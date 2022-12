Anne må betale 900 kroner ekstra i måneden: – Håper det ikke går helt over styr

Flere borettslag øker felleskostnadene neste år. Nå må mange betale mer for å bo.

ØKTE UTGIFTER: Anne Elisabeth Ek Olsen må betale mer i fellesutgifter neste år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er tøffe tider nå, sier Bjørn Vestgård til TV 2.

Han er styreleder i ti boligkomplekser i Oslo og omegn, og alle må øke felleskostnadene fra neste år.

– Prisene har gått rett i taket, særlig når det gjelder bygningskostnader, strømpriser, renter og kommunale avgifter, sier Vestgård.

TØFFE TIDER: Styreleder Bjørn Vestgård. Foto: Privat

– For å i det hele tatt holde tritt må flere sameier og borettslag sette opp fellesutgiftene med minst ti prosent.

I snitt øker borettslagene han har ansvar for driftsutgiftene med 15 prosent. Enkelte av dem, blant annet et på Fagerborg i Oslo, må opp 20 prosent for å håndtere et etterslep på grunn av en uventet høy strømregning.

– Vi har ikke sett denne situasjonen på 30 år, og mange har ikke opplevd så høy inflasjon før. Det er beklagelig at fellesutgiftene må settes så kraftig opp, men vi har dessverre ikke noe valg skal vi kunne dekke våre løpende kostnader, sier Vestgård.

– Kjedelig

Anne Elisabeth Ek Olsen (29) eier en leilighet i borettslaget på Fagerborg sammen med samboeren.

Hun forteller at de neste år må betale rundt 900 kroner mer i måneden, kun i driftsutgifter.

– Det er kjedelig, og sånn blir det jo for alle. Det blir trangere for alle, sier Olsen.

Hun forstår at styret ser seg nødt til å øke utgiftene, men hun er likevel bekymret for utviklingen.

– Vi håper ikke det går helt over styr. Vi bor i leilighet i Oslo og har tenkt til å flytte en gang. Det kan hende vi må bruke mer tid på å spare, sier Olsen.

DYRT Å EIE: Anne Elisabeth Ek Olsen merker godt at det har blitt dyrere å eie. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Drastisk økning

Det har blitt mye dyrere å eie bolig, ifølge forbrukerorganisasjonen Huseierne.

I deres boligkostnadsindeks for 2022 kommer det fram at kostnadene ved å eie og bo i egen bolig har økt med 18 prosent sammenlignet med i fjor.

DYRERE FOR ALLE: Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierens landsforbund, påpeker at du får økte bokostnader, enten du bor i sameie eller egen bolig. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Bokostnadene for hver husstand har økt med 23.000 kroner. Det er nesten 2000 kroner i måneden.

Strøm og renter står for mesteparten av økningen, men kommunale avgifter og vedlikehold har også blitt dyrere.

– Dette er svært høye tall. Husholdningenes økonomi er under sterk press på grunn av økte renter, strømpriser, økte kommunale avgifter, vedlikehold og generell prisoppgang, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Han er ikke overrasket over at mange må vente seg enda høyere kostnader framover.

Overfor TV 2 forklarer han at dette gjelder alle boligtyper.

– Økte bokostnader slår ut for alle boligeiere, uavhengig om du bor i sameie, borettslag eller har egen bolig, sier Meyer.

RETT I SØPLA: Renovasjonsutgifter er blant de kommunale tjenestene som blir dyrere framover. Da må mange borettslag øke fellesutgiftene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

25.000 mer i 2023

Prognosene i Bokostnadsindeksen spår også et dyrt 2023.

Bokostnadene ventes å stige med ytterligere 16 prosent. Det utgjør 25.000 kroner mer i snitt, over 2000 kroner per måned.

Meyer mener utviklingen truer velferden til norske boligeiere.

– Det vil true den norske boligmodellen dersom den drastiske økningen i kostnadene for å eie og ta vare på egen bolig fortsetter.

– Folk med vanlige hjem kan over tid bli tvunget ut på leiemarkedet, sier Meyer.

Styreleder Vestgård håper sameiene slipper å øke utgiftene enda mer.

– Jeg kan ikke si noe om det blir aktuelt å øke ytterligere eller ikke, men vi håper jo at inflasjonen skal avta snart. Samtidig bidrar de økte kommunale avgiftene til at vi må øke felleskostnadene, så det kommer også an på hva lokalpolitikerne gjør fremover, sier han.

VIBESGATE 26A: Styreleder Bjørn Vestgård håper de slipper å øke utgiftene ytterligere, men han kan ikke love noe. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ber om handlekraft fra politikerne

Anne Elisabeth Ek Olsen forteller at borettslaget på Fagerborg i Oslo er gammelt. Gamle vinduer og dårlige radiatorer bidrar til at strømutgiftene og vedlikeholdskostnadene er høye.

Hun håper politikerne vil vurdere støtteordninger til gamle bygårder som ønsker å redusere de løpende kostnadene.

– Jeg vet at man kan søke om støtte til private solceller. Kunne flere ordninger for borettslag blitt satt i system?, spør Olsen.

Huseiernes Landsforbund ber politikere, både nasjonalt og lokalt, brette opp ermene.

– Politikerne må sørge for å dempe kostnadsveksten for fortsatt å gjøre det mulig for husholdninger med ordinær økonomi å kjøpe, eie og ta vare på hjemmet sitt, sier generalsekretær Meyer.

Han ber politikerne på Stortinget legge til rette for strømsparetiltak og styrke strømstøtten, samt bidra til at boliglånsrenten ikke stiger for raskt.

Lovendringer som sikrer bedre bank-konkurranse kan bidra til dette, ifølge Meyer.

– Og lokalpolitikere må bry seg om hvordan de gebyrfinansierte kommunale tjenestene blir organisert. De må stille krav til smarte løsninger og økt effektivitet, fortsetter han.