hele mitt hjerte, beskriver Jørgensen.

Selv om hun har betalt mye for legebesøk og har måttet takke nei til jobber, handler det ikke om pengene for henne.

– Det at jeg ikke blir trodd fordi jeg dessverre tok en p-sprøyte rundt samme tid som vaksinen, det er det som er mest skuffende, sier hun.

FHI har i en stor studie dokumentert at koronavaksinen kan føre til menstruasjonsforstyrrelser.

Siden da har NPE behandlet totalt 30 saker om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksine. Av disse har syv fått medhold, 14 har fått avslag og 9 har blitt henlagt.

OMFATTENDE: Mange kvinner har fortalt om endringer i menstruasjonen etter koronavaksinen i en TV 2-kartlegging. Majoriteten av dem fortalte om kraftigere blødninger. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Reagerer på begrunnelsen

Jørgensen reagerer på flere ting NPE skriver i brevet.

For det første mener hun at de vektlegger de første timene hun hadde hos gynekolog, fremfor de senere.

– Det er ikke rart at legene trodde at blødningsforstyrrelsene skyldtes p-sprøyten i starten. De hadde akkurat begynt å vaksinere unge voksne, og på det tidspunktet trodde ingen at man kunne begynne å blø av en vaksine, sier hun.

TV-PROFIL: Jørgensen har blant annet vært med i TV 2-serien «Bloggerne». Foto: Terje Pedersen

NPE sier til TV 2 på generelt grunnlag at de hele tiden baserer saksbehandlingen på hva som finnes av medisinsk viten.

– Skulle det senere komme forskning som gir andre svar på for eksempel sannsynlig årsakssammenheng mellom vaksinen og ulike lidelser, kan det være aktuelt for oss å gjenåpne saker som tidligere har vært avgjort dersom ny medisinsk viten kaster nytt lys over sakene, sier Anne-Mette Gulaker, fungerende direktør i NPE.

Anniken Jørgensen er heller ikke enig i at blødningsforstyrrelsene kan skyldes p-sprøyten.

– Jeg er innforstått med at man kan småblø i tre måneder som følge av prevensjon. Men at man fossblør, har så store smerter og ikke kan gå fra do til vasken før hele gulvet er fullt av blod i halvannet år på grunn av en p-sprøyte? Det orker jeg bare ikke høre på.

Hun er ikke alene om å betvile at blødningene skyldes p-sprøyten.

Opplever å bli avfeid

Guri Bårdstu Majak er overlege ved gynekologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. TV 2 har beskrevet for henne hvordan Jørgensen har opplevd tiden med menstruasjonsforstyrrelser.

– Kan en p-sprøyte gi så heftige blødninger?

– Nei, det er i hvert fall ikke det som er vanlig. Jeg har ikke møtt noen som har slitt med kraftige, vedvarende blødninger på p-sprøyten, og det vil på mange måter være stikk i strid med hvordan hormonet i sprøyten skal fungere, sier Majak.

Hun forklarer at p-sprøyten er et hormonelt prevensjonsmiddel, som i utgangspunktet stopper eggløsningen og reduserer tykkelsen på livmorslimhinnen. Dette skal gi reduserte blødninger.

– Vi bruker denne typen prevensjon nettopp til å behandle kraftige blødninger. Det viktig å understreke at denne typen prevensjon for mange gir uregelmessigheter og småblødninger i starten, men at dette som regel går seg til etter noen måneder, sier hun.

RAMMER MANGE: Som overlege ved gynekologisk avdeling møter Majak daglig pasienter som forteller at menstruasjonen har forandret seg etter koronavaksinen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Studier viser at menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinen er forbigående for de fleste. Majak er likevel klar på at det ikke er situasjonen for alle.

– Vi har absolutt hørt om flere som opplever langvarige blødninger i relasjon til vaksinen. Disse opplever nok også at det er vanskelig å få hjelp slik at de får tilbake sin opprinnelige syklus.

Hun viser til at det å blø over lengre tid kan være alarmerende og stressende for den som opplever det. I tillegg kan det påvirke blodprosenten i kroppen og den generelle helsen.

– De som har langvarige blødninger opplever nok at de blir undersøkt for å utelukke andre sykdommer, men så blir de sendt ut uten oppfølging eller en behandling som virker. Mange føler nok seg avfeid, med beskjed om at dette ikke er farlig og at man bare må se det an, sier hun.

Hevder det bare rammer kortvarig

I sitt avslag legger NPE til grunn at blødningsforstyrrelser er «svært vanlig» etter p-sprøyten, og kan vedvare i opptil et år.

Blødningsforstyrrelser etter vaksinen derimot, ser ut til å være «svært kortvarige» og «vil ofte kun innebære at menstruasjonen forskyves med få dager», ifølge NPE.

Anniken Jørgensen reagerer sterkt på at NPE mener blødningsforstyrrelsene er «svært kortvarige».

– Jeg skjønner ikke at de tør å si det, for det er ikke sånn jeg eller de jeg har snakket med har det. Enten blør de fortsatt eller så har de ikke hatt mensen på et år, sier hun.

Guri Bårdstu Majak mener det er viktig å finne årsaken til hvorfor koronavaksinen kan påvirke menstruasjonen, slik at det også kan finnes en behandling.

– Jeg er utålmodig, for vi trenger flere studier på dette. Jeg savner at det settes av øremerkede midler til forskning. Særlig dette med langvarige blødningsforstyrrelser må vi vite mer om, siden de ikke får god nok hjelp i dag, sier hun.

ETTERLYSER: Guri Bårdsrud Majak etterlyser kunnskap om hva som skjer med kroppen når man får menstruasjonsforstyrrelser, hvorfor det skjer og hvordan det kan behandles. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Selv om avslaget fra NPE var som et slag i magen for Anniken Jørgensen, nektet hun å gi seg. Hun klaget på vedtaket, og torsdag kom svaret.

Etter å ha gjort en ny vurdering internt, har NPE besluttet å hente inn en «second opinion» for å se om p-sprøyte faktisk er en mer sannsynlig årsak til blødningsforstyrrelsene enn vaksinasjonen.