Anne Helene skal ned i amerikansk ubåt

– Jeg tror det blir en altoppslukende opplevelse, sier Anne Helene Solberg Tandberg.

Hun er forsker ved Universitetsmuseet i Bergen, og en av de utvalgte som får delta på det spesielle prosjektet.



Om bord på skipet har forskerne tilgang på unikt og avansert utstyr, designet av den legendariske Titanic-regissøren, James Cameron.

Dette vil gi henne muligheten til å se havbunnen med et nytt blikk.



Lar seg ikke skremme av «Titan»

Som en del av prosjektet skal Tandberg ned i en ubåt.

– Jeg tror det blir kjempespennende. Selvfølgelig er jeg litt nervøs, fordi jeg har aldri gjort det før. Å få se med egne øyne i stedet for å sende ned en robot.

– Tør du dette?

Håper det. Det skal nok gå bra, sier Tandberg.

Forskeren lar seg ikke skremme av tidligere ulykker med mindre ubåter, som ubåten «Titan» tidligere i sommer.

– Denne ubåten har en helt annen sertifisering enn den som det dessverre ikke gikk så bra med, sier hun.

Colin Wollerman er lagleder for ubåt-teamet, og ser frem til ekspedisjonene.

– Det er en fantastisk opplevelse for folk som gjør det for første gang, og innser hvor flott verktøy det er for vitenskapsarbeid.

Skipet blir brukt til forskning og til å lage dokumentarer om livet i havet for blant annet National Geographic.



BERGEN: Den neste uken skal forskere ved Universitetet i Bergen være med på det mest avanserte forsknings- og medieskipet i verden. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Betaler ingenting

Samarbeidet med OceanXplorer er helt kostnadsfritt for universitetet.

– Vi betaler ingenting for å være med. Det er helt fantastisk og unikt, sier rektor ved UiB, Margareth Hagen.

Hun mener det er en fantastisk mulighet for forskerne.

– Det å kunne samarbeide og få tilgang på den infrastrukturen som er om bord på dette skipet er jo helt unikt for forskerne våre. Så vi er veldig takknemlig.

OM BORD: Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, var om bord på skipet for å signere avtalen. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

OceanXplorer kom med en invitasjon til universitetet om at de ønsket å samarbeide.



– Vi er ganske gode ved UiB når det gjelder hav. Bergen er et globalt sentrum for havforskning. Havnæringene i Norge står sterkt, og havforskningen spesielt, sier visedekan for marin satsing, Øyvind Fiksen.

Forventer store endringer

Forskningsprosjektet innebærer å følge fotsporene til den norske havforskeren, Georg Ossian Sars, fra 1850-tallet.

Deretter skal de sammenligne sine funn med Sars sine funn for nesten 200 år siden.

HELDIGE: Øyvind Fiksen og Anne Helene Solberg Tandberg skal tilbringe en uke på OceanXplorer. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Jeg synes det viktigste er å få kartlagt sånn som de gjorde. Hvis vi skal gjøre en god forvaltning av havområdene våre, så er vi nødt til å vite hvem som finnes der, ikke sant, sier forsker Solberg Tandberg.

Hun forventer å se store endringer på havbunnen langs vestlandskysten siden 1850-tallet.

– Ja, dessverre, vi vet jo at havet vårt blir varmere. Nå var det nettopp en ny rekord på at det er varmere enn noen gang.

Nå ser hun frem til å tilbringe en uke på det unike forsknings- og medieskipet.

– Jeg tror det blir en altoppslukende opplevelse.

