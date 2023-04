En politimann er tiltalt for vold mot Kevin Simensen (26) etter å ha slått ham med knyttet neve flere ganger.

TV 2 er kjent med at Spesialenheten for politisaker også har etterforsket det som skjedde med Simensen da han ble satt inn i arresten i Drammen etter hendelsen.

– Jeg spurte mange ganger om jeg vær så snill kunne få vaske vekk peppersprayen, men det var bare å drite i, sier Simensen til TV 2.

FORSLÅTT: Kevin tok bilder av skadene han var påført da han slapp ut fra arresten. Foto: Privat

I tillegg til å anmelde politivolden på Kongsberg, anmeldte han tjenestepersoner i Sør-Øst politidistrikt for hardhendt og mangelfull oppfølging i arresten.

26-åringen mener at politimannen som geleidet han inn på cella vred den vonde skulderen hans og skjøv ham inn på cella.

– Det var en litt spesiell måte å bli ført rundt på, sier han.



Sikret feil overvåkningsbilder

I forbindelse med Simensens anmeldelse, henvendte Spesialenheten seg til arresten i Drammen for å sikre overvåkningsvideo av det som hadde skjedd.

Av påtalevedtaket, som TV 2 har tilgang på, kommer det frem at Spesialenheten fikk bildene 14. november, men at Spesialenheten ikke så på materialet før 3. januar.

«Det viste seg da at opptakene som var sikret og oversendt Spesialenheten ikke omhandlet Simensen, men vedkommende som var pågrepet i samme sak som ham», heter det i påtalevedtaket.

Videre står det:

«Opptakene knyttet til Simensen var ikke blitt sikret av politidistriktet og var dermed på tidspunktet feilen ble oppdaget automatisk slettet i tråd med politiregisterforskriften».

«Ikke grunn til å etterforske»

Simensen har sagt til Spesialenheten at han ikke vet om politifolkene som var med han til arresten også hadde vært med på det som skjedde på Kongsberg.

BLÅMERKE: Videoen fra bensinstasjonen viser at Simensen ble slått med batong i låret. Foto: Privat

Påtalevedtaket fra Spesialenheten viser at tre personer i Sør-Øst politidistrikt har hatt status som mistenkte i saken om det som skjedde i arresten.



Nå er saken henlagt av Spesialenheten med følgende begrunnelse:

«Det ikke ble funnet rimelig grunn til å iverksette etterforskning».

Spesialenheten skriver også i vedtaket at «maktbruken som er beskrevet av Simensen fremstår svært begrenset».

26-åringen forteller til TV 2 at han særlig reagerte på at han ikke fikk lov til å dusje før langt ut på formiddagen, dagen etter.

– Jeg hadde jo blitt peppersprayet fire ganger, så jeg satt jo med det på kroppen til klokken 12 - 13 dagen etterpå, til jeg fikk dusja. Jeg fikk ikke sove den natta, sier han.

Spesialenheten har lagt til grunn at han fikk dusje rundt klokken 11.

SJEF: Terje Nybøe er sjef for Spesialenheten for politisaker. Foto: Lars Nyland / TV 2

«Det er ingen opplysninger i verken PO-logg, arrestjournal eller legejournal fra legebesøk både kort tid forut for og etter arrestoppholdet som tilsier at Simensen hadde vesentlige plager som følge av pepperspray», står det i vedtaket.



«Satte seg kraftig til motverge»

Påtalevedtaket TV 2 har fått tilgang til nevner også det som hadde skjedd på Kongsberg før Simensen ankom arresten i Drammen, da han ble pågrepet ved Esso Deli de Luca på Kongsberg:

«Det ble i forbindelse med pågripelsen benyttet mye makt mot Simensen, ved at han ble bendt ned i bakken, slått med knyttet neve og batong, og sprayet flere ganger med pepperspray. Pågripelsen pågikk over tid, og Simensen satte seg kraftig til motverge.»

TV 2 har stilt en rekke spørsmål til Spesialenheten om den henlagte saken, blant annet om at hentet inn feil video uten å oppdage det, om hvorvidt det var de samme tjenestepersonene på Kongsberg og i arresten, samt om Simensen burde fått dusjet tidligere.

«Spesialenheten har ikke praksis for å gi ytterligere kommentarer til våre påtalevedtak. Vi kan ikke se at det i denne er grunn til å fravike dette utgangspunkt. At vedtaket kan påklages er også en del av denne vurdering. Av vedtaket fremgår hvilke undersøkelser som er gjort og våre vurderinger. Jeg bemerker likevel for ordens skyld at det av vedtaket fremgår at det var kapasitetsmessige årsaker som medførte at overvåkingsvideoen ikke ble gjennomgått tidligere», skriver Terje Nybø, sjefen for Spesialenheten i en e-post.

Spesialenheten opplyser at betjentene som er anklaget for hendelsene i arresten ikke har fått oppnevnt forsvarere.

TV 2 kjenner betjentenes identitet, men har ikke lyktes å komme i kontakt med dem.

Sør-Øst politidistrikt opplyser til TV 2 at betjentene ikke ønsker å la seg intervjue på nåværende tidspunkt.