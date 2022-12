Anne Ramona fikk salmonella: – Verste jeg har opplevd

Matosen stiger fra de varme stekeplatene hjemme på kjøkkenet i Heggedal i Viken.

– Jeg gjennomsteker alt jeg lager veldig nøye. Og selv om jeg alltid har vært bevisst på datomerking, har det blitt helt ekstremt nå, sier Anne Ramona Sageng Clarke (36).

Hun er sykmeldt på fjerde uken, og lengter etter å bli bedre.

Samtidig føler hun på en takknemlighet for at hun fortsatt lever.

– Å ha de smertene og den følelsen i kroppen, var helt grusomt. Jeg følte at jeg var helt ute av meg selv. Det er det verste jeg har opplevd, sier Clarke.

ALDRI FØR: Anne Ramona Sageng Clarke forteller at hun aldri før har vært så syk som da hun fikk salmonella. Foto: Erik Edland / TV 2

Fikk 40 i feber

Clarke jobber som helsefagarbeider på en omsorgsbolig.

Den 3. november, idet hun begynte å bli ferdig på kveldsvakt, merket hun at magen begynte å slå seg vrang.

– Da jeg kom hjem økte magesmertene. Jeg hadde kramper og luftsmerter, og etter hvert ble det fullt kjør med diaré, sier hun.

Hele fredagen lå Clarke rett ut i sengen med over 40 i feber. Lørdag falt hun inn og ut av bevissthet på sofaen.

SYMPTOMER: Anne Ramona Sageng Clarke frøs og svettet om hverandre, og hadde veldig kraftige magesmerter. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg husker at jeg tenkte at jeg måtte ta meg sammen og ringe til legen. Samtidig jobber jeg innen helsefaget selv, og jeg vet hvor travelt de har det. Hvis det bare var omgangssyke eller et magevirus, ville jeg ikke være til bry, sier hun.

Til slutt ble det ektemannen hennes som la ned veto: «Hvis du ikke er bedre i morgen, skal du til legen».

Budstikka intervjuet Clarke først.

– Risikerte å ikke være her i dag

Da søndagen kom, og Clarke ringte til legevakten, fikk hun beskjed om å komme sporenstreks til mottaket.

De målte pulsen og tok en CRP-test, som viser betennelsesnivået i kroppen.

Normalt skal CPR være under 5, mens verdier over 40 ofte er en indikator på bakteriell infeksjon, ifølge Norsk helseinformatikk.

Ifølge Clarke viste hennes verdier 325.

Hun ble hasteinnlagt på akuttavdelingen, og fikk antibiotika og intravenøst. Legen tok også en CT av tarmen.

– Hadde jeg ikke kommet da jeg gjorde, kunne jeg risikert å ikke være her i dag. Jeg var i så dårlig form og hadde så høy infeksjon i kroppen, at jeg kunne gått i sepsis, sier hun.

I november oppdaget Folkehelseinstituttet et nasjonalt utbrudd forårsaket av den sjeldne mage-tarmbakterien «Salmonella Agona».

Selv om det er sjelden folk dør av bakterien, kan infeksjonen lede til blodforgiftning, også kalt sepsis, og bli alvorlig med høy feber og nedsatt allmenntilstand.

PÅ VAKT: Anne Ramona Sageng Clarke innser at hun burde oppsøkt lege tidligere. Hun oppfordrer derfor alle med lignende symptomer om å være på vakt. Foto: Erik Edland / TV 2

Full smittealarm

Clarke fikk et eget rom på Bærum sykehus. Selv om antibiotikaen hjalp litt på formen, stabiliserte det ikke magen.

Hun fikk i oppgave å notere i et skjema hver gang hun gikk på do. Etter noen timer måtte hun ringe på sykepleieren og be om et nytt.

– Har du mistet det? spurte sykepleieren.

– Nei, det er fullt, svarte Clarke.

På det verste gjorde hun over 30 registreringer på ett døgn.

Hun klarte heller ikke få i seg mat, hadde heftige magekramper og følte seg utmattet.

PÅ SYKEHUSET: Det ble mange dager liggende rett ut i sykehussenga for Clarke. Foto: Privat

På den tredje dagen i sykehussengen, fikk hun bekreftet at hun hadde fått i seg «Salmonella Agona».

Utenfor døren ble det satt frem en vogn med smittevernsutstyr og et skilt som advarte mot smittefare. Da hun fikk tilsyn av helsepersonellet, var det alltid iført hansker, drakt og maske. Selv fikk ikke Clarke forlate rommet.

– Jeg spritet også rommet selv, for jeg ble jo helt panisk.

Selv om Clarke ikke har fått bekreftet hva smittekilden er, har hun gjort seg opp noen tanker.

SMITTEVERN: Det var strengt smittevern på sykerommet til Clarke. Her er moren og hennes mann på besøk med rene klær. Foto: Privat

Stort utbrudd

Onsdag 30. november hadde det blitt påvist salmonellasmitte hos 42 personer bosatt i flere fylker i Norge.

Clarke er foreløpig én av sytten smittede som har vært innlagt på sykehus med salmonellose, som er en tarmbetennelse forårsaket av salmonellabakterier.

Siden november har FHI avdekket flere smittede i utbruddet, men de vil ikke bekrefte hvor mange.

– Vi får meldt om nye tilfeller. Så langt har alle fått påvist smitte i perioden 7. til 25. november. Nye tall på antall smittede vil offentliggjøres i løpet av uken, sier veterinær seniorrådgiver Heidi Lange til TV 2.

Har en klar mistanke

Et nasjonalt smitteutbrudd med salmonella er sjelden i Norge.

Oftest er smittekilden kjøttprodukter, men det kan også komme fra egg, melk, skalldyr og forurensede grønnsaker og krydder, ifølge FHI.

Dette har gjort at Clarke har fått et langt mer anstrengt forhold til mat.

– Dette var en forferdelig opplevelse, og derfor sitter det i litt psykisk også. Jeg prøver å få i meg mat, og stole på at den er trygg, men det er en utfordring, sier hun.

ANSTRENGT: Ettersom smittekilden til salmonella ofte er mat, har Clarke blitt mye mer forsiktig når hun tilbereder mat. Foto: Erik Edland / TV 2

Ettersom ingen i Clarks nærhet har fått påvist salmonella, har hun en mistanke om hva hun kan ha fått i seg bakterien fra.

– Jeg kjøpte en frossen lasagne, som jeg spiste på kveldsvakt den dagen jeg ble syk. Det er det eneste jeg kan komme på at jeg ikke spiste sammen med familien. Det er umulig å si med sikkerhet, men jeg kommer i hvert fall ikke til å spise det igjen, sier hun.

Jakter på smittekilden

FHI jobber fortsatt på spreng med å avdekke smittekilden.

– Vi holder fremdeles alle muligheter åpne og leter bredt i samarbeid med Mattilsynet, lokale kommuneoverleger og Veterinærinstituttet, sier Heidi Lange i FHI.

Samtidig understreker hun at utbruddsetterforskning tar tid.

– Det er krevende, og dessverre klarer vi ikke alltid å finne smittekilden, sier Lange.

I etterkant av at Clarke ble syk, har hun bistått FHI og Mattilsynet i jakten på smittekilden.

RENSLIG: Anne Ramona Sageng Clarke har blitt svært bevisst på renslighet etter hun fikk salmonella. Foto: Erik Edland / TV 2

Hun har deltatt i et intervju, og fylt ut et omfattende skjema hvor hun karta alt hun har spist. I tillegg har FHI fått lov til å se over kvitteringer fra matbutikkene hun har handlet i.

– Jeg håper virkelig at de finner årsaken og får stoppet dette, for jeg unner ingen andre å oppleve dette.

Fortsatt sykemeldt

Da Clarke endelig fikk reise hjem fra sykehuset, var det med noen klare oppfordringer fra legen.

All mat i kjøleskapet skulle kastes. I tillegg måtte hele huset vaskes fra topp til tå.

– Mannen min stod på som bare det, og jeg tror knapt jeg har sett huset så rent. Selv gikk jeg rundt med klorspray i hånden hele tiden, og vasket over alle flater jeg var borti, sier Clarke.

Selv om Clarke fikk komme hjem, var hun fortsatt ikke form. Hun slet med å få i seg mat, hadde magekramper og følte seg utmattet.

EKSTRA TIDLIG: Anne Ramona Sageng Clarke satte opp juletreet ekstra tidlig år, for å få litt hygge mens hun går syk hjemme. Foto: Erik Edland / TV 2

Fire uker etter hun ble dårlig, er hun fortsatt sykmeldt. For å kunne begynne å jobbe igjen, er hun avhengig av å avlegge to negative prøver, siden hun jobber som helsefagarbeider.

– Det er fortsatt dager hvor jeg har ekstremt vondt. På søndag lå jeg rett ut på sofaen hele dagen. Jeg har også ganske gode dager, men jeg merker at jeg blir sliten veldig fort, sier hun.