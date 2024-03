Fredag 1. mars ble 19 år gamle Peder Angel Langen Lundquist bisatt i Røros kirke, etter at han begikk selvmord tidligere i februar.



Advokat Roy Arteid bekrefter at familien til Peder Angel Langen Lundquist har anmeldt skolen Peder gikk på, og flere personer ved denne skolen, i forbindelse med dødsfallet hans.



– Jeg kan ikke gå inn på hva anmeldelsen gjelder, annet enn at skolen plikter å sørge for at alle elevene har et trygt og godt skolemiljø, sier Arteid til TV 2.

FAR OG MOR: John Arne Langen og Anna Lundquist Langen ønsker rettferdighet for sønnen, og få lys på konsekvensene av mobbing. Foto: Arbeidets Rett

– Tungt å høre

Familien til Peder Angel har vært åpen om at sønnen ble mobbet på skolen. Faren hans, John Arne Langen, sier til TV 2 at det føltes veldig naturlig å anmelde.

– Det er for at Peder Angel skal få rettferdighet. Dette er ikke noe han kunne noen ting for.

Langen beskriver tiden etter Peders bortgang som surrealistisk.

– Det er ingenting du kan forberede deg på. Det er tungt å høre at han har hatt det så vanskelig. Vi har alltid visst at han har blitt mobbet, men så har det eskalert voldsomt.

– Altoppslukende

Hver gang et ungt menneske tar livet sitt etter å ha blitt mobbet, trigger det en ubeskrivelig sorg hos Katrine Olsen Gillerdalen.

– Ja, det gjør det. Ja.

Hun vet nemlig selv altfor godt hvordan livet legges i ruiner når man mister et barn på denne måten.

Hennes sønn Odin var 13 år gammel da han 19. mars 2014 tok sitt eget liv etter å ha blitt mobbet.



– Jeg tenker som jeg gjør hver gang jeg hører om et nytt selvmord, og det er ganske ofte, at nå er det nok. Og jeg blir selvfølgelig fryktelig lei meg, for jeg vet hva alle rundt dette barnet skal igjennom, sier Gillerdalen til TV 2.

MOR OG SØNN: Katrine Olsen Gillerdalen tenker på sønnen hver eneste dag. Foto: Privat

Hun klarer ikke å beskrive med ord hvordan det er å miste et barn på en slik måte.

– Nei, og det tenker jeg at man heller ikke skal gjøre, for hvis alle i verden hadde visst det, så hadde ikke verden gått videre, sier Gillerdalen.

– For det er altoppslukende. Det er i alt du gjør, i hver time, i hver tanke. Og jeg er 10 år etterpå. Det er klart at livet går videre og det blir – om ikke enklere – så annerledes. Triggerne blir svakere, men det er en savn og en sorg som er konstant.

Gillerdalen forstår godt at foreldrene anmelder. Etter at Odin døde, brukte hun all sin energi på å få samfunnet til å ta tak i mobbeproblemet. Hun skrev en bok om sønnen, hun snakket om temaet i mediene og hun deltok i opprop og demonstrasjoner.

Og likevel har ingenting blitt bedre.

– Musikken var alt

Langen beskriver sin sønn som en med stor omsorg for andre, og høy sans for rettferdighet.

– Peder Angel hadde Asperger og var veldig fungerende. Han var kunnskapsrik når det kom til musikk. Han hadde talent i sang, som musiker og komponist. En veldig omgjengelig og fin ungdom.

I mange år drev Peder Angel med musikk og teater, og i 2019 kom han til semifinalen i «Norske Talenter».

LIDENSKAP: Peder Angel Lundquist var en kreativ person, og elsket musikk og teater. Fra venstre står Peder Angel, broren Edvard Leander, mor Anna og far John Arne. Foto: Privat

Familien har etablert «Peder Angels Minnefond for unge musikere og skuespillere», der ungdom kan søke om midler til utdanning eller kurs.

– Musikken var alt, forteller faren.

Vil bistå politiet



TV 2 har snakket med rektor ved skolen Peder Angel gikk på.

– Vi tar anmeldelsen til etterretning, så bistår vi politiet og det de skal ha av informasjon, sier rektoren.

TV 2 har valgt å anonymisere rektoren og skolen fordi det kan bidra til å identifisere andre som er anmeldt i saken.

Kommunikasjonssjef Halvor Løkken i Innlandet fylke, som skolen er underlagt, sier følgende om anmeldelsen:



– Vi tar det til etterretning og vil bistå til politiets etterforskning.

Politiet bekrefter å ha mottatt anmeldelsen fra foreldrene.

– Politiet har startet etterforskning for å finne ut om noen har gjort noe straffbart. Vi er tidlig i etterforskningen, og vil i tiden fremover kartlegge, innhente informasjon og gjøre avhør av aktuelle personer som kan ha opplysninger om saken, sier politiadvokat Anders Møllersen hos Innlandet politidistrikt til TV 2.

Politiet vil «av hensyn til etterforskningen» ikke gå nærmere inn på hvilke opplysninger som vil bli innhentet eller hvem de vil snakke med. Politiet vil heller ikke opplyse hvor mange som er anmeldt.

TV 2 er ikke kjent med identiteten til de anmeldte enkeltpersonene eller hvilke forhold de er anmeldt for.

– Det er ingen som har fått oppnevnt advokat, sier seniorrådgiver Kristin Stavik Moshagen hos politiet.

Kan ikke aksepteres



Elevundersøkelsen i februar viste at ti prosent av elevene fra 5. trinn til vg3 opplever mobbing. Det er en økning på 4,1 prosentpoeng siden 2021.

Undersøkelsen viser at mobbingen øker på alle trinn og også at alle former for mobbing øker – av medelever, digitalt eller av voksne på skolen.

Barneombudet vil ikke kommentere enkeltsaker, eller saker som er under etterforskning hos politiet, men økningen i mobbing reageres det sterkt på.

– Vi kan ikke akseptere at så mange barn utsettes for de alvorlige belastningene mobbingen medfører, sier fagsjef Ivar Stokkereit i Barneombudet til TV 2.

FAGSJEF: Ivar Stokkereit i Barneombudet. Foto: Barneombudet.no

Stokkereit mener at skolene i større grad må bruke kunnskapsbaserte metoder og tiltak for å bygge gode og trygge skolemiljø.

– Det er viktig at kommunene har tilstrekkelig ressurser og kompetanse på skolen for å både fange opp og følge opp elever som ikke har det bra.

Han mener at lærerne ikke kan sitte med ansvaret alene, men at skoleledere i større grad sikrer at skolene har nødvendig kompetanse.

– Elevene må ha tilgang til ansatte som bistår barn og unge som sliter med mobbing, skolefravær, vanskelige hjemmesituasjoner og psykiske plager, sier Stokkereit.

Katrine Olsen Gillerdalen er opprørt over at mobbingen øker i skolene.

– Mobbetallene har doblet seg på de siste ti årene. Så det å anmelde og holde noen ansvarlig for at barn blir utsatt for dette på en arena hvor de skal være trygge, er viktig, sier Gillerdalen til TV 2.

Hun tror at det er beintøft for foreldrene til Peder Angel akkurat nå.

– Jeg tar av meg hatten for dem. Det å anmelde, endrer ingenting for barnet deres eller for familien deres, for det verste som kan skje, har allerede skjedd. Så det endrer ingenting for dem. Men de går igjennom dette for at andre skal få det bedre.

Mange meldinger fra ukjente

Etter at familien sto frem med Peder Angels historie, har saken fått stor oppmerksomhet, blant annet i artikler hos Dagbladet og Aftenposten.

Faren forteller om meldinger og støtte fra både venner, familie og helt fremmede.

– Vi har fått massiv respons og alt har utelukkende vært positivt. Vi har fått mange meldinger og støtte fra folk vi ikke kjenner, som kommer med sine egne historier og støtteerklæringer. Det har vært en voldsom oppmerksomhet.

Mange av dem som har tatt kontakt, forteller at de selv har opplevd mobbing.

Langen opplever å ha fått et større innblikk i et stort samfunnsproblem etter sønnens død.

– Det er veldig rørende å se at folk bryr seg. Dette berører mange og det er et voldsomt engasjement, forteller han.

Nå håper foreldrene at Peders selvmord og anmeldelsen av skolen kan bidra til større åpenhet rundt et vanskelig tema.

– Kan du prøve å gjøre noe med det, så må du prøve. Vi har gått til anmeldelse sånn at de som mobber ser at det kan få konsekvenser.