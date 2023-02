Annijor etter nytt nederlag: – Helt absurd

I ett år og seks måneder var Anniken Jørgensen plaget med svært kraftige blødninger, utmattelse og uutholdelige smerter.

– Hele året mitt som 25 år gammel bare forsvant fra meg. Det føltes ut som jeg skulle visne bort, blø bort. Det knakk meg nesten helt. Jeg klarte ikke se meg i speilet til slutt, fortalte hun til TV 2.

Det gikk hardt utover fritiden og samlivet med kjæresten. Det resulterte også i flere tapte jobber.

I fjor vår bestemte derfor Jørgensen seg for å søke om erstatning av Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Hun har hele tiden vært overbevist om at blødningsforstyrrelsene skyldes koronavaksinen.

Den overbevisningen deler ikke NPE.

– Usannsynlig

Saken hadde ligget på bordet til NPE i cirka et halvt år, da det første nederlaget kom i november. NPE mente at blødningsforstyrrelsene Jørgensen hadde opplevd, mer sannsynlig skyldtes bruk av prevensjon.

Jørgensen klaget, og kort tid etter besluttet NPE å hente inn en «second opinion».

SYK: Annijor forteller at blødningene har gjort henne ekstremt utmattet. Smertene har vært så kraftige at det har vært vanskelig å fungere i hverdagen. Foto: Privat

Influenseren rakk bare så vidt å ane håp, før et enda mer knusende avslag landet i innboksen hennes i slutten av januar.

NPE har tidligere ment at blødningsforstyrrelsene kan skyldes vaksinen, men at det er mer sannsynlig at de skyldes p-sprøyten.

I det seneste avslaget går sakkyndig lenger i sin konklusjon:

«Med den kunnskap man etter hvert har samlet om (mulige) bivirkninger av koronavaksine, kan jeg med stor sikkerhet si at det er svært lite sannsynlig, for ikke å si usannsynlig, at klagers blødningsforstyrrelser har sin årsak i at hun har fått vaksine mot koronaviruset».

Vedkommende mener at det er «høyst sannsynlig» at blødningsforstyrrelsene skyldes p-sprøyten.

Dermed er saken avsluttet fra NPEs side. Men ikke nødvendigvis fra Jørgensens.

DELT: Anniken Jørgensen, også kjent som Annijor, har delt mye om blødningsforstyrrelsene sine med følgerne sine i sosiale medier. Skjermdump: Privat

– Skikkelig skuffa

P-sprøyten er en type prevensjon som settes som en injeksjon hver tredje måned.

Jørgensen fikk to injeksjoner, cirka på samme tid som hun tok dose en og to av koronavaksinen.

FHI har i en stor studie dokumentert at koronavaksinen kan føre til menstruasjonsforstyrrelser.

NPE falt likevel på en annen konklusjon, ettersom de mener blødningsforstyrrelser og smerter etter p-sprøyte «er svært vanlig».

– Blødningsforstyrrelser og smerter etter injeksjon er den viktigste årsaken til at jeg generelt fraråder metoden til mine pasienter, skriver den sakkyndige i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Jørgensen tar avslaget tungt.

– Jeg er skikkelig skuffa. Og jeg er veldig lei meg, sier Jørgensen.

IKKE PÅ ALVOR: Annijor føler ikke at hun blir tatt på alvor for menstruasjonsforstyrrelsene hun har opplevd. Foto: Privat

Hun opplever at hun ikke blir trodd fordi hun tilfeldigvis tok en p-sprøyte rundt samme tid som hun tok vaksinen.

– Det er ufattelig trist at dét skulle ende opp med å bli årsaken til avslaget, sier hun.

Derfor er hun sikker

– Hvorfor er du så sikker på at blødningsforstyrrelsene skyldes koronavaksinen og ikke p-sprøyten?

– Det er det flere årsaker til, sier Jørgensen.

Hun forteller at hun ikke fikk bivirkninger første gang hun tok p-sprøyten. Den andre injeksjonen tok hun omtrent samtidig som hun fikk koronavaksinen. Da startet blødningene.

Av legen sin på dette tidspunktet ble hun rådet til å ta p-sprøyten med et raskere intervall for å stoppe blødningene.

– Siden blødningene likevel ikke stoppet, mente legen at det ikke kunne skyldes p-sprøyten.

I tillegg viser Jørgensen til at hun har hatt akkurat samme symptomer, som andre kvinner har fortalt om etter koronavaksinen.

– Dessuten blødde jeg nærmest konstant i halvannet år og hadde heftige smerter. En p-sprøyte skal jo være ute av kroppen etter tre måneder, sier hun.

NPE har fått 266 søknader om erstatning fra kvinner som omhandler menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksine.

Bare 39 av sakene er ferdig behandlet. De viser at majoriteten av søkerne får avslag.

12 søkere har fått medhold, mens 17 har fått avslag.

I tillegg er ti saker henlagt, som betyr at enten erstatningssøker har henlagt saken, eller at vedkommende ikke har gitt alle opplysningene som NPE trenger for å behandle saken.

BELØP: Utbetalt erstatningsbeløp i åtte saker der søker har fått medhold er totalt kr 76.000, opplyser NPE. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Aldri vært realistisk

Gjennom erstatningsprosessen opplever ikke Jørgensen at NPE har gjort en grundig nok jobb med å innhente informasjon.

– Jeg har ikke fått spørsmål om noe som helst. Ingen har spurt om hva jeg søker erstatning for, eller hva slags tapte inntekter jeg har hatt. Det gir meg en følelse av at det aldri har vært realistisk å få erstatning, sier hun.

Jørgensen mener avslaget står i stil med hvordan det har vært å snakke høyt om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksine.

Hun har lenge prøvd å få oppmerksomhet om blødningene sine gjennom media, men opplever ikke at hun har blitt tatt på alvor.

Utallige legebesøk har heller ikke kunnet gi henne et sikkert svar på hva menstruasjonsforstyrrelsene skyldtes, og ingen av behandlingene hun har blitt anbefalt har hatt effekt.

Selv om Jørgensen har betalt mye for legebesøk og har måttet takke nei til jobber, har det aldri handlet om pengene for henne.

Det viktigste har alltid vært å få en bekreftelse på at det hun har opplevd er reelt.

BLØDNINGER: TV 2 har to år på rad kartlagt menstruasjonsforstyrrelsene over 150 kvinner har opplevd etter koronavaksine. Mange forteller om kraftige og langvarige blødninger, som er mer smertefulle. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Ikke vanlig

Guri Bårdstu Majak er overlege ved gynekologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Hun har tidligere sagt til TV 2 at kraftige, vedvarende blødninger på p-sprøyten, er stikk i strid med hvordan hormonet i sprøyten skal fungere.

Overlegen forklarte at p-sprøyten er et hormonelt prevensjonsmiddel, som i utgangspunktet stopper eggløsningen og reduserer tykkelsen på livmorslimhinnen. Dette skal gi reduserte blødninger.

– Jeg står ved det jeg ble sitert på sist. P-sprøyten kan gi spotting og uregelmessige blødninger i starten, men hvis neste dose gis før 90 dager vil dette oftest kontrolleres. Unormale blødninger er ikke vanlig, sier Bårdsrud Majak.

ETTERLYSER FORSKNING: Guri Bårdstu Majak mener det er viktig å finne årsaken til hvorfor koronavaksinen kan påvirke menstruasjonen, slik at det også kan finnes en behandling. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Sakkyndig i NPE skriver i sin konklusjon at hun ikke kjenner til noen behandling, og at det eneste som hjelper er å ta tiden til hjelp.

– Jeg må si jeg føler med Anniken og den håpløsheten hun sikkert føler på. Det er mange kvinner med menstruasjonsforstyrrelser etter vaksine, og de fleste får ikke hjelp eller forståelse, sier Bårdsrud Majak.

Pressekontakt Ingvild Endestad i Sex og samfunn viser til metodeboken for seksuell helse, som brukes av helsesykepleiere og leger i prevensjonsveiledning.

I boken står det følgende om p-sprøyten:

«Første halvår er blødningene ofte uregelmessige. Deretter blir de få eller ingen. Jo lengre tid en kvinne bruker p-sprøyte, jo større er sjansen for at blødningene forsvinner helt».

– Fortsatt mye man ikke vet

Konstituert direktør Anne-Mette Gulaker i NPE sier hun har stor forståelse for at det har vært krevende for Jørgensen å oppleve omfattende blødningsforstyrrelser.

– Årsaken til at hun har fått avslag på kravet om erstatning dreier seg ikke om at vi tviler på at det, men at det fremstår som mer sannsynlig at blødningsforstyrrelsene skyldes p-sprøyten og ikke vaksinen, sier Gulaker.

REGLER: Anne-Mette Gulaker i NPE viser til regelverket, som sier at det skal gis erstatning dersom det ikke er andre mer sannsynlige årsaker til blødningene enn vaksinen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hun viser til at to sakkyndige spesialister har vurdert saken, og at begge har landet på samme konklusjon.

– Hvordan kan sakkyndig mene at det er usannsynlig at blødningsforstyrrelsene skyldes koronavaksinen, når det er allment kjent at vaksinen kan føre til nettopp det?

– Når vi skal avgjøre dette i hver enkelt sak, tar vi utgangspunkt i at det kan være en sammenheng mellom blødningsforstyrrelsene og vaksinen, og sjekker ut om det er andre mer sannsynlige årsaker. I Jørgensens tilfelle fremstår p-sprøyten som en mer sannsynlig årsak enn vaksinen.

– Finnes det nok forskning til å kunne utelukke hvilke blødningsforstyrrelser som skyldes koronavaksinen og ikke?

– Det er mye man fortsatt ikke vet om vaksinen og eventuelle bivirkninger av den, og det foregår mye forskning som vil kunne gi oss nye svar i fremtiden. I NPE må vi fatte avgjørelser på bakgrunn av det man på vedtakstidspunktet kjenner til, sier Gulaker.

Hun viser til at eventuell senere viten kan føre til at NPE gjenåpner tidligere avgjorte saker.

Vil ikke tape kampen

Dersom Jørgensen hadde fått innvilget erstatning, hadde den største seieren vært å bli trodd.

– I tillegg håpet jeg på at jeg endelig skulle få en slant. Da kunne jeg i det minste donert det til forskning på kvinnehelse, for det trengs.

ALVOR: Anniken Jørgensen opplever at hun er av mange kvinner som ikke blir tatt på alvor etter å ha fortalt om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksine. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Selv om NPE har konkludert, vurderer Jørgensen om hun skal kjempe videre.

– Hele greia er bare absurd. Enten må jeg gi meg eller finne en advokat. Jeg vil ikke tape denne kampen på vegne av alle andre som har slitt, sier hun.

Den siste avslaget fra til NPE venter en kommentarer fra Jørgensen. Dersom NPE ikke omgjør vedtaket, kan saken bli sendt til pasientskadenemnda for behandling der.

Dersom Pasientklagenemnda også avslår klagen, har Jørgensen mulighet til å ta opp saken i domstolene.

Mener tallene er misvisende

NPE har mottatt totalt 1187 erstatningssøknader knyttet til bivirkninger og skader etter koronavaksiner. Av disse utgjør saken om menstruasjonsforstyrrelser 22 prosent.

– Majoriteten av de som søker erstatning etter blødningsforstyrrelser får avslag. Hvilket signal tror dere det sender til kvinner som har opplevd dette og som vurderer å søke?

– Foreløpig har vi bare behandlet noen få av de sakene vi har fått vedrørende blødningsforstyrrelser etter vaksinen. Vi tror derfor at tallene ved årsskiftet kan være veldig misvisende for hvordan dette etter hvert vil fordele seg, sier Gulaker.

Hun oppfordrer kvinner som opplever blødningsforstyrrelser etter vaksinen til å melde saken til NPE.

– Vi utreder saken gratis slik at de aktuelle kvinnene ikke har noe å tape på å sende inn en søknad.