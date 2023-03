Anmeldte to av de siktede allerede i 2009

ØSTRE INNLANDET TINGRETT (TV 2): Fire av de fem som er siktet for seksuelle overgrep i Innlandet er varetektsfengslet. Blant de siktede er kvinnens foreldre.

Påtalemyndigheten har også bedt om at den femte siktede skal fengsles, og kjennelsen er ventet å være klar i løpet av kvelden.

Politiet har etterforsket den alvorlige saken siden desember, da den fornærmede kvinnen anmeldte flere personer for seksuelle overgrep hun mener seg utsatt for i barndommen.

Ifølge TV 2s opplysninger er to av de siktede fornærmedes foreldre.

Anmeldte for 14 år siden

Ifølge kvinnens bistandsadvokat gikk hennes klient i 2009 til anmeldelse av to av de fem personene som nå er siktet.

– Jeg kjenner ikke omfanget, men hun følte ikke at hun ble tatt ordentlig på alvor. Hun følte ikke at man tok denne saken videre, sier Inger Johanne Reistad Hansen til TV 2.

BISTÅR: Advokat Inger Johanne Reistad Hansen er oppnevnt som bistandsadvokat for kvinnen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Hun sier at hennes klient opplever saken som svært krevende.

– Det har vært en lang prosess å komme frem til standpunktet om å anmelde forholdene, sier hun.

Henlagt av politiet

TV 2 har ikke kjennskap til hva kvinnen forklarte til politiet i 2009. Det vil verken Innlandet politidistrikt eller fornærmedes bistandsadvokat opplyse om.

– Jeg vet ikke hva som foregikk og hva hun fortalte politiet den gangen, så det har jeg ikke grunnlag for å uttale meg om, sier Hansen.

Politifullmektig Anna Brunstad i Innlandet politidistrikt bekrefter imidlertid at det er snakk om to anmeldelser som ble rettet mot to av de fem personene som nå er siktet og varetektsfengslet.

Ifølge politiet ble anmeldelsene ikke kodet som seksuelle overgrep.

– Begge anmeldelsene er uavhengige av den etterforskningen vi gjør nå. Begge sakene ble henlagt på intet straffbart forhold anses bevist, sier Brunstad.

ETTERFORSKER: Politifullmektig i Innlandet politidistrikt, Anna Brunstad, er en del av teamet som etterforsker den alvorlige overgrepssaken. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Fem fengslingsmøter

Politiet mener at den nå voksne kvinnen ble utsatt for seksuelle overgrep før hun hadde fylt ti år.

I løpet av torsdagen har Innlandet politidistrikt begjært fire menn og en kvinne varetektsfengslet i fire uker.

De fem siktede ble pågrepet i en koordinert aksjon i Glåmdalen- og Østerdalen-området onsdag morgen.

Fire av dem erkjenner ikke straffskyld, opplyser deres forsvarere til TV 2.

MANGE MØTER: Det har vært hektisk på tinghuset i Hamar på torsdag. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

– Fare for bevisforspillelse

Torsdag ettermiddag besluttet Østre Innlandet tingrett at fornærmedes mor, en kvinne i slutten av 60-årenene, kan varetektsfengsles i fire uker.

Kort tid etter ble en mann i 60-årene, som ikke er i familie med fornærmede, også fengslet i fire uker.

Ved 19-tiden ble det bekreftet at politiet har fått medhold i fengsling for ytterligere to personer.

Det er ventet at den siste kjennelsen vil foreligge i løpet av kort tid.

I RETTEN: Politiadvokat Maria Husebye Fosse stod i spissen for påtalemyndigheten under én av dagens fem fengslingsmøter. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

I alle sakene viser påtalemyndigheten til fare for bevisforspillelse, når de ber om varetekt.

– Selv om forholdet ligger tilbake i tid, så mener vi at det foreligger bevisforspillelsesfare ut fra sakens natur, med antallet siktede og potensielle vitner, sier en av politijuristene på saken, Maria Husebye Fosse.