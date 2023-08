Annette (30) mister flere måneder med lønn: – Håpløst

Annette Skogheim Hansen (30) og Preben Moen Solvang (32) har to barn. En datter på to år og en datter på sju måneder.



Yngstedatteren ble født i januar i år, og i slutten av november har de brukt opp foreldrepermisjonen.

Men det er først i august 2024, altså ni måneder etter permisjonsslutt, at datteren trolig vil få plass i en barnehage i hjemkommunen Rana.

Nå spør samboerparet seg: Hva skal vi gjøre de ni månedene?

Hun kaller det en «kabal uten sidestykke».

– Når man får en baby, sies det at man egentlig skal kose seg og bli kjent med det nye familiemedlemmet. For vår del har vi i stedet brukt ekstremt mye tid og energi på å bekymre oss og tenke ut hva vi skal gjøre før hun får barnehageplass, sier Hansen.

– Det skulle ikke være nødvendig i det landet vi bor i. Jeg forstår ikke at det skal være så innmari vanskelig, sier hun.

INGEN LEK: Alt det morsomme i barnehagen må vente litt for yngstedatteren. Foto: Erik Teige / TV 2

Onsdag delte Skogheim Hansen fortvilelsen i et innlegg på Facebook, som har engasjert svært mange.

Stort økonomisk tap

Der er det svært mange som skriver at de har vært nødt til å ta ulønnet permisjon for å få hverdagen til å gå rundt.

Det blir trolig også løsningen for Skogheim Hansen og Moen Solvang. Men det kommer til å gå svært hardt utover familieøkonomien.

– Vi har lagt på mange tusen i utgifter i måneden som følge av alle prisøkningene. Men nå skal vi også fjerne en hel lønning i flere måneder. Det er det veldig mange som ikke har råd til. Det går ikke rundt, sier hun.

Barn har rett til barnehageplass fra året de fyller ett år. Barn som er født i desember, har krav på barnehageplass først i august det påfølgende året, altså når barnet er halvannet år gammelt.



Selv om datteren til Skogheim Hansen og Moen Solvang i teorien burde få barnehageplass i januar når hun fyller ett år, er det ikke slik i praksis.

Hovedopptaket til barnehagene starter i august, og som i mange andre kommuner, er barnehagene i Rana kommune fulle. Det betyr at det skal godt gjøres å få plass ellers i året.

– Frustrerende

– Det er veldig frustrerende at det skal være sånn. Det føles ikke som at man blir sett eller respektert som småbarnsforeldre, sier hun og fortsetter:



– Det å ta ulønnet permisjon er snakk om så mye penger og får så store ringvirkninger for familier i lang, lang tid.

Tar du ulønnet permisjon, mister du pensjonsoppsparing som du hadde fått om man sto i jobb. Du mister også retten til sykepenger. Dersom du blir gravid i den perioden, mister du også utbetalingsgrunnlaget.

Når du er i ulønnet permisjon som følge av at barnet er uten barnehage, har du rett på kontantstøtte fra barnet er 13 måneder.

Det betyr at Skogheim Hansen og Moen Solvang mister kontantstøtte for to måneder frem til datteren starter i barnehagen, siden datteren fyller ett år i januar og foreldrepermisjonen er over i november.

Kontantstøtten er på 7500 kroner i måneden.

Fortviler over politikere som ber om barn

Skogheim Hansen fortviler over politikere som sier det fødes for få barn i Norge.

Senest for noen dager gjentok Høyre-leder Erna Solberg sitt budskap fra nyttårstalen i 2019. I et innlegg på Facebook skriver hun at dersom vi skal bevare dagens velferdsmodell, trenger Norge flere barn.

Også familieminister Kjersti Toppe (Sp) har bedt nordmenn få flere barn.

TV 2 har torsdag forsøkt å få en kommentar fra familieministeren uten å lykkes.



– Sannheten er jo at man ikke har råd til flere barn. For vår del har vi jobba på og skaffet oss utdanning, fått barn til verden og nå begynner vi ikke på scratch, vi starter i minus når vi må ta ulønnet permisjon. Det føles så håpløst.

Skogheim Hansen sier at Norge har veldig mange gode ordninger for foreldre, men sier en vesentlig del mangler: Tiden mellom slutten på foreldrepermisjonen og barnehagestart.

Hun mener at det mest ideelle hadde vært betalt permisjon frem til barnet starter i barnehagen.



– Da slipper vi som foreldre å tenke ut en løsning og få kabalen til å gå opp og uten at det går på bekostning av økonomien. Og får du plass, er det en bonus for samfunnet om du får plass tidligere, sier hun.

ORDFØRER: Geir Waage i Rana kommune sier de har hatt utfordringer med å får tak i barnehagelærere. Foto: Rana kommune

Kommunen: Følger loven

Ordfører Geir Waage (Ap) i Rana kommune, hvor samboerparet er bosatt, sier at kommunen har full barnehagedekning etter loven, men sier han vet at det faktiske behovet er større.

– Det er derfor vi har satt av fire millioner kroner til at vi kan få barnehagedekning utover det vi er forpliktet eller finansiert til, sier Waage.

Ordføreren sier at det er den statlige finansieringsordningen som begrenser hvor mange plasser kommunen skal ha.

Han sier at dersom det hadde vært rullerende barneopptak hele året, hadde de fått bevilget anslagsvis 20 millioner kroner mer, i tillegg til det de får i dag.