Ann ble millionsvindlet på Tinder - nå har politiet henlagt saken

Tidligere i år fortalte TV 2 historien om Ann, enn kvinne fra Østlandet, som ble lurt for millioner av kroner gjennom såkalt kjærlighetssvindel.

Hun trodde hun hadde møtt drømmemannen på Tinder, men det viste seg å være en svindler som tok i bruk ny og avansert metode for å lure til seg penger.

Brukte deepfake

De to snakket daglig på meldinger, over telefon og videochat på Skype over flere måneder.

Mannen som gikk under navnet «Thom» skal angivelig ha brukt deepfake til å fremstille lyd og bilde basert på stjålne bilder av en australsk surfemodell.

«Thom» fortalte at han investerte i kryptovaluta og ville hjelpe Ann med det samme.

En overføring ledet til en annen og til slutt satt Ann igjen med milliongjeld.



Ikke lykkes

I syv måneder har saken vært under etterforskning hos Øst politidistrikt. Nå er saken henlagt.

Politiet har ikke lyktes med å identifisere gjerningspersonene.

– Saken ble henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningspersonen den 24. mai 2023. Dersom det dukker opp nye bevis av vekt, vil saken kunne gjenopptas til videre etterforskning.

Det sier påtaleseksjonsleder Lisa Mari Løkke til TV 2.

Krevende å etterforske

Hun påpeker at politiet ser alvorlig på såkalte kjærlighetssvindel-saker.

– Dette er en form for bedrageri som spiller på menneskers ønske om å hjelpe andre og vise omsorg, eller bli elsket, sier Løkke.

MODELL: TV 2 var senere i kontakt med den ekte mannen som advarte på sine sosiale plattformer. Det viste seg at mannen som ble misbrukt het Rob Goddard og jobbet som modell. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun legger til at sakene ofte er krevende å etterforske.

– Blant annet da det er fiktive identiteter og digital kommunikasjon som benyttes og slik at pengesporene ofte ender i utlandet.

TV 2 har vært i kontakt med Ann som ikke ønsker å uttale seg om henleggelsen.