Anmelder hundeeier etter at videoer gikk viralt: – Grov vold

ANMELDELSE: Både NOAH og Dyrebeskyttelsen Norge, her ved Åshild Roaldset, har anmeldt en mann for dyremishandling, og jobber for at hundene skal bli omplassert. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Politiet rykket mandag kveld ut til en privat adresse på Jæren, etter at en mann følte seg truet av flere personer som sto utenfor boligen hans.

Bakgrunnen for at personene dro til mannens bolig, skal være videoer spredt på sosiale medier. Navnet og adressen til vedkommende ble delt på sosiale medier.

Skjermbilder viser at personer har sendt truende meldinger til mannen.

Politiet måtte også rykke ut til boligen en gang til etter midnatt.

Drar hund etter halsen

TV 2 har sett flere av videoene som skal vise mannen sin behandling av hunder.



En av videoene viser en mann som slår en hund gjentatte ganger med knyttet neve. En annen video viser en mann som bærer en hund etter halsen slik at den ikke når bakken.

– Mannen som ringte oss, følte seg truet. Jeg har ikke antallet på hvor mange personer som var utenfor mannens bolig, men det var flere. Disse personene ble bortvist, sier operasjonsleder Roger Litlatun i politiet til TV 2.

Jærbladet omtalte saken først.



Mattilsynet varslet

Politiet har snakket med flere personer som er bekymret for dyreholdet og som har fortalt at de møtte opp ved adressen, forteller operasjonslederen.

Litlatun sier tirsdag formiddag at de ikke har mottatt noen anmeldelse, men at Mattilsynet er varslet.

– Mattilsynet er riktig instans ved mistanke om uverdig dyrehold. De er varslet og kjenner til saken.

– Grov vold

Dyrebeskyttelsen Norge opplyser at de har anmeldt den aktuelle hundeeieren til politiet. De jobber også får å få hentet ut hundene og plassert dem i fosterhjem.

– Vår lokale avdeling har kontaktet Mattilsynet for å få ut hundene, som lever i konstant fare for liv i helse og under enormt mentalt stress. Dette er ikke hundetrening, men bare veldig grov vold, sier veterinær og daglig leder, Åshild Roaldset, i Dyrebeskyttelsen Norge til TV 2.

Forventer politietterforskning

Siri Martinsen er leder i dyrevernsorganisasjonen NOAH. Hun bekrefter at de har blitt varslet om saken og at de skal levere en anmeldelse til politiet.

– Vi fikk inn saken i går kveld og begynte med anmeldelsen i dag tidlig, sier Martinsen.

Hun er tydelig på at videoene viser vold og overmaktsbruk overfor dyr. NOAH har også varslet inn saken til Mattilsynet.

– Det er uakseptabelt. Målrettet bruk av vold og makt på den måten betyr at man ikke bør ha hund. Mattilsynet bør gripe inn og omplassere hundene. Det er tydelig at det brukes en del kraft i volden, og ut ifra situasjonen kan man mistenke at dette ikke er en engangshendelse.

ETTERFORSKNING: Siri Martinsen i NOAH forventer en etterforskning og påfølgende straffereaksjon. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Martinsen legger til:

– Ut ifra videoen virker det som vedkommende tenker han er i «sin fulle rett» til å gjøre dette her, og at det derfor kanskje ikke bare et sinneutbrudd, men at det kan være flere tilfeller av vold. Det er viktig å etterforske.

Martinsen forventer nå at politiet starter etterforskning av saken og gjennomfører avhør.

– Ettersom vedkommende er identifisert forventer vi at det gjøres avhør. Det er viktig at vold mot dyr fører til straff. Mattilsynet kan på sin side vurdere dyreholdet som helhet, og eventuelt vedta forbud mot videre dyrehold.