Anmeldte staten for menneskehandel – får prestisjepris

PRISVINNER: Uma Feed sier det er stort å motta prisen, men hun har liten tro på at det vil forandre noe. Foto: Privat

Kunstner Uma Feed er selv adoptert fra Sør-Korea. Nå får hun Zola-prisen for sin mangeårige kamp mot ulovlig utenlandsadopsjon.

Hvert år deles Zola-prisen ut til personer «som åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold som truer menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet i Norge.»



Og i 2024 går prisen til kunstner og skuespiller Uma Feed.

– Jeg kjenner på en enorm ærefrykt med tanke på de som har gått foran meg. For et flott selskap å være i, sier Feed til TV 2.

Styreleder Karl Eldar Evang i Zola-prisen begrunner valget av Feed på denne måten.



– Hun får prisen for å ha vist stort sivilt mot, stor utholdenhet og stor oppfinnsomhet i sin mangeårige kamp for å reise et helt nødvendig søkelys på tvilsomme sider og ulovlige sider ved norsk utenlandsadopsjon, skriver Evang.

Ifølge ham har Feed kjempet en tung kamp for å nå gjennom til politikere.

– Motstanden mot å granske adopsjon til Norge har vist seg å være sterk. Kunstner Uma Feed har stått løpet ut, skriver styrelederen.

Dette er Zola-prisen Prisen deles ut til enkeltpersoner som har utvist sivilt mot, av en egen forening etablert i Norge i 1998. Foreningen ble stiftet for å vise respekt for enkeltpersoner som har kjempet for å forsvare grunnleggende verdier i det norske samfunn; menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet. Tidligere prisvinnere er blant annet:

Julie Sandanger og Caroline Grainger, som rapporterte om trakassering i Forsvaret.

Ella Marie Hætta Isaksen

Sumaya Jirde Ali

Margreth Olin

Amal Aden

Erling Borgen

Per-Yngve Monsen



Émile Zola var en fransk forfatter og journalist, kjent for sitt engasjement i saken til offiseren Alfred Dreyfus. Han var dømt for landsforræderi og sendt til soning på Djeveløya. Som følge av et åpent brev han skrev til den franske presidenten, med tittelen «J’accuse» – «Jeg anklager», fikk Dreyfus saken sin tatt opp igjen. Til slutt ble han frikjent.

Svekket tillit

Feed er selv adoptert fra Sør-Korea. Etter VGs avsløringer om ulovlige adopsjoner fra Sør-Korea til Norge i fjor, anmeldte hun den norske stat for menneskehandel og kjennskap til dokumentforfalskning i hennes egen adopsjonssak.

– Prisen er først og fremst en fantastisk anerkjennelse. Nettopp fordi det er så utrolig personlig for meg, sier Feed.



Men hun har dessverre liten tro på at oppmerksomheten rundt prisen og hennes arbeid vil forandre stort.

– Tilliten til myndighetene er ikke veldig høy, sier hun.

Feed mener adopterte ikke kommer til orde i den offentlige debatten.

– Adopterte er enda en gruppe som ikke blir hørt. Narrativet er bygget rundt en solskinnshistorie, som lar adoptivforeldre og staten ha noe å si, men ikke de adopterte.

Vil ikke stoppe adopsjoner ennå

Tirsdag ble det kjent at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsker full stans i alle utenlandsadopsjoner i to år, frem til en omfattende gransking er gjennomført.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier hun ikke vil følge rådet på nåværende tidspunkt, og ber om en utredning fra Bufdir. Ifølge Toppe er det behov for «ytterligere utredning av fakta og rettslige spørsmål».

For Feed er det nær absurd at Toppe ønsker mer fakta og bevis, etter at omfattende adopsjonsskandaler har rystet Europa og Norge de siste årene.

Et ukjent antall barn er tatt fra foreldre i hjemlandet og adoptert bort ulovlig.



Det er samtidig avdekket historier om kidnapping, korrupsjon og forfalskning av dokumenter.



– Jeg savner barnets beste-perspektivet. Det kun det adopsjon skal være for, sier Feed.

TV 2 og «Norge bak fasaden» har tidligere fortalt flere historier om adopsjoner til Norge – blant annet om Adriana Esmeralda Lid, som ble tatt fra foreldrene sine i Costa Rica og sendt til Norge.



Etter en rekke medieoppslag og politisk press satt regjeringen ned et eksternt utvalg som skal granske utenlandsadopsjoner.

Formålet er å få svar på om det har skjedd ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge.