Anne ble vitne til dødsraset: – Vi hørte et drønn

Anne Varmedal spiste middag da skredet gikk. Snømassene rev med seg to bygninger på et gårdsbruk. To personer døde i skredet.

– Vi satt og spiste middag. Vi tenkte at været hadde begynt å roe seg, men så hørte vi et brak. Et drønn, forteller Anne Varmedal til TV 2.

– Da tenkte vi at nå må det ha gått et ras. Det stemte. Det hadde gått et ras over 200 meter bredt, bare noen hundre meter fra oss.

Skredet hun hørte var det som rev med seg et gårdsbruk ut i havet på Reinøya i Karlsøy kommune i Troms. To personer ble senere funnet omkommet i sjøen.

Bakgrunn: Tre døde etter skred i Troms.

VITNE: Anne Varmedal så skredet fra vinduet sitt hjemme på Reinøya. Foto: Privat

– Vi var ikke forberedt for å si det sånn. Vi har to hunder som vi pleier gå tur med hver dag. Vi har aldri tenkt det er utrygt å gå. Det er ikke kjent for oss at det har brukt å gå ras, sier Varmedal videre.

– Føler oss trygge

– Det er jo en forferdelig start på påsken for noen av våre innbyggere, i en bygd hvor alle kjenner alle og en kommune hvor veldig mange kjenner veldig mange, sier ordfører Mona Benjaminsen i Karlsøy kommune til TV 2.

Karlsøy er ikke den eneste kommunen som går inn i påsken på denne måten.

Samme ettermiddag som det dramatiske skredet gikk på Reinøya, gikk det også skred i Lyngen og Kåfjord. I førstnevnte døde én, og en annen ble alvorlig skadet.

Politiet evakuerte allerede torsdag tre områder i Tromsø kommune, som følge av stor skredfare.

– Vi er hjemme og har ikke noe planer om å evakuere. Vi føler oss i grunn trygg her. Det er mange båter som er her og leter, sier Varmedal.

Samtidig sier pressetalsperson Frode Iversen ved Hovedredningssentralen (HRS) i Nord Norge at politiet fredag ettermiddag har startet evakuering av et område mellom Sæterelv og Grøtneselv.

Søket fortsetter

Iversen i HRS sier at søket ved Reinelv fortsetter inn mot kvelden fredag.

– Det er vanskelig for oss å si om det kan være flere involverte, sier han.

HRS beskriver at det nå foregår «i praksis to søk»: Et skredsøk på land, og et sjøsøk i vrakgodsområdet hvor gårdshusene ble revet ut. Det er et titalls fartøy involvert i søket.

REDNINGSAKSJON: Deler av en bygning som ble tatt av et snøskred på Reinøya flyter i vannet. Foto: Redningsselskapet

– Det er vanskelig å seile i dette området, så man kommer til å etablere et søk med drone eller helikopter, sier HRS.