Anmelder svindel: – Utrolig ubehagelig

Flere offentlige personer har den siste tiden blitt utsatt for falske reklamer og annonser på nett.

Svindelforsøkene kan både se ut til å fremme produkter, eller fremstår som ekte nyhetsartikler.

Nå går TV 2 til anmeldelse av de mange annonsene som misbruker TV 2 nyhetsanker Cathrine Fossum (45), som TV 2 tidligere har skrevet om.

– Jeg blir daglig gjort oppmerksom på at dette fortsatt florerer. Det er jo ulovlig å bruke mitt navn og bilde for å svindle og lure folk, og jeg er veldig glad for at TV 2 tar tak i dette. Det er langt i fra greit.

FALSK: TV 2s nyhetsanker Cathrine Fossum har blitt misbrukt i falske artikler og annonser. Denne artikkelen er en av dem. Foto: Skjermdump

Har pågått i lang tid

Fossum er langt fra den eneste norske profilen som opplever at ukjente personer prøver å lure folk ved å utnytte kjente navn.



I juni gikk Line Nelvik ut mot en falsk slankereklame, mens programleder Ingrid Gjessing Linhave (45) TV 2-programleder Linn Wik (38) i mai raste mot lignende svindelforsøk.

At folk kan la seg lure av svindelannonsene, er den viktigste grunnen til at Fossum nå reagerer sterkt.

Nyhetsankeret fikk selv tre falske annonser på sin egen feed så sent som i går.

– Det oppleves utrolig ubehagelig. At mitt navn og bilde blir brukt er nok tilfeldig, da jeg vet mange blir utsatt for det. Men dette omfanget og hvor lang tid dette har pågått, er belastende for meg.

SETT SEG LEI: Gjentatte ganger har TV 2-anker Cathrine Fossum blitt utsatt for falske annonser på nett. TV 2 har nå anmeldt svindelforsøkene. Foto: Knut Erik Skistad / GMN

Fossum har rapport inn annonser til Meta, som står bak Facebook og Instagram.

– Jeg lurer på hvilke rutiner man har på å slå ned falske annonser. Jeg håper det blir tatt tak i, og at disse annonsene ikke skal se dagens lys igjen.

– Løgn og falske nyheter

TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække er kjent med de mange svindelforsøkene på sosiale medier.



Hun sier TV 2 har som rutine å anmelde slike falske annonser.

– Vi anmelder alltid saker som dette. Det er løgn og falske nyheter, så jeg håper folk der ute forstår det når de ser det. Våre profiler ville aldri stilt opp på saker som dette. Det går i perioder, og nå virker det virker som at vi er i en periode med flere slike saker mot TV 2s og andre profiler i Norge.

ANMELDER: TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække bekrefter at TV 2 anmelder svindelforsøkene mot nyhetsanker Cathrine Fossum. Foto: Erik Edland / TV 2

Saken er nå på bordet til Vest politidistrikt.

– Svindlere har jo alltid forsøkt å benytte seg av kjente mennesker, om det er TV 2s profiler eller andre. Vi håper at politiet kan finne ut hvem som står bak og får stoppet det, og vil få oppmerksomhet rundt at dette ikke er sant.

TV 2 har ikke lykkes med å få svar fra Meta til denne saken.