Annerledes matvalg:

Julaften er her. Og etter for mange, intense førjulsdager, kan man endelig senke skuldrene og nyte høytiden.

Samtidig kjenner du kanskje at julens deiligste dufter sprer seg i heimen, mens kjente og kjære julesanger strømmer ut i stua, eller juleklassikere fra barndommen ruller over skjermen.

Det er imidlertid ikke alle som sitter og kjenner på de samme duftene som alle andre denne julaften. Noen spiser verken ribbe, pinnekjøtt, lutefisk eller juletorsk.

Kokk og ekspert på tradisjonsmat i MatPrat, Cecilie Maske, er en av disse.



Hun mener det er viktig å ikke la seg blinde eller rive helt med på at man er helt nødt til å spise de tradisjonelle rettene på den store dagen.

For Maske er det viktigere at man lager og spiser noe man synes er godt.

– Man trenger ikke å legge listen så høyt. Og det finnes ingen lov eller regel som sier at vi skal spise ribbe eller pinnekjøtt på julaften. Det aller viktigste er at dere spiser det dere liker, og at alle blir fornøyde.

– Må ha joikakaker

TV 2 har snakket med flere som spiser utradisjonell julemat. Mange forteller at de heller velger å spise kalkun eller biff, fordi de ikke liker den tradisjonelle maten.

Men noen velger også noe som for andre kanskje er mer hverdagslig mat.

Lene-Mari Lindemark fra Trondheim forteller at hennes familie i alle år har spist lutefisk.

– Det er det ekleste jeg vet, sier hun.

I de første årene spiste hun bestemors lapskaus. Men ett år hadde bestemoren funnet en spennende boks på matbutikken.

På boksen sto det reinsdyrkaker i viltsaus. De prøvde det sammen en dag i desember, og Lindemark ble helt forelsket.

– Onkelen min mobbet meg og sa jeg spiste Rudolf!

JUL?: Joikakakene har endret navn til Vilti. Men Lindemark må fortsatt ha det på julaften. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Dette var i mange år Lindemarks julemat, frem til det ikke ble produsert mer.

– Men så fant jeg joikakaker på markedet og siden har jeg spist det på julaften.

– Alle andre kan få noe annet, og jeg spiser gjerne litt av det andre også. Men for å få skikkelig julestemning må jeg ha joika, sier hun.

– Kommer ingen julepoliti



Kokken Maske avslører at hun selv ikke må ha ribbe eller pinnekjøtt, men har spist mye forskjellig på julaften gjennom årene.

– Det har blant annet vært andebryst, kveite og reinsdyrfilet hos oss. Så spiser vi oss gjennom de andre tradisjonsrettene i løpet av juleuka.

Hun sier det er mange som velger matretter som er litt mer eksklusive og spesielle.

– Jeg vet at det er noen som koser seg med både østers og hummer på julaften, og slik lager sine egne julemattradisjoner med matretter de kanskje ikke spiser resten av året.

VARIERT: Cecilie Maske har spist mye forskjellig på julaften. Foto: Alexander Benjaminsen / MatPrat

Hun poengterer at julaften tross alt bare er én av dagene i julen, selv om det for mange kanskje er det aller viktigste måltidet i året, hvor alt skal være perfekt.

– Men det er viktig å huske på at det kommer ikke noe julepoliti og arresterer deg. Så senk skuldrene og pust med magen, sier hun.

Derfor er det tradisjon

Tidligere har TV 2 snakket med en matkultur- og mattradisjonsekspert for å finne ut hvorfor det ble akkurat pinnekjøtt og ribbe som ble de to store hovedrettene på julaften.

Mange av tradisjonene som hører julen til kommer fra katolsk tid, ifølge forsker ved NIBO Eva Narten Høberg.

Før reformasjonen i 1536 var det fastetid i advent – helt fram til første juledag. Under fasten skulle man bare spise fisk, korn og melkemat, men ikke kjøtt.

EKSPERT: Eva Narten Høberg har full kontroll på hvorfor julematen er tradisjon. Foto: NIBO

– Derfor ble det gjerne spist fisk og melkegrøt på julaften, sier Narten Høberg.

Men etter hvert som de katolske skikkene ble mer utvasket, begynte vi å spise kjøttmåltider på julaften.

Pinnekjøtt er eldre enn ribbe. Dette kommer blant annet av at sauer lever av gress og beitevekster, mens grisen må ha samme mat som mennesker.

Med lite mat til overs tidligere, ble det ikke vanlig å spise gris før 1800-tallet da poteten kom for å bli i Norge.

Pinnekjøtt er mindre ressurskrevende enn svineribbe og krever bare én gryte. Originalt var det og ganske enkelt tilbehør med kålrabi og flatbrød.

Lurer du på hvorfor det spises pinnekjøtt på Vestlandet, mens Østlandet spiser ribbe? Det kan du lese om her.

Ikke gjør dette

For Maske er det viktig at den som har spesielle ønsker eller behov sier ifra i god tid, slik at de som står for maten kan finne et alternativ.

Det mener hun er en fin ting å gjøre også dersom du av andre grunner ikke spiser julematen som blir servert.

BERGEN: På Vestlandet er det pinnekjøtt som er mest vanlig på julaften. Her fra Bryggeloftet i Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Du kan ikke komme på julaften og si at du ikke liker pinnekjøtt. Det synes jeg nesten er litt respektløst, sier hun.

Og skal du arrangere julemiddagen og føler at du kanskje har tatt deg vann over hodet, har kokken et par lure tips til deg.

– Begynn allerede noen dager i forveien. Det er mye som du kan forberede mens du allikevel lager middag de andre dagene frem mot jul.

Klassikerne tar innpå

Men selv om det er mange som forteller at de skal spise andre ting på julaften, er det fortsatt de store klassikerne som består også i år.

Anette Fjelleng Hansen er matfaglig rådgiver og kokk for MatPrat. Ifølge tall som MatPrat har hentet inn er det 49 prosent som skal spise ribbe og 39 prosent som skal spise pinnekjøtt. Dette er det samme som nordmenn oppga i fjor.

MATGLEDE: For kokk Anette Fjelleng Hansen er det matglede som er viktig når man velger hva som skal stå på bordet på julaften. Foto: Tore Meek / MatPrat

Fem prosent sier de skal spise kalkun, tre prosent skal spise vegetar eller vegansk og tre prosent skal spise skinkestek.

To prosent skal spise risgrøt og to prosent skal spise vilt. Det er under en prosent av de spurte som skal spise juletorsk, and, koldtbord eller annet.

En utradisjonell, eller tradisjonell, rett mange vet om er Grandiosa. Men ifølge MatPrat er det under en prosent som oppgir at de skal spise pizza.

– Men det antas også at dette kan være til lunsj eller brunsj, mens man venter.

Fjelleng Hansen tror det er mange som tenker at tradisjon er viktig, men at andre igjen er mer åpen for noe nytt.

– Og jeg tenker det viktigste er at man spiser noe som gjør at man føler matglede og får et hyggelig måltid som gir den enkelte noe litt ekstra.

– Enten det er ribbe eller joikakaker.